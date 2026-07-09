A történet az Ecuador ellen 2-0-ra megnyert összecsapással kezdődött: Stephen Deleonardis, akit világszerte SteveWillDoIt néven ismernek, kétmillió dollárt tett fel arra, hogy Mexikó legyőzi Ecuadort az egyenes kieséses szakasz első fordulójában. A fogadás bejött, az influenszer pedig úgy döntött, megosztja a nyereményét azokkal, akiknek a sikert köszönhette.

A mexikói játékosoknak vissza kellett adniuk az ajándékot

Fotó: Juancho Torres/Anadolu/AFP

Deleonardis személyesen látogatott el a mexikói válogatott edzőközpontjába, ahol a játékosoknak és Javier Aguirre szövetségi kapitánynak is egy-egy Rolex órát adott át. A közösségi médiában terjedő videók alapján a futballisták örömmel fogadták a meglepetést, az influenszert pedig a győzelmek után megszokott módon még a levegőbe is feldobták.

A jó hangulat azonban nem tartott sokáig. A Mexikói Labdarúgó-szövetség rövid időn belül közölte, hogy a FIFA etikai előírásai miatt a válogatott tagjai közös megegyezéssel visszaadják az ajándékokat. A nemzetközi szövetség szabályzata ugyanis csak jelképes értékű ajándékok elfogadását engedélyezi, minden olyan juttatás problémás lehet, amely összeférhetetlenséget vagy befolyásolási kísérlet látszatát keltheti.

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

Mexikóban nem akartak botrányt

A szövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a játékosok saját elhatározásukból, a szabályok tiszteletben tartása érdekében szolgáltatták vissza az órákat az influenszernek. Bár hivatalos FIFA-eljárásról nem érkezett hír, a döntéssel sikerült elejét venni annak, hogy a világbajnokság kellős közepén fegyelmi ügy árnyékolja be a csapat szereplését.

SteveWillDoIt az utóbbi évek egyik legismertebb amerikai internetes tartalomkészítője, akinek több millió követője van. Videóiban rendszeresen szerepelnek extrém fogadások, nagy értékű ajándékok és látványos pénzosztások. A mexikói válogatottnak szánt Rolexek összértékét egymillió dollárra becsülte, ami nagyjából megegyezett az Ecuador elleni mérkőzésen elért nyereségével. Az influenszer korábban arról is beszélt, hogy sok időt tölt Mexikóban, és különösen kedveli az országot, ezért szerette volna ilyen módon megjutalmazni a csapatot.