A vasárnapi világbajnoki döntő után Wayne Rooney keményen bírálta a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit, mondván, elképesztő kétségbeesésről tett tanúbizonyságot, amikor megpróbálta elérni, hogy Marc Cucurellát kiállítsák.
Az indulatok a 93. percben szabadultak el, miután Enzo Fernándezt kiállították a Pau Cubarsíval szembeni brutális belépő után. Ezt követően a spanyol és az argentin játékosok között heves szóváltás alakult ki, és ekkor jött Messi kétségbeesett próbálkozása.
Messi kétségbeesett a világbajnoki döntőn?
Miközben Cubarsít ápolták, a két csapat játékosai hevesen szájkaratéztak egymással, Messi pedig Cucurellával folytatott eszmecserét. A két sztárjátékos teljesen emberi hangnemben beszélt egymással, a spanyol azonban egy pillanatra a szája elé emelte a kezét.
Messi ezt kihasználva azonnal elkezdett kalimpálni, és követelte, hogy állítsák ki Cucurellát, aki megszegte a világbajnokságra bevezetett szabályt.
Ahogy arról az Origón is írtunk, az IFAB (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete) új, 2026-os szabályzata értelmében azonnali piros lap jár azért, ha egy játékos vitatkozás vagy reklamálás közben eltakarja a száját, hogy a bíró vagy a kamerák ne olvashassák le a szájáról a szavait.
Messi nem véletlenül próbálkozott, hiszen Enzo Fernández kiállítása miatt a hosszabbításra emberhátrányba került az argentin válogatott. Ráadásul a világbajnokságon már két piros lapot is kiosztottak hasonló eset miatt.
- A paraguayi Miguel Almirón volt az első, akit emiatt a mozdulat miatt állítottak ki a Törökország elleni csoportmérkőzésen.
- Az ecuadori Piero Hincapié szintén piros lapot kapott a Mexikó elleni egyenes kieséses mérkőzésen, miután szájeltakarással kísért heves vitába keveredett.
Messi próbálkozása nem járt sikerrel, a BBC szakértőjeként dolgozó Wayne Rooney pedig elfogadhatatlannak tartotta az argentin sztár viselkedését, az egész jelenetsort pedig szomorúnak nevezte.
Ez maga a kétségbeesés. Argentína mindig is így játszott, tudjuk, hogy ez jellemző rájuk. De az ember legalább a sportszerűséget szeretné látni, ezért szomorú volt ezt Lionel Messitől látni”
– mondta a Manchester United történetének legeredményesebb játékosa.
Joe Hart, a Manchester City korábbi csapatkapitánya szerint Messi viselkedése tökéletesen megmutatta, mekkora fölényben játszottak a spanyolok a mérkőzésen.
„Ezt egyáltalán nem volt jó látni Lionel Messitől. Ez csak azt bizonyítja, mennyire uralta Spanyolország a mérkőzést, ha még Messi is ilyen eszközökhöz nyúl” – vélekedett a 75-szörös angol válogatott kapus.
Messi viselkedésétől Micah Richards sem volt elragadtatva.
Nem szeretnénk azt látni, hogy valakit ezért kiállítsanak egy világbajnoki döntőben”
– mondta a Manchester City egykori védője.
A történtekre Piers Morgan is reagált. Az angol újságíró – aki köztudottan Cristiano Ronaldo rajongója – élesen bírálta Messit, és „sunyi kis alaknak” nevezte az argentint.
A mérkőzést végül a hosszabbításban elveszítették az argentinok, akik címvédőként úgy kaptak ki 1–0-ra a spanyoloktól, hogy a 120 perces mérkőzés során egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt.