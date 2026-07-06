Neymar a 2010-es világbajnokság idején még csak 18 éves volt, az akkori szövetségi kapitány, Dunga a dél-afrikai tornára még nem nevezte a brazilok keretébe a fiatal tehetséget. A 2014-es hazai rendezésű tornán Neymar már a csapat első számú sztárja volt, ezt követően további három vb-n vett részt. A 2026-os viadalon már csupán epizódszerep jutott neki: a norvégok ellen elbukott nyolcaddöntőben gólt szerzett, majd könnyek között búcsúzott a nemzeti csapattól.

Vb-kudarccal ért véget Neymar szereplése a brazil válogatottban

Fotó: Kyodo News / Kyodo News Stills

Ragyogó kezdés, tragikus befejezés: Neymar első vb-je drámával ért véget

Pályafutása első világbajnokságán, a hazai rendezésű tornán Brazília elsősorban Neymartól várta a megváltást. A Barcelona sztárja a Horvátország elleni nyitómeccsen két gólt szerzett, Kamerun ellen ismét duplázott, a csoportkört négy góllal zárta. A brazilok jó játékkal és Neymar vezérletével meneteltek előre a tornán, ám a Kolumbia elleni negyeddöntőben bekövetkezett karrierje egyik legfájdalmasabb pillanata.

Az ellenfél játékosa, Juan Camilo Zuniga térddel brutálisan leütközte a brazil klasszist.

Neymarnak eltört az egyik csigolyája, millimétereken múlt, hogy a sérülésnek nem lett súlyosabb következménye.

A Selecao legnagyobb sztárja sírva hagyta el a pályát és lemaradt az elődöntőről. Sokan máig úgy gondolják, hogy nélküle Brazília mentálisan is összeomlott, ami hozzájárult a történelmi 7-1-es vereséghez a németek elleni elődöntőben.

Neymar első vb-je sokkoló sérüléssel ért véget

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Neymar internetes mémmé vált

A 2018-as oroszországi tornára már a PSG játékosaként érkezett Neymar. Costa Rica ellen a 97. percben szerzett gólt, majd könnyekben tört ki, a Mexikó elleni nyolcaddöntőben góllal és gólpasszal járult hozzá a továbbjutáshoz. A brazilok azonban a legjobb nyolc között nem bírtak a belgákkal, Neymarék nem tudtak elődöntőbe jutni.

Ezen a tornán rengeteget szabálytalankodtak ellene, ugyanakkor sokan túlzónak tartották az eséseit, színészkedéseit.

A földön hosszasan guruló Neymarból internetes mém lett,

még reklámkampányokban is kifigurázták, ő pedig később elismerte, hogy tanult az esetből.

Neymar rengeteg időt töltött a földön a 2018-as vb-n

Fotó: LUIS ACOSTA / AFP

Rekord és újabb drámai kiesés

A 2022-es katari vb-n Neymar a szerbek elleni találkozón bokasérülést szenvedett, ezért kihagyta a csoportkör hátralévő részét. Dél-Korea ellen visszatért, gólt szerzett, a brazilok pedig látványos táncos gólörömökkel szórakoztatták a világot.

A negyeddöntőben Horvátország volt az ellenfél, Luka Modricék ellen Neymar a hosszabbításban zseniális gólt lőtt – ezzel beállította Pelé válogatottbeli gólrekordját.

A legtöbben azt hitték, hogy a hosszabbításban szerzett találata eldöntötte a továbbjutást, ám Horvátország az utolsó percekben egyenlített, majd tizenegyesekkel elődöntőbe jutott. Neymar volt kijelölve az ötödik brazil rúgónak, de addigra eldőlt a párharc, így büntetőt sem rúghatott. A lefújás után zokogva ült a gyepen, Brazília számára ismét a negyeddöntőben ért véget a vb.