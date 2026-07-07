A kedd esti találkozóra mindkét együttes egy túlórás párharcból érkezett. Lionel Messiék a legjobb 32 között hosszabbításban tudták csak 3-2-re legyőzni a Zöld-foki Köztársaság válogatottját, míg Mohamed Szalahék 1-1-es döntetlent követően tizenegyespárbajban búcsúztatták az Ausztráliát.
A két csapat eddig háromszor csapott össze a futballtörténelem során: 2003 decemberében 1-1-es döntetlent játszottak egy barátságos meccsen, majd 2008 márciusában Sergio Agüero és Nicolás Burdisso góljaival 2-0-s argentin győzelem született szintén felkészülési mérkőzésen. Tétmérkőzésen 98 évvel ezelőtt találkozott a két válogatott: az amszterdami nyári olimpián az argentinok 6-0-ra kiütötték az egyiptomiakat az elődöntőben.
Messi történelmi tizenegyest hibázott az első félidőben
A keddi esti mérkőzést sokan Lionel Messi és Mohamed Szalah párharcaként vezették fel, ám a két szupersztár világbajnoki versenyfutásában egyértelműen az argentin zseni állt jobban. A nyolcszoros aranylabdás Messi négy mérkőzésen hétszer volt eredményes, ezzel holtversenyben vezeti a góllövőlistát a norvég Erling Haalanddal és a francia Kylian Mbappéval.
Ezzel szemben a Liverpoolt kilenc év után elhagyó Szalah négy mérkőzésen eddig mindössze egyszer talált a kapuba, igaz, a tornán két gólpasszt is kiosztott.
A mérkőzés elején az argentinok többet birtokolták a labdát, de komoly lehetőséget sokáig nem tudtak kialakítani az egyiptomiak kapuja előtt.
A találkozó első helyzetéből megszületett a mérkőzés első gólja, ami sokként érte a világbajnoki címvédőt.
A 15. perc elején egy szöglet variáció végén Marván Atíja tekerte középre a labdát, a berobbanó Jasszer Ibrahim pedig hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (0-1).
A bekapott gól után az argentinok ritmust váltottak, és a 19. percben kiharcoltak egy tizenegyest. Enzo Fernández tálalt remek labdát a bal szélen felfutó Nicolas Tagliaficónak, akit a szerencsétlenül érkező Haisszem Hasszan csak buktatni tudott, a francia Francois Letexier játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Messi állt oda, de balra tartó félmagas lövését Musztafa Súbír óriási bravúrral védeni tudta.
- Messi ezzel az első játékos lett a világbajnokságok történetében, aki két büntetőt is kihagyott egy vb alatt. A 39 éves támadó az osztrákok elleni csoportmeccsen hibázott először a mostani tornán.
A hidratációs szünet után ismét hőssé vált az egyiptomi kapus. A 28. percben egy jobb oldali beadásra Alexis Mac Allister robbant be, de a Liverpool középpályásának hatméteres fejesét Súbír egy elképesztő reflexmozdulattal védeni tudta.
Három perccel később Súbír a világbajnokság egyik leghidegvérűbb mozdulatát mutatta be.
Messi állt oda egy 25 méteres szabadrúgáshoz, eltekerte a sorfal mellett, az egyiptomi kapus vetődött a jobbra tartó labdára, de az utolsó pillanatban visszahúzta a kezét, és rezzenéstelen arccal vette tudomásul, hogy a nyolcszoros aranylabdás Messi lövése a kapufán csattan.
A 39. percben újabb elképesztő védést mutatott be az egyiptomi kapus.
Egy balra kitett keresztlabdát a büntetőt kiharcoló Tagliafico kapásból középre lőtte, az érkező Julián Álvarez kapura pörgetett labdáját azonban Súbír óriási bravúrral kiszedte a bal alsóból.
A fordulás után sem változott a játék képe, az argentinok azonnal nekirontottak az egyiptomiaknak, a 47. percben pedig már Rodrigo De Paul 18 méteres lövését kellett védenie Súbírnak. A folytatásban az argentinok óriási nyomást helyeztek az afrikaiakra, Messi folyamatosan cselekkel próbálkozott, de folyamatosan duplázták és valaki mindig szerelni tudta.
Az 58. percben a sokk után jött a hidegzuhany, ugyanis az egyiptomiak a semmiből szereztek újabb gólt.
Egy labdaszerzés után Haisszem Hasszan indult meg a jobb szélen, egy remek szóló után Szalah-hoz passzolt, aki tökéletes labdát tálalt Ziko elé, aki ziccerét gyönyörűen átpörgette Emiliano Martínez fölött.
Azonban az egyiptomiak nem sokáig örülhettek, ugyanis a VAR-szobában visszanézték a gólt, és kiderült, hogy a labdaszerzés előtt szabálytalankodtak Lisandro Martínezzel, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt.
Ezután az argentinok továbbra is fejetlenül mentek előre, a 67. percben pedig megkapták a második góljukat, amit már nem lehetett elvenni. Egy rosszul elvégzett szöglet után Szalah indult meg a kapu felé, kitette jobbra Hasszannak, aki megverte az emberét, a középre tett labdájára pedig Ziko robbant be, aki hét méterről a kapuba lőtt (0-2).
A második gól után továbbra is mentek előre az argentinok, de a játékukban nem volt benne a gól, ezzel szemben az egyiptomi kontrák folyamatosan magukban hordozták az életveszélyt.
A 79. percben aztán a semmiből szépítettek az argentinok.
Messi jobbról betekert labdájára a középső védő Cristian Romero robbant be, és hat méterről a kapu bal oldalába fejelt (1-2).
A szépítés után felpörögtek az argentinok és a 82. percben aztán egyenlíthettek volna. Messi indult meg a jobb oldalon, egy elképesztő szólóval betört a tizenhatoson belülre, de a középre nyesett labdáját a csereként beállt Lautaro Martínez közelről kapu mellé fejelte. Ami viszont nem ment Lautarónak, azt Messi saját maga megoldotta. A 83. percben egy kapu előtti kavarodás után Gonzalo Montiel készítette vissza a labdát a nyolcszoros aranylabdásnak, aki 11 méterről a kapu jobb oldalába bombázott. Súbír ugyan ebbe is bele tudott kapni, de nem volt esélye a védésre (2-2).
- Messi a világbajnokságok történetének első olyan játékosa lett, aki sorozatban hat egyenes kieséses mérkőzésen is gólt szerzett.
Az egyenlítés után az argentinok mentek előre a győzelemért, de az egyiptomiak sem álltak be védekezni, és végül ez lett a vesztük.
A 92. percben az argentinok megindultak egy labdaszerzés után, Lautaro Martínez kapott labdát a jobb szélen, a középre tekert labdájára Enzo Fernández érkezett a hosszú oldalon, és a kapus mozgásával ellentétes irányban elfejelte a labdát a hosszúba (3-2).
A harmadik argentin gól után az egyiptomiak teljesen elvesztették a fejüket, a játékvezetőnek hol a kispadon, hol pedig a pályán kellett fegyelmeznie, így az afrikai csapat nem tudott újra felpörögni és már nem volt esélye az egyenlítésre. Az argentin válogatott ezzel bejutott a negyeddöntőbe, ahol a Svájc-Kolumbia összecsapás győztesével játszik majd.
Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Argentína-Egyiptom 3-2 (0-1)
gólszerzők: Romero (79.), Messi (83.), Enző Fernández (92.) ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)
- kapcsolódó cikkek: