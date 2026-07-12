A brazil válogatott világbajnoki kudarca után az Európában futballozó játékosok megkezdték nyári pihenőjüket. A brazil bajnokság azonban július 16-án folytatódik, Neymar Jr. csapata pedig a Botafogo otthonába látogat.
A világ legdrágább futballistája a világbajnokság után néhány szabadnapot kapott klubjától – szerződése 2026 decemberéig érvényes a Santosnál –, ezt az időt pedig arra használta fel, hogy részt vegyen a World Series of Poker (WSOP) egyik pókertornáján.
Neymar milliókat pókerezett el a világbajnoki kudarc után
Neymar a No-Limit Hold'em 6-Handed Championship versenyére nevezett be Las Vegasban. A torna nevezési díja 10 000 dollár (mintegy 3 millió forint), és a profi játékosok egyik legkeményebb no-limit hold'em bajnokságának számít.
A WSOP hivatalos közösségi oldalán is üdvözölte a brazil futballsztárt.
Neymar egyébként régóta komolyan érdeklődik a póker iránt:
- a PokerStars egyik nagykövete;
- rendszeresen játszik élő és online tornákon;
- korábban több jelentős online versenyen is messzire jutott.
Neymar a brazil válogatott Norvégia elleni kiesése után bejelentette, hogy többé nem lép pályára a brazil válogatottban. Mivel azonban szerződése csak 2026 decemberéig szól a Santosnál, sokan úgy vélik, hogy akár már idén bejelentheti visszavonulását.