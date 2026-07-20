Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A spanyol labdarúgó-válogatott ugyan csak a hosszabbításban talált be, de a játék képe alapján leradírozta a pályáról az argentin csapatot a világbajnoki döntőben. A találkozó egyik legemlékezetesebb jelenete az volt, amikor a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi ki akarta állíttatni Marc Cucurellát, miután a spanyol balhátvéd úgy mondott neki valamit, hogy a szája elé tette a kezét. Az esetről a Manchester United legendája, a televíziós szakértőként dolgozó Wayne Rooney is elmondta a véleményét, és korántsem volt kíméletes Messivel.

A vasárnapi világbajnoki döntő után Wayne Rooney keményen bírálta a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit, mondván, elképesztő kétségbeesésről tett tanúbizonyságot, amikor megpróbálta elérni, hogy Marc Cucurellát kiállítsák.

Messi ki akarta állíttatni Cucurellát a vb-döntőben
Messi ki akarta állíttatni Cucurellát a vb-döntőben
Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Az indulatok a 93. percben szabadultak el, miután Enzo Fernándezt kiállították a Pau Cubarsíval szembeni brutális belépő után. Ezt követően a spanyol és az argentin játékosok között heves szóváltás alakult ki, és ekkor jött Messi kétségbeesett próbálkozása.

Messi kétségbeesett a világbajnoki döntőn?

Miközben Cubarsít ápolták, a két csapat játékosai hevesen szájkaratéztak egymással, Messi pedig Cucurellával folytatott eszmecserét. A két sztárjátékos teljesen emberi hangnemben beszélt egymással, a spanyol azonban egy pillanatra a szája elé emelte a kezét. 

Messi ezt kihasználva azonnal elkezdett kalimpálni, és követelte, hogy állítsák ki Cucurellát, aki megszegte a világbajnokságra bevezetett szabályt.

Lionel Messi of Argentina, left, passes through near the FIFA World Cup Trophy during the award ceremony after they lost the final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, on July 19, 2026. ( The Yom
Argentina's #10 forward Lionel Messi,and Donald Trump, presidente of USA during FIFA World Cup 2026, Spain vs Argentina, Final, match 104 at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
Galéria: Messit hatástalanították a spanyolok a vb-döntőben
1/14
Messi ki akarta állíttatni Cucurellát a vb-döntőben

Ahogy arról az Origón is írtunk, az IFAB (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete) új, 2026-os szabályzata értelmében azonnali piros lap jár azért, ha egy játékos vitatkozás vagy reklamálás közben eltakarja a száját, hogy a bíró vagy a kamerák ne olvashassák le a szájáról a szavait.

Messi nem véletlenül próbálkozott, hiszen Enzo Fernández kiállítása miatt a hosszabbításra emberhátrányba került az argentin válogatott. Ráadásul a világbajnokságon már két piros lapot is kiosztottak hasonló eset miatt.

  • A paraguayi Miguel Almirón volt az első, akit emiatt a mozdulat miatt állítottak ki a Törökország elleni csoportmérkőzésen.
  • Az ecuadori Piero Hincapié szintén piros lapot kapott a Mexikó elleni egyenes kieséses mérkőzésen, miután szájeltakarással kísért heves vitába keveredett.
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 19: Miguel Almiron #10 of Paraguay reacts after receiving a red card for covering his mouth while talking to another player during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Türkiye and Paraguay at San Francisco Bay Area Stadium on June 19, 2026 in Santa Clara, California. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Almiron a vb-k történetének első játékosa, akit szájeltakarásért állítottak ki
Fotó: Stu Forster / Getty Images North America via AFP

Messi próbálkozása nem járt sikerrel, a BBC szakértőjeként dolgozó Wayne Rooney pedig elfogadhatatlannak tartotta az argentin sztár viselkedését, az egész jelenetsort pedig szomorúnak nevezte.

Ez maga a kétségbeesés. Argentína mindig is így játszott, tudjuk, hogy ez jellemző rájuk. De az ember legalább a sportszerűséget szeretné látni, ezért szomorú volt ezt Lionel Messitől látni” 

– mondta a Manchester United történetének legeredményesebb játékosa.

Joe Hart, a Manchester City korábbi csapatkapitánya szerint Messi viselkedése tökéletesen megmutatta, mekkora fölényben játszottak a spanyolok a mérkőzésen.

„Ezt egyáltalán nem volt jó látni Lionel Messitől. Ez csak azt bizonyítja, mennyire uralta Spanyolország a mérkőzést, ha még Messi is ilyen eszközökhöz nyúl” – vélekedett a 75-szörös angol válogatott kapus.

Messi viselkedésétől Micah Richards sem volt elragadtatva.

Nem szeretnénk azt látni, hogy valakit ezért kiállítsanak egy világbajnoki döntőben” 

– mondta a Manchester City egykori védője.

A történtekre Piers Morgan is reagált. Az angol újságíró – aki köztudottan Cristiano Ronaldo rajongója – élesen bírálta Messit, és „sunyi kis alaknak” nevezte az argentint.

A mérkőzést végül a hosszabbításban elveszítették az argentinok, akik címvédőként úgy kaptak ki 1–0-ra a spanyoloktól, hogy a 120 perces mérkőzés során egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!