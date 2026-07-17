Lionel Messiék az angolok elleni káprázatos fordításuk után bejutottak a világbajnoki döntőbe, ahol az Európa-bajnok spanyolok ellen megvédhetik címüket. Ez hatalmas bravúr lenne, ugyanis a világbajnokságok történetében eddig mindössze kétszer fordult elő címvédés.

Messiék hatalmasat fordítottak az angolok elleni vb-elődöntőben

Fotó: Shaun Botterill / Getty Images via AFP

Az olaszok 1934-ben rendezőként nyertek, 1938-ban pedig a franciaországi tornán diadalmaskodtak.

1958-ban a brazil válogatott a svédországi tornán szerezte meg első vb-címét, négy évvel később pedig Chilében is meg tudta védeni elsőségét.

Messiék továbbra is az angolokon gúnyolódnak

Az angolok elleni siker nem maradt utóélet nélkül. Az argentin csapat játékosai nem egyszer a sportszerűség határát súrolták a mérkőzésen. Elég csak arra gondolni, amikor Enzo Fernández gólja után az argentinok cserejátékosa, a világbajnokságon mindössze 19 percet játszó Valentín Barco befutott a pályára, és látványosan ünnepelt az összezuhanó angolok előtt.

Hasonlóan cselekedett a középső védő Cristian Romero is, aki az argentin gól után azonnal Jordan Pickford kapus arcába üvöltött, majd úgy kalimpált örömében Marc Guéhi előtt, hogy kis híján leütötte az angol védőt.

Ezt követően nem csoda, hogy elszakadt a cérna Jude Bellinghamnél, aki a lefújás után lenyomott egy taslit Barcónak.

Az esetről készült videó a linkre kattintva nézhető meg.

Bellingam a meccs után elégtételt vett az argentin cserejátékoson

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A mérkőzés után az argentinok rendesen kiélvezték a sikert, de még két nappal a találkozó után sem mulasztják el az alkalmat, hogy belerúgjanak az angolokba.

Legutóbb ezt Enzo Fernández tette meg: az Instagram-sztorijában kitett egy képet, amelyen Lionel Messi és Leandro Paredes társaságában nevetgél, a történet alá pedig zeneként beszúrta az angol Oasis együttes Wonderwall című számát, amely az angol válogatott nem hivatalos himnusza.

Érdekesség, hogy valaki szólhatott az argentin középpályásnak, hogy nem illendő, amit csinál, ugyanis nem sokkal később eltűnt a sztorijából a zenei aláfestés. Mint azt tudhatjuk, az internet azonban nem felejt.