Vihar miatt egy órával később, magyar idő szerint 2 helyett 3 órakor kezdődött a Mexikó-Anglia világbajnoki nyolcaddöntő. A társházigazda úgy várta a mérkőzést, hogy eddig minden találkozóját megnyerte – sőt, gólt sem kapott –, de Thomas Tuchel szövetségi kapitány együttesének is csak egy döntetlenje volt a három megnyert meccs mellett. A kezdés előtt egyébként az is eldőlt, hogy a párharc továbbjutója Norvégiával csap majd össze a negyeddöntőben, miután pár órával korábban Erling Haaland duplázott Brazília ellen, és kiejtette a dél-amerikaiakat.

Jude Bellingham két perc alatt két gólt lőtt a Mexikó-Anglia világbajnoki mérkőzésen

Fotó: Nick Potts - PA Images / PA Images

Mexikó-Anglia 2-3

A mérkőzés első helyzete a mexikóiak előtt adódott, de Raúl Jiménez fejesét Jordan Pickford bravúrral védte. Az első angol helyzetig 25 percet kellett várni, Anthony Gordon lövését viszont magabiztosan fogta Raúl Rangel.

A 36. percben viszont már a mexikói kapus is tehetetlen volt: Bukayo Saka beadását Jude Bellingham fejelte a hálóba – megszerezve ezzel a vezetést Angliának. Sőt, alig két perc telt el, amikor a 23 éves középpályás Harry Kane középre tett labdájából is betalált, és megduplázta az angol előnyt.

Mexikó ezzel 467 perc után kapott újra gólt, rögtön kettőt is – de Javier Aguirre szövetségi kapitány csapata hamar visszajött a meccsbe.

Három perccel a félidei szünet előtt szabadrúgáshoz jutott a társházigazda, a beívelést követően pedig Julián Quinones vágta az angol kapuba a labdát.

Sőt, a ráadásban akár egyenlíthettek is volna a mexikóiak, de Pickford a kapu felé tolta Jiménez csúsztatását. A második játékrészt az angolok kezdték jobban, Elliot Anderson próbálkozása viszont a kapufán csattant.

Az 54. percben kezdtek elszabadulni az indulatok, amikor Jarell Quansah rátalpalt Jesús Gallardo sípcsontjára. Bár az angol elsőre a labdát találta el – a játékvezető még csak szabadrúgást sem ítélt –, a VAR segítségével végül mégis piros lapot kapott.

Hiába az emberhátrány, négy perccel később tovább növelte az előnyét Anglia.