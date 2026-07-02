A hivatalos reakciók visszafogottak maradtak Németország vb-búcsúja után. Friedrich Merz kancellár a kiesés után a csapat elkötelezettségéről és csapatszelleméről írt, amit később a kancellári hivatal kommunikációs hibaként magyarázott. A mondat azonban jól mutatta azt a kettősséget, amely jelenleg a német futballt jellemzi: a politikai és intézményi kommunikáció próbálja tompítani a kudarc élét, miközben a közvélemény egyre inkább a kiábrándultság felé sodródik.
Németország kudarca nem magyarázható egyszerűen
A német válogatott sorozatban harmadszor hozta össze azt a „bravúrt”, hogy nem jutott be a legjobb tizenhat közé a vb-n: a 2018-as orosz és a 2022-es katari fiaskó után Németország a mostani tornán ugyan továbbjutott a csoportkörből, ám a létszámnövelés következtében még egy plusz kört kellett játszani a nyolcaddöntőbe jutásért, ezt pedig nem tudta sikerrel venni a csapat.
A Franciaország elleni lehetséges nyolcaddöntő már előzetesen is inkább tűnt végállomásnak, mint kihívásnak – ez pedig sokat elárul arról, mennyire megváltozott a német futball önképe a 2014-es világbajnoki cím óta.
Azóta Németország egyetlen világbajnoki kieséses meccset sem nyert.
Másodvonalas válogatott?
A Paraguay elleni vereség után az egyenlítő gólt jegyző, ugyanakkor a tizenegyespárbajban hibázó Kai Havertz reakciója különösen nagy visszhangot váltott ki. Arra a kérdésre, hogy a Nationalelf már csak másodvonalas válogatott-e, a csatár röviden így válaszolt: – Úgy tűnik, hogy igen.
Az Arsenal támadójának válasza sokak szerint pontosabban írta le a jelenlegi helyzetet, mint bármelyik szakértői elemzés. Érdemes belegondolni, egy ilyen reakció a német válogatottal kapcsolatban korábban főbenjáró bűnnek számított volna, a jelenlegi teljesítményt és szerepést tekintve viszont nem meglepő ez a megközelítés.
A mítosz összeomlása
A Paraguay elleni kiesés nemcsak egy újabb fájdalmas vb-búcsút jelentett, hanem egy történelmi sorozat végét is. Németország mindig is legendásan erős volt a tizenegyespárbajokban: korábban csak egyszer, az 1976-os Európa-bajnokság elődöntőjében veszített ilyen párharcot, vb-n pedig egyszer sem. A német idegek és a hidegvérű büntetőzés hosszú időn át a válogatott egyik legfontosabb pszichológiai fegyvere volt.
Azonban ez a mítosz végleg összeomlott: a 4–3-as paraguayi sikerrel végződött tizenegyespárbajban több kulcsember is hibázott, és eltűnt az a magabiztosság, amely korábban szinte automatikusnak tűnt ebben a helyzetben. A német futball egyik legerősebb történelmi előnye így egyszerűen megszűnt létezni.
Nincs egyetlen ok – és ez a legnagyobb gond
A német futball jelenlegi válságának egyik legfontosabb jellemzője, hogy nincs egyetlen, jól azonosítható ok. Nincs botrány, nincs látványos szakadás, nincs egyértelmű taktikai összeomlás – csak sok apró, egymásra rakódó probléma.
Julian Nagelsmann szövetségi kapitány természetesen a kritikák középpontjában áll. A csapat játéka sokak szerint nem mutatott egyértelmű identitást, miközben a kulcsjátékosok szerepköre is gyakran változott.
Joshua Kimmich jobbhátvédként való szerepeltetése, a középpálya fiatalítása Aleksandar Pavlovic és Felix Nmecha beépítésével, valamint a Jamal Musiala, Florian Wirtz tengely formája mind olyan tényezők voltak, amelyek nem álltak össze egységes rendszerré.
A problémát tovább súlyosbította a vezérek hiánya: Toni Kroos, Thomas Müller és Ilkay Gündogan visszavonulása vagy kimaradása után a válogatottból eltűnt az a rutinszint, amely korábban stabilitást adott a kritikus pillanatokban.
Mi lesz Nagelsmannal?
Az egyik legégetőbb kérdés, hogy Nagelsmannnak van-e jövője a német kispadon. A pályán nyújtott teljesítmény azt sugallja, hogy nagyon ingatag a helyzete, ugyanakkor a közelmúlt tapasztalatai alapján az sem lenne meglepő, ha egészen a 2028-as Európa-bajnokságig megtartaná az állását. Végül is Hansi Flick és Joachim Löw is tovább maradtak a vártnál.
Azért vagyok itt, hogy dolgozzak, és ha a DFB (Német Labdarúgó-szövetség) másképp dönt, akkor majd szólnak nekem. Nem az a típus vagyok, aki elmenekül
– mondta Nagelsmann a vereség után.
Ha a DFB úgy dönt, hogy megtartja Nagelsmannt, akkor a trénernek vissza kell szereznie a bizalmat. Ez a teljesítmény minden bizonnyal nem erősítette a német szurkolók szimpátiáját, különösen a Deniz Undavval, Kimmichhel, Manuel Neuerrel és a játékosok szerepkörével kapcsolatos kommunikációs problémák után.
Ha viszont a váltás mellett döntenek, az jelentős anyagi terhet róhat a szövetségre a 2025 januárjában meghosszabbított szerződés miatt. Egy olyan szervezet számára, amely csak most kezdett kilábalni a két egymást követő világbajnoki kudarc pénzügyi hatásaiból, egy újabb csalódás a pályán, egy újabb szövetségi kapitány-váltással párosulva, komoly kihívást jelentene az év végi költségvetés egyensúlyának fenntartásában.
Klopp lehet a megmentő?
A torna előtt és alatt is folyamatosan téma volt Jürgen Klopp esetleges szerepvállalása a német válogatottnál. A korábbi Liverpool-tréner neve szinte állandóan ott lebeg a Nationalelf körül, mint lehetséges szövetségi kapitány.
A feszültséget tovább növelte egy televíziós megjegyzése, amely miatt sokan már elkönyvelték Nagelsmann távozását – Klopp később elnézést is kért az ebből kialakult félreértésért.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy Fabrizio Romano értesülései szerint Klopp nyitott lenne arra, hogy megkeresés esetén átvegye a német válogatott irányítását, miközben a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) már kommunikálta, hogy a következő hetekben dönt a szövetségi kapitány jövőjéről. Az olasz transzferguru ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Nagelsmann maradni szeretne a posztján.
Klopp személye azért is különösen érdekes, mert sokak szerint ő testesíthetné meg azt a karizmatikus vezetőt, aki újra identitást adhatna a válogatottnak.
A valódi kérdés nem az edző, hanem a rendszer
A német futballban egyre többen hangsúlyozzák: a válság nem oldható meg pusztán edzőcserével.
A szakértők szerint a gond sokkal inkább az utánpótlásrendszer átalakulásában keresendő. Bár Németország továbbra is kiválóan képez univerzális, több poszton bevethető játékosokat, egyre kevesebb az igazi specialista: klasszikus gólvágók, domináns középhátvédek vagy természetes vezéregyéniségek.
Ez különösen látványos a jelenlegi keretben, ahol a kreatív játékosok mellett hiányoznak azok az egyéniségek, akik egy-egy mérkőzést képesek önállóan eldönteni.
Zárt utak a fiatalok előtt
A Német Labdarúgóliga már 2025 végén munkacsoportot hozott létre az utánpótlás problémáinak feltárására. Az egyik legfontosabb megállapítás az volt, hogy a 18 és 21 év közötti futballisták túl kevés játékperchez jutnak.
A második csapatok alacsonyabb osztályokban szerepelnek, ahol a szintkülönbség miatt nem biztosított a megfelelő fejlődési környezet. Ennek orvoslására felvetődött egy U21-es bajnokság létrehozása is, amely már a következő idényben elindul.
Ez azonban önmagában nem garantál megoldást – inkább egy hosszabb reformfolyamat része lehet.
Egy korszak újabb törése
A német futball az elmúlt húsz évben már egyszer sikeresen újraépítette önmagát, és 2014-ben világbajnoki címmel jutott a csúcsra. Azóta azonban fokozatosan elveszítette azt az egyensúlyt, amely korábban a legnagyobb erőssége volt.
A mostani vb-kiesés így nem egy elszigetelt kudarc, hanem egy hosszabb trend része – egy olyan folyamaté, amelyben a válaszok egyre bizonytalanabbak, miközben a kérdések száma egyre nő.
A legnagyobb probléma pedig talán éppen az, hogy Németországban jelenleg senki sem tudja pontosan megmondani, mi lenne a helyes irány.