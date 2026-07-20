A vasárnapi világbajnoki döntő után Wayne Rooney keményen bírálta a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit, mondván, elképesztő kétségbeesésről tett tanúbizonyságot, amikor megpróbálta elérni, hogy Marc Cucurellát kiállítsák.

Messi ki akarta állíttatni Cucurellát a vb-döntőben

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Az indulatok a 93. percben szabadultak el, miután Enzo Fernándezt kiállították a Pau Cubarsíval szembeni brutális belépő után. Ezt követően a spanyol és az argentin játékosok között heves szóváltás alakult ki, és ekkor jött Messi kétségbeesett próbálkozása.

Messi kétségbeesett a világbajnoki döntőn?

Miközben Cubarsít ápolták, a két csapat játékosai hevesen szájkaratéztak egymással, Messi pedig Cucurellával folytatott eszmecserét. A két sztárjátékos teljesen emberi hangnemben beszélt egymással, a spanyol azonban egy pillanatra a szája elé emelte a kezét.

Messi ezt kihasználva azonnal elkezdett kalimpálni, és követelte, hogy állítsák ki Cucurellát, aki megszegte a világbajnokságra bevezetett szabályt.