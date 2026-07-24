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Péntek este a Nyíregyháza-Újpest találkozóval rajtol a labdarúgó NB I 2026/2027-es szezonja. Az utóbbi években megszokottakhoz képest ezúttal nem a Ferencváros, hanem az ETO FC Győr várhatja címvédőként az idényt, bár a Fradi éppen a győriek sikeredzője, Borbély Balázs vezetésével jutna vissza újra a csúcsra. Az NB I izgalmasnak ígérkező új szezonja kapcsán a magyar válogatott korábbi játékosa, Rudolf Gergely nyilatkozott az Origo Sportnak.

Az ETO 13 év után nyerte meg tavasszal az NB I-et, így címvédőként készülhet az új idényre. A győriek korábbi játékosa, Rudolf Gergely éppen ezért kíváncsian várja, mire lesz képes a csapat a sikeredző, Borbély Balázs nélkül.

Az előző idényben az ETO FC Győr lett az NB I bajnoka
Az előző idényben az ETO FC Győr lett az NB I bajnoka
Fotó: Mirkó István

A Fradi az ETO sikeredzőjével jutna vissza a csúcsra az NB I-ben

„Borbély Balázst remek szakembernek tartom, nagyszerű csapatot csinált Győrben. 13 év után éppen ideje volt, hogy újra bajnokok legyenek. Nem tudom, mennyire sikerül egyben tartani a keretet, Vitális Milán iránt több klub is érdeklődött, és ő abszolút meghatározó alakja volt a csapatnak. Bízom benne, hogy újra jó szezont tudnak majd futni. Az NB I-nek több olyan csapatra van szüksége, mint amilyen a Győr volt tavaly. Olyan kihívók kellenek, akik fel tudják venni a versenyt a Fradival, hogy még izgalmasabb legyen a bajnokság” – mondta az Origo Sportnak a korábbi 28-szoros magyar válogatott csatár, aki természetesen a Fradiról is szót ejtett.

„A zöld-fehérektől Borbély Balázs miatt sokat várok. Nagyra tartom a munkásságát, kíváncsi vagyok, milyen csapatot épít majd a Ferencvárosból. 

Végre megkapta a bizalmat a Fradinál egy magyar edző, jó lenne, ha maradandót tudna alkotni a csapatnál. 

Az a megérzésem, hogy jó szezont fognak futni, függetlenül attól, hogy több kulcsjátékos is távozott. A Vojvodina elleni El-selejtező visszavágója elég meggyőző volt nekem, még a kiállítás ellenére is. A két csapat közötti különbség megmutatkozott, éppen ezért kíváncsian várom, hogy vajon az NB I-ben is a mezőny fölé tud-e majd tornyosulni a Fradi” – árulta el a kétszeres magyar bajnok futballista.

Borbély Balázs bajnokcsapatot faraghat a Fradiból
Borbély Balázs bajnokcsapatot faraghat a Fradiból
Fotó: Tumbász Hédi

Az Újpestnél türelemre van szükség

Az Újpestnél Dárdai Pál és Szélesi Zoltán érkezésével új korszak kezdődött, Rudolf Gergely szerint azonban a lila-fehérek szurkolóinak türelmesnek kell lenniük, hiszen az építkezés nem megy egyik pillanatról a másikra.

Dárdai Palit nagyon elismert szakembernek tartom, de Magyarországon azért más a helyzet, mint Németországban, a hazai labdarúgókkal másként kell bánni. 

Szerintem neki is szoknia kell még ezt a légkört, itt azért más a közeg. Szélesi Zolival nagyon jól ismerik egymást, kettejük jó munkakapcsolata és tapasztalata előrébb viheti a klubot, és jót is tenne az NB I-nek, ha egy ilyen patinás együttes, mint az Újpest, ott lenne a bajnoki címért vagy a dobogóért folyó harcban” – szögezte le a korábbi válogatott támadó.

Újpest FC - Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, Ferencváros, Újpest FC, ÚjpestFC, ÚjpestFradi, derbi, Szusza Ferenc Stadion, Budapest, 2026.05.03.
Az Újpest-szurkolók már ki vannak éhezve a lila-fehérek sikerére
Fotó: Kurucz Árpád

Hatalmas harc jöhet a dobogóért és a bennmaradásért az NB I-ben

Rudolf Gergely az új idényben szorít egykori klubjai, így a Győr, a Debrecen és a Nyíregyháza sikereiért, de úgy véli, nagyon nehéz előre jósolni, mert rendkívül kiegyenlített a mezőny, szinte egyik csapatra sem lehet mondani, hogy biztos kieső, vagy tuti bennmaradó.

„A Debrecen ugye új edzővel vág neki a szezonnak, még nehéz megmondani, mire lesz képes. Vagy az első helyek valamelyikéért, vagy a kiesés ellen fognak küzdeni a hajdúságiak. Az biztos, hogy Szűcs Tamás játéka számomra nagyon szimpatikus, a válogatottban is jó teljesítménnyel mutatkozott be. 

A Paks a bajnokság sötét lova, Nyíregyházán Bódog Tamás személye lehet a garancia a jó teljesítményre.

Kisvárdán valahogyan nehezen találják meg Révész Attiláék a megfelelő edzőt, de tőlük is stabil játékot és bennmaradást várok” – tette hozzá az olasz és a francia bajnokságban is megfordult Rudolf, aki a két nagy múltú feljutóról is szót ejtett.

Hungary's forward Gergely Rudolf (L) vies for the ball with Northern Ireland's defender Chris Baird (C) and Northern Ireland's midfielder Steven Davis (R) during the UEFA Euro 2016 Group F qualifying match of Hungary vs Northern Ireland on September 7, 2014 in Budapest. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A magyar válogatott korábbi csatára, Rudolf Gergely szerint nagyon kiegyenlített az NB I mezőnye
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Csalódást keltő volt Feczkó Tamás menesztése?

„A Honvéd feljutása kapcsán Feczkó Tamás menesztése számomra nagy csalódás. Ott voltam azon a meccsen, amikor átvette a kispestieket az NB II kieső helyén, aztán benntartotta őket, a következő évben pedig meglett a feljutás. 

Nekem ez furcsa, hogy nem kapta meg a bizalmat, már számtalan csapatnál bizonyította tudását. 

Ami a Vasast illeti, az angyalföldieknek valahogyan a stabilitást kell megteremteniük. Az NB I szeintem könnyebb is, mint az NB II, a másodosztály egy nagyon fizikális, brusztolós bajnokság. A nagy múltú csapatokra szükség van az élvonalban, szerintem nagyon fontos, hogy ezek a patinás klubok az NB I-ben legyenek” – jelentette ki. 

Budapest Honvéd FC, Feczkó Tamás
A Honvédnak Feczkó Tamás nélkül kell helytállnia az NB I-ben
Fotó: Budapest Honvéd FC

Sorsdöntő szezon jön az NB I-ben

A bajnokság végső győztese kapcsán Rudolf Gergely még nem bocsátkozott jóslatokba, a magyar szabályt viszont továbbra is támogatja – ezzel kapcsolatban korábban bővebben is kifejtette véleményét az Origo Sportnak.

„A bajnokság első számú esélyeséről még nehéz beszélni. Az, hogy ki lesz a bajnok, néhány forduló után viszont már érezhető lehet, ekkor látni lehet, ki milyen erőt képvisel. 

Szerintem ez a szezon sorsdöntő lesz a csapatok számára, hiszen kevesebb pénzből is gazdálkodhatnak majd. A magyar szabályt továbbra is teljes mértékben támogatom, 

és nem értek egyet azokkal a klubokkal, melyek a szabály ellen lázadnak” – tette hozzá Rudolf.

Vajon sikerül a címvédés Vitális Milánéknak?
Fotó: Mirkó István

A labdarúgó NB I 2026/2027-es szezonja pénteken veszi kezdetét a Nyíregyháza-Újpest találkozóval. Az első fordulóban a Fradi a Paks otthonába látogat, a címvédő ETO pedig az újonc Vasas ellen kezd idegenben.

  • Az első forduló párosítása az NB I 2026/2027-es szezonjában:

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Paksi FC–Ferencvárosi TC
MTK Budapest–ZTE FC
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC
DVSC–Puskás Akadémia FC
Vasas FC–ETO FC

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