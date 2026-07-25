A 39 éves Lionel Messi szenzációsan futballozott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A nyolcszoros aranylabdás argentin klasszis nyolc góllal és négy gólpasszal zárta a tornát, és szó szerint a hátán cipelte az argentin válogatottat a világbajnoki döntőig.
A fináléra azonban kifogyott a nafta az argentin csapatból, amely úgy veszítette el a mérkőzést, hogy a rendes játékidőben egyszer sem talált kaput – ilyen korábban még soha nem fordult elő világbajnoki döntőben.
Egyértelmű, hogy Messi volt a világbajnokság legjobbja
Az argentin játékosok vb-döntőben tanúsított viselkedésén az egész világ megbotránkozott. A 16-szoros magyar válogatott Kabát Péter is úgy érzi, hogy a szurkolók olyan jeleneteket láthattak a lefújás után, amelyeknek nincs helyük a futballpályán.
Ennek ellenére az Újpest egykori közönségkedvence jó szívvel gondol vissza a világbajnokságra, azt azonban nem érti, hogy nem Messi lett a torna legjobb játékosa.
Nálam a világbajnokság előtt Argentína volt a favorit, mellette még Angliának is szurkoltam, ezért jobb lett volna, ha nem éppen egymás ellen játszanak az elődöntőben. Kicsit sajnáltam Messit, nagyon drukkoltam neki, hogy nyerje meg a második világbajnoki trófeáját, de el kell ismerni, hogy a spanyol válogatott sokkal jobb volt. Az argentinok a döntőben 120 perc alatt egyszer sem lőttek kapura, ilyet még soha nem láttam. Még csak csalódott sem tudtam lenni, mert annyira kiábrándító volt a játékuk. Mindent egybevetve tetszett ez a világbajnokság, különösen az argentin meccsek, mert izgalmasak voltak, többször is hátrányból álltak fel. Emellett nagyon érdekes újonccsapatokat is láthattunk, amelyek korábban még nem szerepeltek a tornán, mégis remek teljesítményt nyújtottak”
– mondta az Origónak a 16-szoros magyar válogatott labdarúgó.
A világbajnokság után a spanyol válogatott csapatkapitányát, Rodrit választották a torna legjobb játékosának, amit Kabát Péter értetlenül fogadott.
„Óriási csalódás volt. Mi is játszottunk a haverokkal egy tippversenyt, én Messit mondtam a torna legjobbjának, és már két meccsel a vége előtt biztos voltam benne, hogy megkapja a díjat. Lőtt nyolc gólt, adott négy gólpasszt – abból kettőt az elődöntőben. Végig a hátán vitte a csapatot, mindezt 39 évesen. Rodri valóban kulcsembere volt a spanyol válogatottnak, de túlzásnak érzem, hogy ő lett a torna legjobbja. Egyértelmű, hogy Messi volt a vb legjobbja, csak gondolom, a győztes csapatból akartak díjazni valakit” – folytatta a korábbi NB I-es gólkirály.
A világbajnoki döntő finoman fogalmazva sem volt magas színvonalú mérkőzés, a lefújást követő tömegjelenetek azonban még napokig uralták a nemzetközi sportsajtót. A meccs utáni dulakodásban Leandro Paredes, az argentinok középpályása vitte a prímet, aki nyakánál fogva rántotta a földre Gavit, a Barcelona játékosát.
Ez nem való futballpályára. Tudjuk, hogy milyen vérmérsékletűek az argentinok, ez a szurkolóikon is látszik. Enzo Fernández is hatalmasat hibázott, amikor már sárga lappal a háta mögött ilyen keményen odarúgott a félpályánál Pau Cubarsínak. Nem is értettem, mire gondolt. Abban a pillanatban megpecsételődött a sorsuk. Nagyon sajnálom, amit Paredes a végén művelt, kíváncsi vagyok, milyen döntés születik az ügyében”
– vélekedett Kabát Péter, aki azért is sajnálja az argentinok vereségét, mert szerinte ezzel Messi esélyei is elszálltak a kilencedik Aranylabdára.
„Így azért necces. Már az Egyesült Államokban futballozik, ami azért nem a legmagasabb szint. Ha világbajnok lett volna, és mellette a világbajnokság legjobb játékosának is megválasztják, akkor szerintem ő kapta volna az Aranylabdát, így viszont nem hiszem. Azt sem mondom, hogy Lamine Yamalnak kellene kapnia. Nagy dolog, hogy 19 évesen már világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, de szerintem nem is volt kiemelkedő a vb-n. Mbappé is megkaphatná, ám a gólkirályi címen kívül klubszinten semmit sem nyert” – mondta.
Lionel Messi mellett az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót is utoljára láthattuk vb-n. A portugál támadó azonban már a nyolcaddöntőben búcsúzott csapatával, emellett rengeteg kritikát kapott a nemzetközi sportsajtótól a teljesítménye miatt.
Nagyon idős már, de azért így is rúgott három gólt. Én nagyon szeretem őt is, elképesztő, amit letett az asztalra. De neki is be kell ismernie, hogy a fiatalokkal már nem tud versenyezni. Ő mindent megtesz a sikerért, mindene a gólszerzés és a győzelem, de be kell látnia, hogy jönnek a fiatalok. Szerintem már ő is érezte a torna vége felé – különösen amikor a fiatal sztárcsatárok sorra lőtték a gólokat –, hogy neki már egyre nehezebb felvennie velük a versenyt, és ezek lehettek az utolsó mérkőzései a válogatottban”
– vélekedett a korábbi klasszis támadó.
A 16-szoros magyar válogatott Kabát Péter számos műsorban szerepel, a világbajnokság alatt a Vegas Sports Hungary Amerikai palacsinta című műsorának állandó szakértője volt. Emellett az Újpest FC sportkoordinátoraként is dolgozik, így a vb után adta magát a kérdés, hogy mit vár az OTP Bank Liga idei szezonjától.
Átalakult a keret, bőven voltak érkezők és távozók is. Nem lesz egyszerű, mert idő kell, amíg az új játékosok beépülnek, de bízom benne, hogy jól kezdjük a bajnokságot. Három-négy fordulót mindenképpen várni kell, mielőtt messzemenő következtetéseket vonnánk le. Abban viszont biztos vagyok, hogy szorosabb lesz a bajnokság. Szerintem a két újonc, a Vasas és a Honvéd is erős lesz, és a két kieső kiléte sem dől majd el olyan hamar, mint az előző szezonban”
– tette hozzá Kabát Péter, aki a Honvédban kezdte pályafutását, de 2001-ben a Vasas játékosaként lett az NB I gólkirálya.
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