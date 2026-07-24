Az ETO 13 év után nyerte meg tavasszal az NB I-et, így címvédőként készülhet az új idényre. A győriek korábbi játékosa, Rudolf Gergely éppen ezért kíváncsian várja, mire lesz képes a csapat a sikeredző, Borbély Balázs nélkül.
A Fradi az ETO sikeredzőjével jutna vissza a csúcsra az NB I-ben
„Borbély Balázst remek szakembernek tartom, nagyszerű csapatot csinált Győrben. 13 év után éppen ideje volt, hogy újra bajnokok legyenek. Nem tudom, mennyire sikerül egyben tartani a keretet, Vitális Milán iránt több klub is érdeklődött, és ő abszolút meghatározó alakja volt a csapatnak. Bízom benne, hogy újra jó szezont tudnak majd futni. Az NB I-nek több olyan csapatra van szüksége, mint amilyen a Győr volt tavaly. Olyan kihívók kellenek, akik fel tudják venni a versenyt a Fradival, hogy még izgalmasabb legyen a bajnokság” – mondta az Origo Sportnak a korábbi 28-szoros magyar válogatott csatár, aki természetesen a Fradiról is szót ejtett.
„A zöld-fehérektől Borbély Balázs miatt sokat várok. Nagyra tartom a munkásságát, kíváncsi vagyok, milyen csapatot épít majd a Ferencvárosból.
Végre megkapta a bizalmat a Fradinál egy magyar edző, jó lenne, ha maradandót tudna alkotni a csapatnál.
Az a megérzésem, hogy jó szezont fognak futni, függetlenül attól, hogy több kulcsjátékos is távozott. A Vojvodina elleni El-selejtező visszavágója elég meggyőző volt nekem, még a kiállítás ellenére is. A két csapat közötti különbség megmutatkozott, éppen ezért kíváncsian várom, hogy vajon az NB I-ben is a mezőny fölé tud-e majd tornyosulni a Fradi” – árulta el a kétszeres magyar bajnok futballista.
Az Újpestnél türelemre van szükség
Az Újpestnél Dárdai Pál és Szélesi Zoltán érkezésével új korszak kezdődött, Rudolf Gergely szerint azonban a lila-fehérek szurkolóinak türelmesnek kell lenniük, hiszen az építkezés nem megy egyik pillanatról a másikra.
Dárdai Palit nagyon elismert szakembernek tartom, de Magyarországon azért más a helyzet, mint Németországban, a hazai labdarúgókkal másként kell bánni.
Szerintem neki is szoknia kell még ezt a légkört, itt azért más a közeg. Szélesi Zolival nagyon jól ismerik egymást, kettejük jó munkakapcsolata és tapasztalata előrébb viheti a klubot, és jót is tenne az NB I-nek, ha egy ilyen patinás együttes, mint az Újpest, ott lenne a bajnoki címért vagy a dobogóért folyó harcban” – szögezte le a korábbi válogatott támadó.
Hatalmas harc jöhet a dobogóért és a bennmaradásért az NB I-ben
Rudolf Gergely az új idényben szorít egykori klubjai, így a Győr, a Debrecen és a Nyíregyháza sikereiért, de úgy véli, nagyon nehéz előre jósolni, mert rendkívül kiegyenlített a mezőny, szinte egyik csapatra sem lehet mondani, hogy biztos kieső, vagy tuti bennmaradó.
„A Debrecen ugye új edzővel vág neki a szezonnak, még nehéz megmondani, mire lesz képes. Vagy az első helyek valamelyikéért, vagy a kiesés ellen fognak küzdeni a hajdúságiak. Az biztos, hogy Szűcs Tamás játéka számomra nagyon szimpatikus, a válogatottban is jó teljesítménnyel mutatkozott be.
A Paks a bajnokság sötét lova, Nyíregyházán Bódog Tamás személye lehet a garancia a jó teljesítményre.
Kisvárdán valahogyan nehezen találják meg Révész Attiláék a megfelelő edzőt, de tőlük is stabil játékot és bennmaradást várok” – tette hozzá az olasz és a francia bajnokságban is megfordult Rudolf, aki a két nagy múltú feljutóról is szót ejtett.
Csalódást keltő volt Feczkó Tamás menesztése?
„A Honvéd feljutása kapcsán Feczkó Tamás menesztése számomra nagy csalódás. Ott voltam azon a meccsen, amikor átvette a kispestieket az NB II kieső helyén, aztán benntartotta őket, a következő évben pedig meglett a feljutás.
Nekem ez furcsa, hogy nem kapta meg a bizalmat, már számtalan csapatnál bizonyította tudását.
Ami a Vasast illeti, az angyalföldieknek valahogyan a stabilitást kell megteremteniük. Az NB I szeintem könnyebb is, mint az NB II, a másodosztály egy nagyon fizikális, brusztolós bajnokság. A nagy múltú csapatokra szükség van az élvonalban, szerintem nagyon fontos, hogy ezek a patinás klubok az NB I-ben legyenek” – jelentette ki.
Sorsdöntő szezon jön az NB I-ben
A bajnokság végső győztese kapcsán Rudolf Gergely még nem bocsátkozott jóslatokba, a magyar szabályt viszont továbbra is támogatja – ezzel kapcsolatban korábban bővebben is kifejtette véleményét az Origo Sportnak.
„A bajnokság első számú esélyeséről még nehéz beszélni. Az, hogy ki lesz a bajnok, néhány forduló után viszont már érezhető lehet, ekkor látni lehet, ki milyen erőt képvisel.
Szerintem ez a szezon sorsdöntő lesz a csapatok számára, hiszen kevesebb pénzből is gazdálkodhatnak majd. A magyar szabályt továbbra is teljes mértékben támogatom,
és nem értek egyet azokkal a klubokkal, melyek a szabály ellen lázadnak” – tette hozzá Rudolf.
A labdarúgó NB I 2026/2027-es szezonja pénteken veszi kezdetét a Nyíregyháza-Újpest találkozóval. Az első fordulóban a Fradi a Paks otthonába látogat, a címvédő ETO pedig az újonc Vasas ellen kezd idegenben.
- Az első forduló párosítása az NB I 2026/2027-es szezonjában:
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Paksi FC–Ferencvárosi TC
MTK Budapest–ZTE FC
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC
DVSC–Puskás Akadémia FC
Vasas FC–ETO FC
- Kapcsolódó cikkek