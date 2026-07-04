Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nemcsak a pályán, hanem a lefújás után is főszereplővé vált az egyiptomi válogatott legnagyobb sztárja az ausztrálok elleni vb-meccs után. Mohamed Szalah reakciója megmutatta, miért is rajonganak érte milliók a világon.

A legjobb 32 között rendezett világbajnoki találkozó 1-1-es döntetlennel zárult a hosszabbítást követően, így a továbbjutás sorsa büntetőkkel dőlt el. Mohamed Szalah a sorozatban elképesztő magabiztossággal értékesítette saját lövését, egy látványos, Panenkát idéző emeléssel talált a kapuba. Egyiptom végül 4-2-re nyerte a párbajt, a nyolcaddöntőben pedig a címvédő Argentína lesz az ellenfele. 

Mohamed Szalah látványos 11-est lőtt a büntetőpárbajban
Mohamed Szalah látványos 11-est lőtt a büntetőpárbajban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mohamed Szalah reakciója mindent visz

A legtöbb játékos egy ilyen pillanatban azonnal a csapattársaihoz rohanna ünnepelni, Szalah azonban egészen máshogy döntött. 

Előbb az összetört ausztrál futballistákhoz lépett oda, többeket megölelt és vigasztaló szavakkal próbálta enyhíteni csalódottságukat. 

A Liverpool legendája csak ezt követően csatlakozott az önkívületben ünneplő egyiptomi játékosokhoz. A felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, szurkolók ezrei méltatták Szalah sportszerűségét és emberségét.

A mérkőzés után Szalah elárulta, hogy a merész büntető kapcsán az utolsó pillanatban döntött. Úgy fogalmazott: „Ha valakinek ilyet kellett rúgnia, akkor az én voltam.” 

A 34 éves támadó ismét bizonyította, hogy nemcsak világklasszis labdarúgó, hanem igazi vezéregyéniség is – olyan játékos, aki győzelem után sem felejti el tisztelni az ellenfelet.

Szalah és az egyiptomiak a legjobb 16 között a Lionel Messi vezette argentinokkal csapnak össze, a párharc továbbjutója a Svájc-Kolumbia mérkőzés győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.

  • Kapcsolódó cikkek
Rossz hírt kapott a francia válogatott a vb-nyolcaddöntő előtt
Szívszorító jelenet: könnyekben tört ki az argentinok kapitánya – videó
Mi történt Lionel Messivel? Brutálisan fejbe rúgták az argentinok szupersztárját – fotó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!