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Cristiano Ronaldo után kis híján Lionel Messi számára is véget ért a világbajnokság. A kedd esti nyolcaddöntőben a címvédő argentin válogatott már kétgólos hátrányban volt az egyiptomi csapat ellen, ráadásul a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az első félidőben tizenegyest hibázott. Azonban a hajrában Messi megrázta magát: előbb gólpasszt adott, majd egy védhetetlen góllal egyenlíteni tudott. A 92. percben aztán Enzo Fernández fejesgóljával megnyerte a meccset a dél-amerikai csapat, amely így bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a Svájc-Kolumbia összecsapás győztesével játszik majd.

A kedd esti találkozóra mindkét együttes egy túlórás párharcból érkezett. Lionel Messiék a legjobb 32 között hosszabbításban tudták csak 3-2-re legyőzni a Zöld-foki Köztársaság válogatottját, míg Mohamed Szalahék 1-1-es döntetlent követően tizenegyespárbajban búcsúztatták az Ausztráliát. 

Lionel Messi hét találattal a góllövőlista élén áll Erling Haalanddal és Kylian Mbappéval holtversenyben
Lionel Messi hét találattal a góllövőlista élén áll Erling Haalanddal és Kylian Mbappéval holtversenyben
Fotó: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

A két csapat eddig háromszor csapott össze a futballtörténelem során: 2003 decemberében 1-1-es döntetlent játszottak egy barátságos meccsen, majd 2008 márciusában Sergio Agüero és Nicolás Burdisso góljaival 2-0-s argentin győzelem született szintén felkészülési mérkőzésen. Tétmérkőzésen 98 évvel ezelőtt találkozott a két válogatott: az amszterdami nyári olimpián az argentinok 6-0-ra kiütötték az egyiptomiakat az elődöntőben. 

Messi történelmi tizenegyest hibázott az első félidőben

A keddi esti mérkőzést sokan Lionel Messi és Mohamed Szalah párharcaként vezették fel, ám a két szupersztár világbajnoki versenyfutásában egyértelműen az argentin zseni állt jobban. A nyolcszoros aranylabdás Messi négy mérkőzésen hétszer volt eredményes, ezzel holtversenyben vezeti a góllövőlistát a norvég Erling Haalanddal és a francia Kylian Mbappéval.

Mohamed Salah of Egypt during the FIFA World Cup USA 2026 Round of 32 match between Australia and Egypt at Dallas Stadium in Dallas, United States, on July 3, 2026. (Photo by Ayman Aref/NurPhoto) (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)
Mohamed Szalah az egyiptomi csapat vezére
Fotó:  Ayman Aref/NurPhoto via AFP

Ezzel szemben a Liverpoolt kilenc év után elhagyó Szalah négy mérkőzésen eddig mindössze egyszer talált a kapuba, igaz, a tornán két gólpasszt is kiosztott.

A mérkőzés elején az argentinok többet birtokolták a labdát, de komoly lehetőséget sokáig nem tudtak kialakítani az egyiptomiak kapuja előtt. 

A találkozó első helyzetéből megszületett a mérkőzés első gólja, ami sokként érte a világbajnoki címvédőt. 

A 15. perc elején egy szöglet variáció végén Marván Atíja tekerte középre a labdát, a berobbanó Jasszer Ibrahim pedig hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (0-1). 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Yasser Ibrahim #2 of Egypt celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az egyiptomiak sokkolták az argentinokat a meccs elején
Fotó: Buda Mendes/Getty Images via AFP

A bekapott gól után az argentinok ritmust váltottak, és a 19. percben kiharcoltak egy tizenegyest. Enzo Fernández tálalt remek labdát a bal szélen felfutó Nicolas Tagliaficónak, akit a szerencsétlenül érkező Haisszem Hasszan csak buktatni tudott, a francia Francois Letexier játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Messi állt oda, de balra tartó félmagas lövését Musztafa Súbír óriási bravúrral védeni tudta. 

  • Messi ezzel az első játékos lett a világbajnokságok történetében, aki két büntetőt is kihagyott egy vb alatt. A 39 éves támadó az osztrákok elleni csoportmeccsen hibázott először a mostani tornán. 
ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Mostafa Shoubir #23 of Egypt makes a save against a penalty by Lionel Messi #10 of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi rendkívül gyengén rúgta a 11-est
Fotó: Elsa/Getty Images via AFP

A hidratációs szünet után ismét hőssé vált az egyiptomi kapus. A 28. percben egy jobb oldali beadásra Alexis Mac Allister robbant be, de a Liverpool középpályásának hatméteres fejesét Súbír egy elképesztő reflexmozdulattal védeni tudta

Három perccel később Súbír a világbajnokság egyik leghidegvérűbb mozdulatát mutatta be. 

Messi állt oda egy 25 méteres szabadrúgáshoz, eltekerte a sorfal mellett, az egyiptomi kapus vetődött a jobbra tartó labdára, de az utolsó pillanatban visszahúzta a kezét, és rezzenéstelen arccal vette tudomásul, hogy a nyolcszoros aranylabdás Messi lövése a kapufán csattan

A 39. percben újabb elképesztő védést mutatott be az egyiptomi kapus. 

Egy balra kitett keresztlabdát a büntetőt kiharcoló Tagliafico kapásból középre lőtte, az érkező Julián Álvarez kapura pörgetett labdáját azonban Súbír óriási bravúrral kiszedte a bal alsóból. 

ATLANTA, USA - JULY 7: Mostafa Shoubir of Egypy kicks the ball during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Argentina and Egypt at Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) in Atlanta, Georgia, United States on July 7, 2026. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Musztafa Súbír az első félidőben megbabonázta az argentin játékosokat
Fotó: Jose Hernandez/Anadolu via AFP

A fordulás után sem változott a játék képe, az argentinok azonnal nekirontottak az egyiptomiaknak, a 47. percben pedig már Rodrigo De Paul 18 méteres lövését kellett védenie Súbírnak. A folytatásban az argentinok óriási nyomást helyeztek az afrikaiakra, Messi folyamatosan cselekkel próbálkozott, de folyamatosan duplázták és valaki mindig szerelni tudta. 

Az 58. percben a sokk után jött a hidegzuhany, ugyanis az egyiptomiak a semmiből szereztek újabb gólt. 

Egy labdaszerzés után Haisszem Hasszan indult meg a jobb szélen, egy remek szóló után Szalah-hoz passzolt, aki tökéletes labdát tálalt Ziko elé, aki ziccerét gyönyörűen átpörgette Emiliano Martínez fölött. 

Azonban az egyiptomiak nem sokáig örülhettek, ugyanis a VAR-szobában visszanézték a gólt, és kiderült, hogy a labdaszerzés előtt szabálytalankodtak Lisandro Martínezzel, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt. 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Mostafa Zico #11 of Egypt celebrates scoring his team's second goal later disallowed due to a foul committed by Mohamed Hany #3 of Egypt during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az egyiptomi Ziko túl korán ünnepelte első gólját 
Fotó: Buda Mendes/Getty Images

Ezután az argentinok továbbra is fejetlenül mentek előre, a 67. percben pedig megkapták a második góljukat, amit már nem lehetett elvenni. Egy rosszul elvégzett szöglet után Szalah indult meg a kapu felé, kitette jobbra Hasszannak, aki megverte az emberét, a középre tett labdájára pedig Ziko robbant be, aki hét méterről a kapuba lőtt (0-2). 

A második gól után továbbra is mentek előre az argentinok, de a játékukban nem volt benne a gól, ezzel szemben az egyiptomi kontrák folyamatosan magukban hordozták az életveszélyt. 

A 79. percben aztán a semmiből szépítettek az argentinok. 

Messi jobbról betekert labdájára a középső védő Cristian Romero robbant be, és hat méterről a kapu bal oldalába fejelt (1-2). 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Messi vezérletével visszajöttek a meccsbe az argentinok
Fotó: Elsa/Getty Images via AFP

A szépítés után felpörögtek az argentinok és a 82. percben aztán egyenlíthettek volna. Messi indult meg a jobb oldalon, egy elképesztő szólóval betört a tizenhatoson belülre, de a középre nyesett labdáját a csereként beállt Lautaro Martínez közelről kapu mellé fejelte. Ami viszont nem ment Lautarónak, azt Messi saját maga megoldotta. A 83. percben egy kapu előtti kavarodás után Gonzalo Montiel készítette vissza a labdát a nyolcszoros aranylabdásnak, aki 11 méterről a kapu jobb oldalába bombázott. Súbír ugyan ebbe is bele tudott kapni, de nem volt esélye a védésre (2-2). 

  • Messi a világbajnokságok történetének első olyan játékosa lett, aki sorozatban hat egyenes kieséses mérkőzésen is gólt szerzett.

Az egyenlítés után az argentinok mentek előre a győzelemért, de az egyiptomiak sem álltak be védekezni, és végül ez lett a vesztük. 

A 92. percben az argentinok megindultak egy labdaszerzés után, Lautaro Martínez kapott labdát a jobb szélen, a középre tekert labdájára Enzo Fernández érkezett a hosszú oldalon, és a kapus mozgásával ellentétes irányban elfejelte a labdát a hosszúba (3-2). 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Enzo Fernandez #24 of Argentina celebrates scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Enzo Fernández szerezte az argentin csapat győztes gólját
Fotó: Justin Setterfield/Getty Images via AFP

A harmadik argentin gól után az egyiptomiak teljesen elvesztették a fejüket, a játékvezetőnek hol a kispadon, hol pedig a pályán kellett fegyelmeznie, így az afrikai csapat nem tudott újra felpörögni és már nem volt esélye az egyenlítésre. Az argentin válogatott ezzel bejutott a negyeddöntőbe, ahol a Svájc-Kolumbia összecsapás győztesével játszik majd.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Argentína-Egyiptom 3-2  (0-1)
gólszerzők: Romero (79.), Messi (83.), Enző Fernández (92.) ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)

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