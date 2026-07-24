Az ETO 13 év után nyerte meg tavasszal az NB I-et, így címvédőként készülhet az új idényre. A győriek korábbi játékosa, Rudolf Gergely éppen ezért kíváncsian várja, mire lesz képes a csapat a sikeredző, Borbély Balázs nélkül.

Az előző idényben az ETO FC Győr lett az NB I bajnoka

Fotó: Mirkó István

A Fradi az ETO sikeredzőjével jutna vissza a csúcsra az NB I-ben

„Borbély Balázst remek szakembernek tartom, nagyszerű csapatot csinált Győrben. 13 év után éppen ideje volt, hogy újra bajnokok legyenek. Nem tudom, mennyire sikerül egyben tartani a keretet, Vitális Milán iránt több klub is érdeklődött, és ő abszolút meghatározó alakja volt a csapatnak. Bízom benne, hogy újra jó szezont tudnak majd futni. Az NB I-nek több olyan csapatra van szüksége, mint amilyen a Győr volt tavaly. Olyan kihívók kellenek, akik fel tudják venni a versenyt a Fradival, hogy még izgalmasabb legyen a bajnokság” – mondta az Origo Sportnak a korábbi 28-szoros magyar válogatott csatár, aki természetesen a Fradiról is szót ejtett.

„A zöld-fehérektől Borbély Balázs miatt sokat várok. Nagyra tartom a munkásságát, kíváncsi vagyok, milyen csapatot épít majd a Ferencvárosból.

Végre megkapta a bizalmat a Fradinál egy magyar edző, jó lenne, ha maradandót tudna alkotni a csapatnál.

Az a megérzésem, hogy jó szezont fognak futni, függetlenül attól, hogy több kulcsjátékos is távozott. A Vojvodina elleni El-selejtező visszavágója elég meggyőző volt nekem, még a kiállítás ellenére is. A két csapat közötti különbség megmutatkozott, éppen ezért kíváncsian várom, hogy vajon az NB I-ben is a mezőny fölé tud-e majd tornyosulni a Fradi” – árulta el a kétszeres magyar bajnok futballista.

Borbély Balázs bajnokcsapatot faraghat a Fradiból

Fotó: Tumbász Hédi

Az Újpestnél türelemre van szükség

Az Újpestnél Dárdai Pál és Szélesi Zoltán érkezésével új korszak kezdődött, Rudolf Gergely szerint azonban a lila-fehérek szurkolóinak türelmesnek kell lenniük, hiszen az építkezés nem megy egyik pillanatról a másikra.

Dárdai Palit nagyon elismert szakembernek tartom, de Magyarországon azért más a helyzet, mint Németországban, a hazai labdarúgókkal másként kell bánni.

Szerintem neki is szoknia kell még ezt a légkört, itt azért más a közeg. Szélesi Zolival nagyon jól ismerik egymást, kettejük jó munkakapcsolata és tapasztalata előrébb viheti a klubot, és jót is tenne az NB I-nek, ha egy ilyen patinás együttes, mint az Újpest, ott lenne a bajnoki címért vagy a dobogóért folyó harcban” – szögezte le a korábbi válogatott támadó.