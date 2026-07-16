Enzo Fernández szerdán este kulcsfontosságú gólt szerzett az angolok elleni vb-elődöntőben. A Chelsea 25 éves középpályása a gólja előtt a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messitől kapta a gólpasszt, ennek kapcsán pedig ismét előkerült egy korábbi nyílt levele, amelyben az argentin legendát arra kérte, hogy ne vonuljon vissza a válogatottól.

Enzo Fernández tíz évvel ezelőtt könyörgött Messinek, hogy maradjon a válogatottban

Fotó: Shaun Botterill / Getty Images via AFP

Az érzelmes levelet Enzo Fernández 2016. június 27-én írta, egy nappal azután, hogy Argentína elveszítette a Copa América döntőjét Chile ellen. Az akkor még a River Plate utánpótlásában futballozó tinédzser arra kérte Messit, hogy gondolja meg a döntését, és ne mondjon búcsút az argentin válogatottnak.

Az argentinok hőse könyörgött Messinek, hogy ne vonuljon vissza

Messi azért vetette fel a visszavonulás lehetőségét, mert addigra már rengeteg csalódást élt át a nemzeti csapattal. Három éven belül ez volt a harmadik elveszített döntője:

először a 2014-es világbajnoki döntő;

majd a 2015-ös Copa América finálé;

végül az egy évvel későbbi újabb Copa América-kudarc.

A kudarcok miatt rengeteg kritika érte Messit, aki az argentin szurkolóktól folyamatosan megkapta, hogy csak a Barcelonában képes klasszisteljesítményre, ezért sokan egyszerűen csak „katalánként” gúnyolták.

Messi 2014-ben elbukta a németek elleni világbajnoki döntőt

Fotó: Pedro Ugarte / AFP

A fiatal Enzo Fernández azonban azt szerette volna, hogy példaképe továbbra is az argentin válogatottat szolgálja.

Tégy, amit jónak látsz, Lionel, de kérlek, gondold át, hogy maradsz. Maradj azért, hogy újra örömmel futballozhass, mert ezt az örömöt vették el tőled az emberek. Egy nevetséges elvárásokkal teli világban éppen azt akarják elvenni a futballból, ami a legnemesebb benne: a játék örömét”

– írta az argentin játékos, akit 2023 januárjában 121 millió euróért szerződtetett a Chelsea.

Enzo Fernández szerint a szurkolók gyakran megfeledkeznek arról, hogy Messi is csak egy ember.

„Te is ember vagy. Egy ember, aki páratlan tehetséggel rendelkezik, a világ legjobb futballistája, de a nap végén mégiscsak ember. Nem te vagy felelős azért a dühért, amit a vereségek kiváltanak belőlünk. Sokszor ezek az érzések inkább a saját csalódásainkból fakadnak.”