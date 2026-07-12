A FIFA szigorúan szabályozza, hogy egy-egy mérkőzésen melyik mezben és szerelésben léphetnek pályára a csapatok a világbajnokságon. A cél, hogy a riválisok színei ne legyenek túlságosan hasonlóak, és általában a pályaválasztóként kijelölt csapat élvez elsőbbséget. Emiatt előfordulhat, hogy egy válogatott több találkozón keresztül ugyanabban a mezben játszik, majd kiesik, mielőtt a tartalék szerelése is bemutatkozhatna. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a mezeket, amelyek sokkal több figyelmet érdemeltek volna.
Curacao idegenbeli meze
Talán a legnagyobb kihagyott lehetőség Curacao vendégmeze volt. Már a torna előtt lehetett sejteni, hogy előfordulhat, a csapat nem tudja majd bemutatni különleges szerelését – végül pontosan ez történt. A karibi válogatott mindhárom csoportmérkőzésén kék mezben szerepelt, így a sárga alapon vibráló, színes csíkokkal díszített idegenbeli felső egyszer sem jelent meg a világbajnokságon. A dizájnt Curacao fővárosa, Willemstad ikonikus, pasztellszínű épületei ihlették. A mez annyira népszerű lett, hogy már a torna kezdete előtt elfogyott a boltokból.
Dél-Afrika idegenbeli meze
Az Adidas egyik legjobban sikerült munkája szintén áldozatul esett a körülményeknek. Dél-Afrika a teljes világbajnokságon ragaszkodott ikonikus sárga hazai mezéhez, így a sötétzöld idegenbeli felső egyetlen alkalommal sem kerülhetett reflektorfénybe. A szerelés enyhén kilencvenes éveket idéző gallérjával és a függőleges csíkokban megbújó finom mintázatával egyszerre volt retró és modern.
Elefántcsontpart idegenbeli meze
A Puma által készített mez lágy, mosott hatású zöld-narancssárga mintázata tökéletesen illik egy nyári tornához. Egyszerre idézi Afrika hangulatát, miközben egyértelműen felismerhetővé teszi az elefántcsontparti válogatottat. A szurkolók körében annyira keresett lett, hogy a hivatalos készletek gyorsan elfogytak.
Kongói DK idegenbeli meze
A Kongói Demokratikus Köztársaság három különböző szereléssel érkezett a tornára, de a csapat végül a piros-sárga harmadik számú mezét választotta a papíron idegenbeli meccseknél, míg az Umbro által készített fehér-világoskék változat nem kapott lehetőséget a négy vb-mérkőzés alatt. A különleges geometrikus minta az alsó részen – amely a nadrág oldalán is visszaköszön – fokozatosan olvad bele az egyszerű fehér alapba. Egyedi megoldás volt egy klasszikusnak számító fehér mezre, amely méltó lett volna a világbajnoki színpadhoz.
Haiti eredeti vb-mezei
Haiti esete különleges, ugyanis itt nem a kiesés vagy a színütközés miatt maradtunk le egy különleges szerelésről. A FIFA közvetlenül a torna előtt döntött úgy, hogy a mez alsó részén szereplő történelmi jelenet – amely a vertieres-i csatában a zászlót magasba emelő férfiakat ábrázolta, közvetlenül Haiti függetlenségének kikiáltása előtt – túlzottan politikai jellegű, ezért el kellett távolítani. A Saeta által gyártott új változatok már nem tartalmazták ezt az elemet, de az eredeti elképzelés sokkal különlegesebb volt.
A legszebb mezek, amelyek a vb-re sem jutottak el
Nemcsak azok a csapatok hagytak ki lehetőségeket, amelyek ott voltak a tornán. Néhány vb-ről lemaradó válogatott is olyan mezekkel készült, melyeket öröm lett volna látni a világ legnagyobb futballeseményén.
- Costa Rica idegenbeli meze: Costa Rica 2010 óta először maradt le a világbajnokságról – különösen fájdalmas időzítéssel, hiszen éppen egy látványos idegenbeli mezről maradtunk így le. A trópusi hangulatú, merész dizájn tökéletesen illett volna a 2026-os torna színes mezpalettájába.
- Chile idegenbeli meze: Chile szerelése az Atacama-sivatag vadvirágai előtt tiszteleg. A különleges mintázat egyedi karaktert adott a meznek, amely remekül kitűnt volna a mezőnyből. A chileiek számára azonban különösen keserű lehet a helyzet: a válogatott a dél-amerikai selejtezősorozat utolsó helyén végzett, és sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról.
- Jamaica idegenbeli meze: Jamaica mindössze egy lépésre volt a kijutástól, de a pótselejtező döntőjében hosszabbításban kikapott a Kongói DK-tól. Ezzel a torna egyik legkülönlegesebb koncepciójú meze is kimaradt a világbajnokságról. A Reggae Boyz idegenbeli szerelése Bob Marley előtt tiszteleg: hanghullámokat idéző minták és bakelitlemezekre emlékeztető grafikai elemek jelennek meg rajta. A dizájnt nézve szinte hallani lehet a jamaicai legenda dallamait – kár, hogy a pályán sosem láthattuk.