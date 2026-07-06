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Foci-vb 2026

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A brazil labdarúgó-válogatott gólrekordere több világbajnokságon már nem lép pályára. Neymar négy foci-vb-n vett részt, mindegyik tornán a figyelem középpontjába került, de Brazíliát egyszer sem tudta a csúcsra juttatni. Minden idők egyik legjobb brazil futballistája számára véget ért egy korszak, amely számos emlékezetes pillanatot hagyott hátra az utókornak.

Neymar a 2010-es világbajnokság idején még csak 18 éves volt, az akkori szövetségi kapitány, Dunga a dél-afrikai tornára még nem nevezte a brazilok keretébe a fiatal tehetséget. A 2014-es hazai rendezésű tornán Neymar már a csapat első számú sztárja volt, ezt követően további három vb-n vett részt. A 2026-os viadalon már csupán epizódszerep jutott neki: a norvégok ellen elbukott nyolcaddöntőben gólt szerzett, majd könnyek között búcsúzott a nemzeti csapattól.

Vb-kudarccal ért véget Neymar szereplése a brazil válogatottban
Vb-kudarccal ért véget Neymar szereplése a brazil válogatottban
Fotó: Kyodo News / Kyodo News Stills

Ragyogó kezdés, tragikus befejezés: Neymar első vb-je drámával ért véget

Pályafutása első világbajnokságán, a hazai rendezésű tornán Brazília elsősorban Neymartól várta a megváltást. A Barcelona sztárja a Horvátország elleni nyitómeccsen két gólt szerzett, Kamerun ellen ismét duplázott, a csoportkört négy góllal zárta. A brazilok jó játékkal és Neymar vezérletével meneteltek előre a tornán, ám a Kolumbia elleni negyeddöntőben bekövetkezett karrierje egyik legfájdalmasabb pillanata. 

Az ellenfél játékosa, Juan Camilo Zuniga térddel brutálisan leütközte a brazil klasszist. 

Neymarnak eltört az egyik csigolyája, millimétereken múlt, hogy a sérülésnek nem lett súlyosabb következménye. 

A Selecao legnagyobb sztárja sírva hagyta el a pályát és lemaradt az elődöntőről. Sokan máig úgy gondolják, hogy nélküle Brazília mentálisan is összeomlott, ami hozzájárult a történelmi 7-1-es vereséghez a németek elleni elődöntőben.

Colombia's defender Juan Camilo Zuniga (L) challenges Brazil's forward Neymar during the quarter-final football match between Brazil and Colombia at the Castelao Stadium in Fortaleza during the 2014 FIFA World Cup on July 4, 2014. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo by ODD ANDERSEN / AFP)
Neymar első vb-je sokkoló sérüléssel ért véget
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Neymar internetes mémmé vált

A 2018-as oroszországi tornára már a PSG játékosaként érkezett Neymar. Costa Rica ellen a 97. percben szerzett gólt, majd könnyekben tört ki, a Mexikó elleni nyolcaddöntőben góllal és gólpasszal járult hozzá a továbbjutáshoz. A brazilok azonban a legjobb nyolc között nem bírtak a belgákkal, Neymarék nem tudtak elődöntőbe jutni. 

Ezen a tornán rengeteget szabálytalankodtak ellene, ugyanakkor sokan túlzónak tartották az eséseit, színészkedéseit. 

A földön hosszasan guruló Neymarból internetes mém lett, 

még reklámkampányokban is kifigurázták, ő pedig később elismerte, hogy tanult az esetből. 

Brazil's forward Neymar reacts during the Russia 2018 World Cup quarter-final football match between Brazil and Belgium at the Kazan Arena in Kazan on July 6, 2018. (Photo by Luis Acosta / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS
Neymar rengeteg időt töltött a földön a 2018-as vb-n
Fotó: LUIS ACOSTA / AFP

Rekord és újabb drámai kiesés

A 2022-es katari vb-n Neymar a szerbek elleni találkozón bokasérülést szenvedett, ezért kihagyta a csoportkör hátralévő részét. Dél-Korea ellen visszatért, gólt szerzett, a brazilok pedig látványos táncos gólörömökkel szórakoztatták a világot. 

A negyeddöntőben Horvátország volt az ellenfél, Luka Modricék ellen Neymar a hosszabbításban zseniális gólt lőtt – ezzel beállította Pelé válogatottbeli gólrekordját.

A legtöbben azt hitték, hogy a hosszabbításban szerzett találata eldöntötte a továbbjutást, ám Horvátország az utolsó percekben egyenlített, majd tizenegyesekkel elődöntőbe jutott. Neymar volt kijelölve az ötödik brazil rúgónak, de addigra eldőlt a párharc, így büntetőt sem rúghatott. A lefújás után zokogva ült a gyepen, Brazília számára ismét a negyeddöntőben ért véget a vb.

Daniel Alves player from Brazil supports Neymar who cries after defeat in a match against Croatia valid for the quarterfinals of the FIFA World Cup in Qatar at the Education City Stadium in Doha, Qatar. 09 December 2022 (Photo:William Volcov) (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Neymar vigasztalhatatlan volt, Brazília 2022-ben is elbukott
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Góllal, balhéval és zokogással zárta utolsó vb-jét Neymar

A 2026-os világbajnokságra Carlo Ancelotti végül kivitte a sérüléséből alighogy felépült Neymart, aki a csoportkörben csupán a skótok ellen játszhatott csereként. A norvégok elleni nyolcaddöntőben is pályára küldte őt a brazilok olasz szövetségi kapitánya a második félidőben. Neymar 2-0-s norvég vezetésnél büntetőt lőhetett, amit magabiztosan értékesített. Ezt követően az ellenfél kapusát hergelte, és Martin Ødegaarddal is összetűzésbe keveredett.

Hiába Neymar hajrában lőtt gólja, a brazilok 2-1-es verséggel ismét a negyeddöntőben búcsúztak, vesztüket megint egy európai csapat okozta. 

A csapat 10-ese keservesen zokogott a pályán kiesés után, 

majd bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti együttestől.

80 góljával Neymar a brazil válogatott történetének legeredményesebb futballistája, a vb-ken megannyi emlékezetes pillanat főszereplője volt, de a hőn áhított világbajnoki győzelem örökre hiányozni fog a trófeagyűjteményéből.

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