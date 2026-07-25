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Múlt vasárnap befejeződött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amely a spanyol válogatott végső sikerét hozta. A torna legjobb játékosának a spanyolok csapatkapitányát, a két évvel ezelőtti aranylabdás Rodrit választották, sokak szerint azonban Lionel Messi volt a világbajnokság legnagyobb csillaga, aki 39 évesen is a hátán cipelte az argentin válogatottat a döntőig. Kabát Péter, a 16-szoros magyar válogatott labdarúgó is úgy véli, hogy Messit kellett volna díjazni a torna után.

A 39 éves Lionel Messi szenzációsan futballozott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A nyolcszoros aranylabdás argentin klasszis nyolc góllal és négy gólpasszal zárta a tornát, és szó szerint a hátán cipelte az argentin válogatottat a világbajnoki döntőig.

Lionel Messi ezúttal nem tudott vezérré válni a vb-döntőben
Lionel Messinek szenzációs világbajnoksága volt
Fotó: Paul Ellis / AFP

A fináléra azonban kifogyott a nafta az argentin csapatból, amely úgy veszítette el a mérkőzést, hogy a rendes játékidőben egyszer sem talált kaput – ilyen korábban még soha nem fordult elő világbajnoki döntőben.

​Egyértelmű, hogy Messi volt a világbajnokság legjobbja

Az argentin játékosok vb-döntőben tanúsított viselkedésén az egész világ megbotránkozott. A 16-szoros magyar válogatott Kabát Péter is úgy érzi, hogy a szurkolók olyan jeleneteket láthattak a lefújás után, amelyeknek nincs helyük a futballpályán.

Ennek ellenére az Újpest egykori közönségkedvence jó szívvel gondol vissza a világbajnokságra, azt azonban nem érti, hogy nem Messi lett a torna legjobb játékosa.

Nálam a világbajnokság előtt Argentína volt a favorit, mellette még Angliának is szurkoltam, ezért jobb lett volna, ha nem éppen egymás ellen játszanak az elődöntőben. Kicsit sajnáltam Messit, nagyon drukkoltam neki, hogy nyerje meg a második világbajnoki trófeáját, de el kell ismerni, hogy a spanyol válogatott sokkal jobb volt. Az argentinok a döntőben 120 perc alatt egyszer sem lőttek kapura, ilyet még soha nem láttam. Még csak csalódott sem tudtam lenni, mert annyira kiábrándító volt a játékuk. Mindent egybevetve tetszett ez a világbajnokság, különösen az argentin meccsek, mert izgalmasak voltak, többször is hátrányból álltak fel. Emellett nagyon érdekes újonccsapatokat is láthattunk, amelyek korábban még nem szerepeltek a tornán, mégis remek teljesítményt nyújtottak” 

– mondta az Origónak a 16-szoros magyar válogatott labdarúgó.

Kabát Péter óriási tisztelője Lionel Messinek 
Fotó: Polyák Attila - Origo

A világbajnokság után a spanyol válogatott csapatkapitányát, Rodrit választották a torna legjobb játékosának, amit Kabát Péter értetlenül fogadott.

„Óriási csalódás volt. Mi is játszottunk a haverokkal egy tippversenyt, én Messit mondtam a torna legjobbjának, és már két meccsel a vége előtt biztos voltam benne, hogy megkapja a díjat. Lőtt nyolc gólt, adott négy gólpasszt – abból kettőt az elődöntőben. Végig a hátán vitte a csapatot, mindezt 39 évesen. Rodri valóban kulcsembere volt a spanyol válogatottnak, de túlzásnak érzem, hogy ő lett a torna legjobbja. Egyértelmű, hogy Messi volt a vb legjobbja, csak gondolom, a győztes csapatból akartak díjazni valakit” – folytatta a korábbi NB I-es gólkirály.

A világbajnoki döntő finoman fogalmazva sem volt magas színvonalú mérkőzés, a lefújást követő tömegjelenetek azonban még napokig uralták a nemzetközi sportsajtót. A meccs utáni dulakodásban Leandro Paredes, az argentinok középpályása vitte a prímet, aki nyakánál fogva rántotta a földre Gavit, a Barcelona játékosát.

Ez nem való futballpályára. Tudjuk, hogy milyen vérmérsékletűek az argentinok, ez a szurkolóikon is látszik. Enzo Fernández is hatalmasat hibázott, amikor már sárga lappal a háta mögött ilyen keményen odarúgott a félpályánál Pau Cubarsínak. Nem is értettem, mire gondolt. Abban a pillanatban megpecsételődött a sorsuk. Nagyon sajnálom, amit Paredes a végén művelt, kíváncsi vagyok, milyen döntés születik az ügyében” 

– vélekedett Kabát Péter, aki azért is sajnálja az argentinok vereségét, mert szerinte ezzel Messi esélyei is elszálltak a kilencedik Aranylabdára.

Argentina's forward #10 Lionel Messi looks at the trophy after losing the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Lionel Messi pályafutása harmadik világbajnoki döntőjét játszotta
Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

„Így azért necces. Már az Egyesült Államokban futballozik, ami azért nem a legmagasabb szint. Ha világbajnok lett volna, és mellette a világbajnokság legjobb játékosának is megválasztják, akkor szerintem ő kapta volna az Aranylabdát, így viszont nem hiszem. Azt sem mondom, hogy Lamine Yamalnak kellene kapnia. Nagy dolog, hogy 19 évesen már világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, de szerintem nem is volt kiemelkedő a vb-n. Mbappé is megkaphatná, ám a gólkirályi címen kívül klubszinten semmit sem nyert” – mondta.

Lionel Messi mellett az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót is utoljára láthattuk vb-n. A portugál támadó azonban már a nyolcaddöntőben búcsúzott csapatával, emellett rengeteg kritikát kapott a nemzetközi sportsajtótól a teljesítménye miatt.

Nagyon idős már, de azért így is rúgott három gólt. Én nagyon szeretem őt is, elképesztő, amit letett az asztalra. De neki is be kell ismernie, hogy a fiatalokkal már nem tud versenyezni. Ő mindent megtesz a sikerért, mindene a gólszerzés és a győzelem, de be kell látnia, hogy jönnek a fiatalok. Szerintem már ő is érezte a torna vége felé – különösen amikor a fiatal sztárcsatárok sorra lőtték a gólokat –, hogy neki már egyre nehezebb felvennie velük a versenyt, és ezek lehettek az utolsó mérkőzései a válogatottban” 

– vélekedett a korábbi klasszis támadó.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo and midfielder #10 Bernardo Silva react after their team conceded Spain's first goal during the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cristiano Ronaldo vb-győzelem nélkül zárja pályafutását
Fotó: Ronaldo Schemidt / AFP

A 16-szoros magyar válogatott Kabát Péter számos műsorban szerepel, a világbajnokság alatt a Vegas Sports Hungary Amerikai palacsinta című műsorának állandó szakértője volt. Emellett az Újpest FC sportkoordinátoraként is dolgozik, így a vb után adta magát a kérdés, hogy mit vár az OTP Bank Liga idei szezonjától.

Átalakult a keret, bőven voltak érkezők és távozók is. Nem lesz egyszerű, mert idő kell, amíg az új játékosok beépülnek, de bízom benne, hogy jól kezdjük a bajnokságot. Három-négy fordulót mindenképpen várni kell, mielőtt messzemenő következtetéseket vonnánk le. Abban viszont biztos vagyok, hogy szorosabb lesz a bajnokság. Szerintem a két újonc, a Vasas és a Honvéd is erős lesz, és a két kieső kiléte sem dől majd el olyan hamar, mint az előző szezonban” 

– tette hozzá Kabát Péter, aki a Honvédban kezdte pályafutását, de 2001-ben a Vasas játékosaként lett az NB I gólkirálya.

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