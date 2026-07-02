Az argentin válogatott szombaton éjfélkor a Zöld-foki-szigetek válogatottjával mérkőzik meg a világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért. Az argentinok toronymagas esélyesei a meccsnek, már csak azért is, mert Lionel Messi csúcsformában futballozik.

Messi és az argentin válogatott gőzerővel készül a mérkőzésre

Fotó: Juan Mabromata/AFP

A nyolcszoros aranylabdás argentin támadó három mérkőzésen eddig hat gólt szerzett a tornán, ezzel a francia Kylian Mbappéval holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

Messit földi halandónak nézték a reptéren

A 39 éves támadó legutóbb csütörtök hajnalban került a címlapokra, miután Folarin Balogunt, az Egyesült Államok csatárát kiállították a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen egy ugyanolyan belépő miatt, mint amilyet Messi lap nélkül megúszott az Algéria elleni találkozón.

Az eset után ismét felerősödtek azok a hangok, miszerint a FIFA kivételezik Messivel, mivel az az érdeke, hogy a világ egyik legjobb játékosa – aki nem mellesleg az Egyesült Államokban futballozik – folyamatosan pályán legyen a tornán.

Messi couldn’t stop laughing because he was being searching by TSA at the airport 😭 pic.twitter.com/KiiBkk3sM5 — AM☬ (@AbsoluteMxssi) July 2, 2026

Vannak azonban olyanok, akiket egyáltalán nem foglalkoztat Messi státusza. Az argentin válogatott csütörtökön megérkezett Miamiba, ahol a Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzést rendezik majd. A 39 éves világsztárnak pedig ugyanúgy át kellett esnie a kötelező reptéri ellenőrzésen, mint bárki másnak, aki megérkezik az Egyesült Államokba.

A jelek szerint Messi jókedvű volt, mosolyogva tűrte, hogy a biztonsági ellenőrzés során fémdetektorral átvizsgálják.