A kedd esti találkozóra mindkét együttes egy túlórás párharcból érkezett. Lionel Messiék a legjobb 32 között hosszabbításban tudták csak 3-2-re legyőzni a Zöld-foki Köztársaság válogatottját, míg Mohamed Szalahék 1-1-es döntetlent követően tizenegyespárbajban búcsúztatták az Ausztráliát.

Lionel Messi hét találattal a góllövőlista élén áll Erling Haalanddal és Kylian Mbappéval holtversenyben

Fotó: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

A két csapat eddig háromszor csapott össze a futballtörténelem során: 2003 decemberében 1-1-es döntetlent játszottak egy barátságos meccsen, majd 2008 márciusában Sergio Agüero és Nicolás Burdisso góljaival 2-0-s argentin győzelem született szintén felkészülési mérkőzésen. Tétmérkőzésen 98 évvel ezelőtt találkozott a két válogatott: az amszterdami nyári olimpián az argentinok 6-0-ra kiütötték az egyiptomiakat az elődöntőben.

Messi történelmi tizenegyest hibázott az első félidőben

A keddi esti mérkőzést sokan Lionel Messi és Mohamed Szalah párharcaként vezették fel, ám a két szupersztár világbajnoki versenyfutásában egyértelműen az argentin zseni állt jobban. A nyolcszoros aranylabdás Messi négy mérkőzésen hétszer volt eredményes, ezzel holtversenyben vezeti a góllövőlistát a norvég Erling Haalanddal és a francia Kylian Mbappéval.

Mohamed Szalah az egyiptomi csapat vezére

Fotó: Ayman Aref/NurPhoto via AFP

Ezzel szemben a Liverpoolt kilenc év után elhagyó Szalah négy mérkőzésen eddig mindössze egyszer talált a kapuba, igaz, a tornán két gólpasszt is kiosztott.

A mérkőzés elején az argentinok többet birtokolták a labdát, de komoly lehetőséget sokáig nem tudtak kialakítani az egyiptomiak kapuja előtt.

A találkozó első helyzetéből megszületett a mérkőzés első gólja, ami sokként érte a világbajnoki címvédőt.

A 15. perc elején egy szöglet variáció végén Marván Atíja tekerte középre a labdát, a berobbanó Jasszer Ibrahim pedig hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (0-1).

Az egyiptomiak sokkolták az argentinokat a meccs elején

Fotó: Buda Mendes/Getty Images via AFP

A bekapott gól után az argentinok ritmust váltottak, és a 19. percben kiharcoltak egy tizenegyest. Enzo Fernández tálalt remek labdát a bal szélen felfutó Nicolas Tagliaficónak, akit a szerencsétlenül érkező Haisszem Hasszan csak buktatni tudott, a francia Francois Letexier játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Messi állt oda, de balra tartó félmagas lövését Musztafa Súbír óriási bravúrral védeni tudta.