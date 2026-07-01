Az Index úgy tudja, hogy az MLSZ végül elfogadta a közmédia ajánlatát, miután a korábban remélt bevételt nem sikerült elérni az NB I-es pályázati eljárás során. A lap szerint ezzel lezárulhat az elmúlt hónapok egyik legnagyobb visszhangot kiváltó médiapiaci ügye.

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Fotó: fradi.hu

Az ügy előzménye, hogy az MLSZ tavasszal írta ki az NB I és az NB II közvetítési jogaira vonatkozó pályázatot. A folyamat a vártnál hosszabbra nyúlt, a beadási határidőt többször is meghosszabbították, miközben a sajtóban egymást érték a találgatások arról, sikerül-e a jelenlegi szerződéshez hasonló értékű megállapodást kötni.

Nos, a jelek szerint ez nem jött össze, Csányi Sándor, az MLSZ elnöke ugyanis arról tájékoztatta a klubokat, hogy a közmédia nagyságrendileg hatmilliárd forintot fizet a jogokért – a korábbi tízmilliárd helyett.

Kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk az NB I-es kluboknak

Az Origo Sport korábban is beszámolt arról, hogy a közvetítési jogokból származó bevétel kiemelten fontos a magyar profi labdarúgás finanszírozásában, ezért a tender eredményét nagy figyelem övezte, ugyanakkor végül a korábbinál jóval alacsonyabb összegért születhet megállapodás. Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett a közvetítési jogok sorsáról.

– A szövetség álláspontja szerint 15-20 százalékot anélkül is lehetne vágni a több helyütt túlárazott költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát – hívta fel az NB I-es csapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre Vági Márton, az MLSZ főtitkára.

Az Index megkereste a szövetség elnökét is, aki megerősítette, hogy találkoztak, ugyanakkor hangsúlyozta: a közvetítési jogok értékesítése az MLSZ hatáskörébe tartozik, és a döntést szakmai, illetve gazdasági szempontok alapján hozzák meg.

Az NB I 2026–2027-es kiírása július utolsó hétvégéjén rajtol, a sorsolásról itt írtunk korábban.