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Borbély Balázs örülhet, magyar válogatott középpályással erősített a Fradi

1 órája
nagy ádámfradispezia
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Az olasz Speziától erősített a Ferencváros. A 88-szoros magyar válogatott középpályás, Nagy Ádám aláírt a csapathoz, visszatér a zöld-fehérekhez.

Nagy Ádám tíz év után hazatér. A 31 éves középpályás 2016-ban hagyta el a Ferencvárost, azóta a Bologna, a Bristol City, a Pisa és a Spezia színeiben szerepelt. A 88-szoros magyar válogatott középpályás, Nagy Ádám aláírt a csapathoz, visszatér a zöld-fehérekhez.

A 88-szoros válogatott Nagy Ádám tíz év után térhet vissza a Fradiba
A 88-szoros válogatott Nagy Ádám tíz év után tér vissza a Fradiba Fotó: Bernd Thissen / dpa Picture-Alliance via AFP

Nagy Ádám a Fradihoz szerződött

A most 31 éves játékos a magyar válogatottnak is meghatározó tagja volt az utóbbi évekig, eddig 88 alkalommal viselte a címeres mezt, alapembere volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es Eb-csapatunknak is. Eddig két gólja van a nemzeti csapatban, először a finnek ellen talált be egy 2019-es Nemzetek Ligája-meccsen, majd 2023 novemberében Montenegró kapuját is bevette - írja a Fradi hivatalos honlapja.

 

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