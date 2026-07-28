Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszavazta az Országgyűlés: elkezdheti munkáját a Tisza vagyonvédelmi hivatala – élőben a parlamentből

Rendkívüli

Bús Balázst meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó NB I első fordulójában Kerezsi Zalán hőssé vált. A Zalaegerszeg ellen két gólt szerzett az MTK játékosa, akinek a videobíróval is alaposan meggyűlt a baja.

Az MTK hétfő este fogadta a Zalaegerszeget az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Kerezsi Zalán már a 12. percben vezetést szerzett, majd a 66. percben is eredményes volt. A fővárosi csapat végül 3-0-ra nyert, sikerével pedig máris a tabella élére ugrott.

A ZTE nem tudta felvenni a versenyt az MTK-val
A ZTE nem tudta felvenni a versenyt az MTK-val
Fotó: ztefc.hu

Kerezsi Zalán az MTK-nál talált otthonra

A tehetséges balszélső Mátészalkán született, pályafutását a Nyíregyháza utánpótlásában kezdte, innen a Vasashoz, majd a Honvédhoz vezetett az útja. A kispestiektől kapta élete első profi szerződését 2019-ben, miután végigjárta a korosztályos csapatokat. Az NB I-ben 2020 novemberében mutatkozott be, első élvonalbeli találatát két évvel később, a Paks elleni 3-3-as bajnokin szerezte – a bombagólt ráadásul a forduló legszebbjének is választották. Ekkortól szerepelt rendszeresen az első számú csapatban.

Kerezsi 2024 nyarán igazolt – kölcsönben – a Puskás Akadémiához a Honvédtól. A 2024/2025-ös évadban 21 élvonalbeli meccsen lépett pályára a felcsúti együttes színeiben, a Magyar Kupában pedig gólt is szerzett a Haladás ellen. A szélsőt 2025-ben végleg átigazolta Puskás a kispestiektől, majd újabb kölcsönszerződéssel az elmúlt szezont az MTK-nál töltötte. 

Kerezsi a kék-fehéreknél szintet lépett, 6 góllal és két gólpasszal zárta az idényt, 

játékjoga pedig végleg a budapestiekhez került.

Kerezsi Zalán immár végleg az MTK játékosa
Fotó: mtkbudapest.hu

Az MTK támadója két góllal indította a szezont

A sokoldalú játékos, aki a Honvédnál bal oldali szárnyvédőként is bizonyított már, kiváló formában indította a szezont. Kerezsi a Zalaegerszeg ellen duplázott, meg is választották a meccs emberének. A 23 éves szélső góljai után percekig vizsgálódott a videobíró, de mindkét találat szabályos körülmények között született. Az MTK játékosa mesterhármasig juthatott volna, ebben a kapufa akadályozta meg.

„Persze, lehetett volna mesterhármas is. Fogok még valószínűleg hibázni, de hála istennek két gól megvan, ennek nagyon örülök. 

Nem volt még ilyen gólom, ami ennyire necces szituáció lett volna, de végülis az a lényeg, hogy mindkettőt megadták” 

nyilatkozta az M4 Sportnak az MTK-Zalaegerszeg meccs hőse, Kerezsi. 

Kerezsi Zalán két gólt lőtt a ZTE ellen
Fotó: x.com/MLSZhivatalos/

Kerezsi Zalán a korosztályos nemzeti csapatokat végigjárta, az U21-esek között 10 meccsen három gólt szerzett, a következő ugrás pedig az lehet számára, ha Marco Rossitól is meghívót kap a magyar válogatottba.

  • Kapcsolódó cikkek
„Aki nem bírja, nehezen nevezhető futballistának” – Csank János nem kertelt a Fradi rotációjáról
A Fradi elleni két góllal üzent: Bognár György újabb kincset talált a magyar válogatottnak?
Kicsoda a Paks fiatal tehetsége, aki bohócot csinált a Fradi játékosaiból?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!