A hivatalos reakciók visszafogottak maradtak Németország vb-búcsúja után. Friedrich Merz kancellár a kiesés után a csapat elkötelezettségéről és csapatszelleméről írt, amit később a kancellári hivatal kommunikációs hibaként magyarázott. A mondat azonban jól mutatta azt a kettősséget, amely jelenleg a német futballt jellemzi: a politikai és intézményi kommunikáció próbálja tompítani a kudarc élét, miközben a közvélemény egyre inkább a kiábrándultság felé sodródik.

A német játékosok csalódottan vették tudomásul a kiesést

Fotó: Jewel Samad/AFP

Németország kudarca nem magyarázható egyszerűen

A német válogatott sorozatban harmadszor hozta össze azt a „bravúrt”, hogy nem jutott be a legjobb tizenhat közé a vb-n: a 2018-as orosz és a 2022-es katari fiaskó után Németország a mostani tornán ugyan továbbjutott a csoportkörből, ám a létszámnövelés következtében még egy plusz kört kellett játszani a nyolcaddöntőbe jutásért, ezt pedig nem tudta sikerrel venni a csapat.

A Franciaország elleni lehetséges nyolcaddöntő már előzetesen is inkább tűnt végállomásnak, mint kihívásnak – ez pedig sokat elárul arról, mennyire megváltozott a német futball önképe a 2014-es világbajnoki cím óta.

Azóta Németország egyetlen világbajnoki kieséses meccset sem nyert.

Másodvonalas válogatott?

A Paraguay elleni vereség után az egyenlítő gólt jegyző, ugyanakkor a tizenegyespárbajban hibázó Kai Havertz reakciója különösen nagy visszhangot váltott ki. Arra a kérdésre, hogy a Nationalelf már csak másodvonalas válogatott-e, a csatár röviden így válaszolt: – Úgy tűnik, hogy igen.

Az Arsenal támadójának válasza sokak szerint pontosabban írta le a jelenlegi helyzetet, mint bármelyik szakértői elemzés. Érdemes belegondolni, egy ilyen reakció a német válogatottal kapcsolatban korábban főbenjáró bűnnek számított volna, a jelenlegi teljesítményt és szerepést tekintve viszont nem meglepő ez a megközelítés.

A mítosz összeomlása

A Paraguay elleni kiesés nemcsak egy újabb fájdalmas vb-búcsút jelentett, hanem egy történelmi sorozat végét is. Németország mindig is legendásan erős volt a tizenegyespárbajokban: korábban csak egyszer, az 1976-os Európa-bajnokság elődöntőjében veszített ilyen párharcot, vb-n pedig egyszer sem. A német idegek és a hidegvérű büntetőzés hosszú időn át a válogatott egyik legfontosabb pszichológiai fegyvere volt.