A 39 éves Lionel Messi szenzációsan futballozott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A nyolcszoros aranylabdás argentin klasszis nyolc góllal és négy gólpasszal zárta a tornát, és szó szerint a hátán cipelte az argentin válogatottat a világbajnoki döntőig.

Lionel Messinek szenzációs világbajnoksága volt

Fotó: Paul Ellis / AFP

A fináléra azonban kifogyott a nafta az argentin csapatból, amely úgy veszítette el a mérkőzést, hogy a rendes játékidőben egyszer sem talált kaput – ilyen korábban még soha nem fordult elő világbajnoki döntőben.

​Egyértelmű, hogy Messi volt a világbajnokság legjobbja

Az argentin játékosok vb-döntőben tanúsított viselkedésén az egész világ megbotránkozott. A 16-szoros magyar válogatott Kabát Péter is úgy érzi, hogy a szurkolók olyan jeleneteket láthattak a lefújás után, amelyeknek nincs helyük a futballpályán.

Ennek ellenére az Újpest egykori közönségkedvence jó szívvel gondol vissza a világbajnokságra, azt azonban nem érti, hogy nem Messi lett a torna legjobb játékosa.

Nálam a világbajnokság előtt Argentína volt a favorit, mellette még Angliának is szurkoltam, ezért jobb lett volna, ha nem éppen egymás ellen játszanak az elődöntőben. Kicsit sajnáltam Messit, nagyon drukkoltam neki, hogy nyerje meg a második világbajnoki trófeáját, de el kell ismerni, hogy a spanyol válogatott sokkal jobb volt. Az argentinok a döntőben 120 perc alatt egyszer sem lőttek kapura, ilyet még soha nem láttam. Még csak csalódott sem tudtam lenni, mert annyira kiábrándító volt a játékuk. Mindent egybevetve tetszett ez a világbajnokság, különösen az argentin meccsek, mert izgalmasak voltak, többször is hátrányból álltak fel. Emellett nagyon érdekes újonccsapatokat is láthattunk, amelyek korábban még nem szerepeltek a tornán, mégis remek teljesítményt nyújtottak”

– mondta az Origónak a 16-szoros magyar válogatott labdarúgó.

Kabát Péter óriási tisztelője Lionel Messinek

Fotó: Polyák Attila - Origo

A világbajnokság után a spanyol válogatott csapatkapitányát, Rodrit választották a torna legjobb játékosának, amit Kabát Péter értetlenül fogadott.

„Óriási csalódás volt. Mi is játszottunk a haverokkal egy tippversenyt, én Messit mondtam a torna legjobbjának, és már két meccsel a vége előtt biztos voltam benne, hogy megkapja a díjat. Lőtt nyolc gólt, adott négy gólpasszt – abból kettőt az elődöntőben. Végig a hátán vitte a csapatot, mindezt 39 évesen. Rodri valóban kulcsembere volt a spanyol válogatottnak, de túlzásnak érzem, hogy ő lett a torna legjobbja. Egyértelmű, hogy Messi volt a vb legjobbja, csak gondolom, a győztes csapatból akartak díjazni valakit” – folytatta a korábbi NB I-es gólkirály.