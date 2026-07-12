A FIFA szigorúan szabályozza, hogy egy-egy mérkőzésen melyik mezben és szerelésben léphetnek pályára a csapatok a világbajnokságon. A cél, hogy a riválisok színei ne legyenek túlságosan hasonlóak, és általában a pályaválasztóként kijelölt csapat élvez elsőbbséget. Emiatt előfordulhat, hogy egy válogatott több találkozón keresztül ugyanabban a mezben játszik, majd kiesik, mielőtt a tartalék szerelése is bemutatkozhatna. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a mezeket, amelyek sokkal több figyelmet érdemeltek volna.

Elefántcsontpart idegenbeli mezét sem láthattuk a vb-n

Fotó: Alexander Canillas/Northphoto/ZUMA Press

Curacao idegenbeli meze

Talán a legnagyobb kihagyott lehetőség Curacao vendégmeze volt. Már a torna előtt lehetett sejteni, hogy előfordulhat, a csapat nem tudja majd bemutatni különleges szerelését – végül pontosan ez történt. A karibi válogatott mindhárom csoportmérkőzésén kék mezben szerepelt, így a sárga alapon vibráló, színes csíkokkal díszített idegenbeli felső egyszer sem jelent meg a világbajnokságon. A dizájnt Curacao fővárosa, Willemstad ikonikus, pasztellszínű épületei ihlették. A mez annyira népszerű lett, hogy már a torna kezdete előtt elfogyott a boltokból.

Dél-Afrika idegenbeli meze

Az Adidas egyik legjobban sikerült munkája szintén áldozatul esett a körülményeknek. Dél-Afrika a teljes világbajnokságon ragaszkodott ikonikus sárga hazai mezéhez, így a sötétzöld idegenbeli felső egyetlen alkalommal sem kerülhetett reflektorfénybe. A szerelés enyhén kilencvenes éveket idéző gallérjával és a függőleges csíkokban megbújó finom mintázatával egyszerre volt retró és modern.

Elefántcsontpart idegenbeli meze

A Puma által készített mez lágy, mosott hatású zöld-narancssárga mintázata tökéletesen illik egy nyári tornához. Egyszerre idézi Afrika hangulatát, miközben egyértelműen felismerhetővé teszi az elefántcsontparti válogatottat. A szurkolók körében annyira keresett lett, hogy a hivatalos készletek gyorsan elfogytak.

Kongói DK idegenbeli meze

A Kongói Demokratikus Köztársaság három különböző szereléssel érkezett a tornára, de a csapat végül a piros-sárga harmadik számú mezét választotta a papíron idegenbeli meccseknél, míg az Umbro által készített fehér-világoskék változat nem kapott lehetőséget a négy vb-mérkőzés alatt. A különleges geometrikus minta az alsó részen – amely a nadrág oldalán is visszaköszön – fokozatosan olvad bele az egyszerű fehér alapba. Egyedi megoldás volt egy klasszikusnak számító fehér mezre, amely méltó lett volna a világbajnoki színpadhoz.