A legjobb 32 között rendezett világbajnoki találkozó 1-1-es döntetlennel zárult a hosszabbítást követően, így a továbbjutás sorsa büntetőkkel dőlt el. Mohamed Szalah a sorozatban elképesztő magabiztossággal értékesítette saját lövését, egy látványos, Panenkát idéző emeléssel talált a kapuba. Egyiptom végül 4-2-re nyerte a párbajt, a nyolcaddöntőben pedig a címvédő Argentína lesz az ellenfele.

Mohamed Szalah látványos 11-est lőtt a büntetőpárbajban

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mohamed Szalah reakciója mindent visz

A legtöbb játékos egy ilyen pillanatban azonnal a csapattársaihoz rohanna ünnepelni, Szalah azonban egészen máshogy döntött.

Előbb az összetört ausztrál futballistákhoz lépett oda, többeket megölelt és vigasztaló szavakkal próbálta enyhíteni csalódottságukat.

A Liverpool legendája csak ezt követően csatlakozott az önkívületben ünneplő egyiptomi játékosokhoz. A felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, szurkolók ezrei méltatták Szalah sportszerűségét és emberségét.

Right after the game winning PK for Egypt, Mohamed Salah immediately consoled Australia before celebrating the first ever knockout win for his nation #FIFAWorldCup @fox4 pic.twitter.com/1eFQaeHMcq — Jeff Kolb (@JeffKolbFOX4) July 3, 2026

A mérkőzés után Szalah elárulta, hogy a merész büntető kapcsán az utolsó pillanatban döntött. Úgy fogalmazott: „Ha valakinek ilyet kellett rúgnia, akkor az én voltam.”

A 34 éves támadó ismét bizonyította, hogy nemcsak világklasszis labdarúgó, hanem igazi vezéregyéniség is – olyan játékos, aki győzelem után sem felejti el tisztelni az ellenfelet.

Szalah és az egyiptomiak a legjobb 16 között a Lionel Messi vezette argentinokkal csapnak össze, a párharc továbbjutója a Svájc-Kolumbia mérkőzés győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.