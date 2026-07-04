A legjobb 32 között rendezett világbajnoki találkozó 1-1-es döntetlennel zárult a hosszabbítást követően, így a továbbjutás sorsa büntetőkkel dőlt el. Mohamed Szalah a sorozatban elképesztő magabiztossággal értékesítette saját lövését, egy látványos, Panenkát idéző emeléssel talált a kapuba. Egyiptom végül 4-2-re nyerte a párbajt, a nyolcaddöntőben pedig a címvédő Argentína lesz az ellenfele.
Mohamed Szalah reakciója mindent visz
A legtöbb játékos egy ilyen pillanatban azonnal a csapattársaihoz rohanna ünnepelni, Szalah azonban egészen máshogy döntött.
Előbb az összetört ausztrál futballistákhoz lépett oda, többeket megölelt és vigasztaló szavakkal próbálta enyhíteni csalódottságukat.
A Liverpool legendája csak ezt követően csatlakozott az önkívületben ünneplő egyiptomi játékosokhoz. A felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, szurkolók ezrei méltatták Szalah sportszerűségét és emberségét.
A mérkőzés után Szalah elárulta, hogy a merész büntető kapcsán az utolsó pillanatban döntött. Úgy fogalmazott: „Ha valakinek ilyet kellett rúgnia, akkor az én voltam.”
A 34 éves támadó ismét bizonyította, hogy nemcsak világklasszis labdarúgó, hanem igazi vezéregyéniség is – olyan játékos, aki győzelem után sem felejti el tisztelni az ellenfelet.
Szalah és az egyiptomiak a legjobb 16 között a Lionel Messi vezette argentinokkal csapnak össze, a párharc továbbjutója a Svájc-Kolumbia mérkőzés győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.
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