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Foci-vb 2026

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A 2026-os foci-vb rengeteg emlékezetes és látványos pillanatot hozott, de így is lehet hiányérzete az embernek. Több válogatott is úgy búcsúzott, hogy nem mutatta be az összes mezét, márpedig akadtak igazán látványos darabok is.

A FIFA szigorúan szabályozza, hogy egy-egy mérkőzésen melyik mezben és szerelésben léphetnek pályára a csapatok a világbajnokságon. A cél, hogy a riválisok színei ne legyenek túlságosan hasonlóak, és általában a pályaválasztóként kijelölt csapat élvez elsőbbséget. Emiatt előfordulhat, hogy egy válogatott több találkozón keresztül ugyanabban a mezben játszik, majd kiesik, mielőtt a tartalék szerelése is bemutatkozhatna. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a mezeket, amelyek sokkal több figyelmet érdemeltek volna.

Elefántcsontpart idegenbeli mezét sem láthattuk a vb-n
Elefántcsontpart idegenbeli mezét sem láthattuk a vb-n
Fotó: Alexander Canillas/Northphoto/ZUMA Press

Curacao idegenbeli meze

Talán a legnagyobb kihagyott lehetőség Curacao vendégmeze volt. Már a torna előtt lehetett sejteni, hogy előfordulhat, a csapat nem tudja majd bemutatni különleges szerelését – végül pontosan ez történt. A karibi válogatott mindhárom csoportmérkőzésén kék mezben szerepelt, így a sárga alapon vibráló, színes csíkokkal díszített idegenbeli felső egyszer sem jelent meg a világbajnokságon. A dizájnt Curacao fővárosa, Willemstad ikonikus, pasztellszínű épületei ihlették. A mez annyira népszerű lett, hogy már a torna kezdete előtt elfogyott a boltokból.

Dél-Afrika idegenbeli meze

Az Adidas egyik legjobban sikerült munkája szintén áldozatul esett a körülményeknek. Dél-Afrika a teljes világbajnokságon ragaszkodott ikonikus sárga hazai mezéhez, így a sötétzöld idegenbeli felső egyetlen alkalommal sem kerülhetett reflektorfénybe. A szerelés enyhén kilencvenes éveket idéző gallérjával és a függőleges csíkokban megbújó finom mintázatával egyszerre volt retró és modern.

Elefántcsontpart idegenbeli meze

A Puma által készített mez lágy, mosott hatású zöld-narancssárga mintázata tökéletesen illik egy nyári tornához. Egyszerre idézi Afrika hangulatát, miközben egyértelműen felismerhetővé teszi az elefántcsontparti válogatottat. A szurkolók körében annyira keresett lett, hogy a hivatalos készletek gyorsan elfogytak.

Kongói DK idegenbeli meze

A Kongói Demokratikus Köztársaság három különböző szereléssel érkezett a tornára, de a csapat végül a piros-sárga harmadik számú mezét választotta a papíron idegenbeli meccseknél, míg az Umbro által készített fehér-világoskék változat nem kapott lehetőséget a négy vb-mérkőzés alatt. A különleges geometrikus minta az alsó részen – amely a nadrág oldalán is visszaköszön – fokozatosan olvad bele az egyszerű fehér alapba. Egyedi megoldás volt egy klasszikusnak számító fehér mezre, amely méltó lett volna a világbajnoki színpadhoz.

Haiti eredeti vb-mezei

Haiti esete különleges, ugyanis itt nem a kiesés vagy a színütközés miatt maradtunk le egy különleges szerelésről. A FIFA közvetlenül a torna előtt döntött úgy, hogy a mez alsó részén szereplő történelmi jelenet – amely a vertieres-i csatában a zászlót magasba emelő férfiakat ábrázolta, közvetlenül Haiti függetlenségének kikiáltása előtt – túlzottan politikai jellegű, ezért el kellett távolítani. A Saeta által gyártott új változatok már nem tartalmazták ezt az elemet, de az eredeti elképzelés sokkal különlegesebb volt.

Curacao a skótok elleni felkészülési mérkőzésen villantotta meg a vb-n nem látott mezét
Yaya Sithole Dél-Afrika idegenbeli szerelésében
Elefántcsontpart idegenbeli mezét sem láthattuk a vb-n
A Kongói DK egyedül ebben a szerelésében nem játszott a vb-n
Új-Zéland ellen még ebben a szerelésben játszott Haiti a vb-felkészülés során, de a FIFA közbelépése miatt változtatni kellett
Costa Rica csak felkészülési mérkőzésen vethette be az idei idegenbeli mezét
Chile a mezével igen, a játékával nem tudott kitűnni
Jamaica idegenbeli szerelése Bob Marley előtt tiszteleg
Galéria: A foci-vb legszebb mezei, melyeket nem láthattunk
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Curacao a skótok elleni felkészülési mérkőzésen villantotta meg a vb-n nem látott mezét

A legszebb mezek, amelyek a vb-re sem jutottak el

Nemcsak azok a csapatok hagytak ki lehetőségeket, amelyek ott voltak a tornán. Néhány vb-ről lemaradó válogatott is olyan mezekkel készült, melyeket öröm lett volna látni a világ legnagyobb futballeseményén.

  • Costa Rica idegenbeli meze: Costa Rica 2010 óta először maradt le a világbajnokságról – különösen fájdalmas időzítéssel, hiszen éppen egy látványos idegenbeli mezről maradtunk így le. A trópusi hangulatú, merész dizájn tökéletesen illett volna a 2026-os torna színes mezpalettájába.
  • Chile idegenbeli meze: Chile szerelése az Atacama-sivatag vadvirágai előtt tiszteleg. A különleges mintázat egyedi karaktert adott a meznek, amely remekül kitűnt volna a mezőnyből. A chileiek számára azonban különösen keserű lehet a helyzet: a válogatott a dél-amerikai selejtezősorozat utolsó helyén végzett, és sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról.
  • Jamaica idegenbeli meze: Jamaica mindössze egy lépésre volt a kijutástól, de a pótselejtező döntőjében hosszabbításban kikapott a Kongói DK-tól. Ezzel a torna egyik legkülönlegesebb koncepciójú meze is kimaradt a világbajnokságról. A Reggae Boyz idegenbeli szerelése Bob Marley előtt tiszteleg: hanghullámokat idéző minták és bakelitlemezekre emlékeztető grafikai elemek jelennek meg rajta. A dizájnt nézve szinte hallani lehet a jamaicai legenda dallamait – kár, hogy a pályán sosem láthattuk.
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