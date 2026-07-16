Enzo Fernández szerdán este kulcsfontosságú gólt szerzett az angolok elleni vb-elődöntőben. A Chelsea 25 éves középpályása a gólja előtt a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messitől kapta a gólpasszt, ennek kapcsán pedig ismét előkerült egy korábbi nyílt levele, amelyben az argentin legendát arra kérte, hogy ne vonuljon vissza a válogatottól.
Az érzelmes levelet Enzo Fernández 2016. június 27-én írta, egy nappal azután, hogy Argentína elveszítette a Copa América döntőjét Chile ellen. Az akkor még a River Plate utánpótlásában futballozó tinédzser arra kérte Messit, hogy gondolja meg a döntését, és ne mondjon búcsút az argentin válogatottnak.
Az argentinok hőse könyörgött Messinek, hogy ne vonuljon vissza
Messi azért vetette fel a visszavonulás lehetőségét, mert addigra már rengeteg csalódást élt át a nemzeti csapattal. Három éven belül ez volt a harmadik elveszített döntője:
- először a 2014-es világbajnoki döntő;
- majd a 2015-ös Copa América finálé;
- végül az egy évvel későbbi újabb Copa América-kudarc.
A kudarcok miatt rengeteg kritika érte Messit, aki az argentin szurkolóktól folyamatosan megkapta, hogy csak a Barcelonában képes klasszisteljesítményre, ezért sokan egyszerűen csak „katalánként” gúnyolták.
A fiatal Enzo Fernández azonban azt szerette volna, hogy példaképe továbbra is az argentin válogatottat szolgálja.
Tégy, amit jónak látsz, Lionel, de kérlek, gondold át, hogy maradsz. Maradj azért, hogy újra örömmel futballozhass, mert ezt az örömöt vették el tőled az emberek. Egy nevetséges elvárásokkal teli világban éppen azt akarják elvenni a futballból, ami a legnemesebb benne: a játék örömét”
– írta az argentin játékos, akit 2023 januárjában 121 millió euróért szerződtetett a Chelsea.
Enzo Fernández szerint a szurkolók gyakran megfeledkeznek arról, hogy Messi is csak egy ember.
„Te is ember vagy. Egy ember, aki páratlan tehetséggel rendelkezik, a világ legjobb futballistája, de a nap végén mégiscsak ember. Nem te vagy felelős azért a dühért, amit a vereségek kiváltanak belőlünk. Sokszor ezek az érzések inkább a saját csalódásainkból fakadnak.”
Az akkor még tinédzser játékos arra is felhívta a figyelmet, hogy senki sem tudja igazán átérezni azt a terhet, amely Messi vállát nyomja.
„Nézzünk inkább tükörbe, és kérdezzük meg magunktól: vajon saját magunktól elvárjuk annak az egy százalékát is, amit attól a fiútól követelünk, akit valójában nem is ismerünk? Akár egy tengerparton is pihenhetnél a szabadságod alatt, ehelyett itt vagy, futsz, és a mi színeinket képviseled.”
Enzo Fernández nem trófeák vagy rekordok miatt szerette volna, hogy Messi folytassa, hanem azért, hogy ismét örömmel futballozhasson.
Tégy, amit jónak látsz, Lionel, de kérlek, gondold át, hogy maradsz. Maradj azért, hogy újra élvezhesd a futballt, mert ezt az örömöt vették el tőled az emberek. Játssz örömmel, mert amikor te élvezed a játékot, el sem tudod képzelni, mennyi örömet szerzel nekünk is”
– zárta sorait Enzo Fernández, aki szerdán este Lionel Messi gólpasszából egyenlített az angolok elleni vb-elődöntőben.