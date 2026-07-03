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Jó hírt kaptak az egyiptomi válogatott szurkolói. Mohamed Szalah ott lehet az Ausztrália ellen a pénteki világbajnoki mérkőzésen, ugyanakkor továbbra sem biztos, hogy kezdőként lép pályára.

Mohamed Szalah az Irán elleni csoportmérkőzésen (1-1) szenvedett combhajlítóizom-sérülést, amely miatt a találkozó 57. percében le kellett cserélni. A vizsgálatok izomhúzódást állapítottak meg, ezt követően Szalah azonnal megkezdte a rehabilitációt.

Egyelőre kérdéses, hogy Mohamed Szalah kezdőként vagy csereként játszhat Ausztrália ellen
Egyelőre kérdéses, hogy Mohamed Szalah kezdőként vagy csereként játszhat Ausztrália ellen
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu/AFP

Mohamed Szalah a nagy kérdés

Hoszam Haszan szövetségi kapitány a csütörtöki sajtótájékoztatón megerősítette, hogy csapata legnagyobb sztárja bevethető lesz az Ausztrália elleni összecsapáson, de óvatosan fogalmazott a játékidejét illetően.

Szalah rendkívül motivált, és mindenáron segíteni akar a csapatnak. Ugyanakkor semmilyen kockázatot nem vállalok, amíg nem vagyok száz százalékig biztos benne, hogy teljesen készen áll a játékra

 – mondta az egyiptomi szakvezető.

Haszan előbb úgy nyilatkozott, nem biztos benne, hogy Szalah a kezdőcsapatban kap helyet, később azonban hozzátette, hogy mindenképpen számít rá, akár a kezdő sípszótól, akár csereként.

A támadó eddig remek világbajnokságot tudhat maga mögött: három csoportmérkőzésen egy gólt szerzett és két gólpasszt adott, nagy szerepet vállalva abban, hogy Egyiptom története során először jutott be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába.

A szövetségi kapitány külön méltatta klasszisát.

Nagyon szerencsés vagyok, hogy együtt dolgozhatok vele. Taktikailag és technikailag is kiválóan alkalmazkodott az elképzeléseinkhez, sőt még az előzetes várakozásokat is felülmúlta. Támadóbb szerepkörben futballozik, és a világ egyik legfontosabb játékosa

– fogalmazott Haszan.

Az egyiptomiaknak ugyanakkor lesz hiányzójuk is: a balhátvéd Ahmed Fatouh az Irán elleni mérkőzésen combizomszakadást szenvedett, ezért biztosan kihagyja az Ausztrália elleni összecsapást az egyenes kieséses szakaszban, ahol a legjobb 16 közé jutás a tét. A bokasérüléssel bajlódó Mohamed Abdelmonem játékára viszont még van esély.

Az Ausztrália–Egyiptom mérkőzést pénteken, magyar idő szerint este 20 órától rendezik az arlingtoni AT&T Stadionban.

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