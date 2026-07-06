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Két perc alatt két gól, kiállítás és két tizenegyes. Rendkívül izgalmas, és helyenként feszült pillanatokat hozott a Mexikó-Anglia világbajnoki mérkőzés. A több mint 100 percig tartó találkozó végén végül Thomas Tuchel szövetségi kapitány csapata ünnepelhetett továbbjutást.

Vihar miatt egy órával később, magyar idő szerint 2 helyett 3 órakor kezdődött a Mexikó-Anglia világbajnoki nyolcaddöntő. A társházigazda úgy várta a mérkőzést, hogy eddig minden találkozóját megnyerte – sőt, gólt sem kapott –, de Thomas Tuchel szövetségi kapitány együttesének is csak egy döntetlenje volt a három megnyert meccs mellett. A kezdés előtt egyébként az is eldőlt, hogy a párharc továbbjutója Norvégiával csap majd össze a negyeddöntőben, miután pár órával korábban Erling Haaland duplázott Brazília ellen, és kiejtette a dél-amerikaiakat.

Mexikó-Anglia: Jude Bellingham
Jude Bellingham két perc alatt két gólt lőtt a Mexikó-Anglia világbajnoki mérkőzésen
Fotó: Nick Potts - PA Images / PA Images

Mexikó-Anglia 2-3

A mérkőzés első helyzete a mexikóiak előtt adódott, de Raúl Jiménez fejesét Jordan Pickford bravúrral védte. Az első angol helyzetig 25 percet kellett várni, Anthony Gordon lövését viszont magabiztosan fogta Raúl Rangel.

A 36. percben viszont már a mexikói kapus is tehetetlen volt: Bukayo Saka beadását Jude Bellingham fejelte a hálóba – megszerezve ezzel a vezetést Angliának. Sőt, alig két perc telt el, amikor a 23 éves középpályás Harry Kane középre tett labdájából is betalált, és megduplázta az angol előnyt.

Mexikó ezzel 467 perc után kapott újra gólt, rögtön kettőt is – de Javier Aguirre szövetségi kapitány csapata hamar visszajött a meccsbe.

Három perccel a félidei szünet előtt szabadrúgáshoz jutott a társházigazda, a beívelést követően pedig Julián Quinones vágta az angol kapuba a labdát.

Sőt, a ráadásban akár egyenlíthettek is volna a mexikóiak, de Pickford a kapu felé tolta Jiménez csúsztatását. A második játékrészt az angolok kezdték jobban, Elliot Anderson próbálkozása viszont a kapufán csattant.

Az 54. percben kezdtek elszabadulni az indulatok, amikor Jarell Quansah rátalpalt Jesús Gallardo sípcsontjára. Bár az angol elsőre a labdát találta el – a játékvezető még csak szabadrúgást sem ítélt –, a VAR segítségével végül mégis piros lapot kapott.

Hiába az emberhátrány, négy perccel később tovább növelte az előnyét Anglia.

Rangel szabálytalankodott a tizenhatoson belül Gordonnal, Kane pedig magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőrúgást. A 68. percben pedig újabb tizenegyes követekezett, csak ezúttal a másik oldalon. Anglia csapatkapitánya rúgta meg Brian Gutiérrezt a büntetőterületen belül, Jiménez pedig nem hibázott.

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 05: Raul Jimenez #9 of Mexico converts a penalty for his team’s second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Mexico and England at Mexico City Stadium on July 05, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Osvaldo Aguilar - FIFA/FIFA via Getty Images)
Raúl Jiménez hiába hozta vissza a meccsbe Mexikót, az egyenlítés már nem jött össze
Fotó: Osvaldo Aguilar - FIFA / FIFA

Mexikó ismét visszajött a mérkőzésbe, emberelőnyben játszva több helyzetet is kialakított az egyenlítéshez, ám előbb Santiago Giménez a kapu felé lőtt, majd Álvaro Fidalgo lövését fogta Pickford – így maradt a 3-2-es végeredmény.

Ezzel pedig Anglia jutott be a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé, a negyeddöntőben pedig Norvégia lesz majd az ellenfele.

A lefújás után drámai jelenetek zajlottak le a mexikóvárosi stadionban, a lelátó hazai közönsége egy emberként sírt, míg a pályán is többen könnyekben törtek ki – köztük a válogatottól visszavonuló mexikó legenda, Guillermo Ochoa kapus.

 

 

 

 

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