Az MTK hétfő este fogadta a Zalaegerszeget az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Kerezsi Zalán már a 12. percben vezetést szerzett, majd a 66. percben is eredményes volt. A fővárosi csapat végül 3-0-ra nyert, sikerével pedig máris a tabella élére ugrott.

A ZTE nem tudta felvenni a versenyt az MTK-val

Fotó: ztefc.hu

Kerezsi Zalán az MTK-nál talált otthonra

A tehetséges balszélső Mátészalkán született, pályafutását a Nyíregyháza utánpótlásában kezdte, innen a Vasashoz, majd a Honvédhoz vezetett az útja. A kispestiektől kapta élete első profi szerződését 2019-ben, miután végigjárta a korosztályos csapatokat. Az NB I-ben 2020 novemberében mutatkozott be, első élvonalbeli találatát két évvel később, a Paks elleni 3-3-as bajnokin szerezte – a bombagólt ráadásul a forduló legszebbjének is választották. Ekkortól szerepelt rendszeresen az első számú csapatban.

Kerezsi 2024 nyarán igazolt – kölcsönben – a Puskás Akadémiához a Honvédtól. A 2024/2025-ös évadban 21 élvonalbeli meccsen lépett pályára a felcsúti együttes színeiben, a Magyar Kupában pedig gólt is szerzett a Haladás ellen. A szélsőt 2025-ben végleg átigazolta Puskás a kispestiektől, majd újabb kölcsönszerződéssel az elmúlt szezont az MTK-nál töltötte.

Kerezsi a kék-fehéreknél szintet lépett, 6 góllal és két gólpasszal zárta az idényt,

játékjoga pedig végleg a budapestiekhez került.

Kerezsi Zalán immár végleg az MTK játékosa

Fotó: mtkbudapest.hu

Az MTK támadója két góllal indította a szezont

A sokoldalú játékos, aki a Honvédnál bal oldali szárnyvédőként is bizonyított már, kiváló formában indította a szezont. Kerezsi a Zalaegerszeg ellen duplázott, meg is választották a meccs emberének. A 23 éves szélső góljai után percekig vizsgálódott a videobíró, de mindkét találat szabályos körülmények között született. Az MTK játékosa mesterhármasig juthatott volna, ebben a kapufa akadályozta meg.

„Persze, lehetett volna mesterhármas is. Fogok még valószínűleg hibázni, de hála istennek két gól megvan, ennek nagyon örülök.

Nem volt még ilyen gólom, ami ennyire necces szituáció lett volna, de végülis az a lényeg, hogy mindkettőt megadták”

– nyilatkozta az M4 Sportnak az MTK-Zalaegerszeg meccs hőse, Kerezsi.