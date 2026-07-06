Könnyek közt jelentette be visszavonulását a válogatottól Neymar, miután a norvégok ellen ugyan gólt szerzett, de Brazília így is búcsúzott a világbajnokságtól. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Erling Haaland két gólja döntötte el a találkozót.

Neymar nem lép többet pályára a brazil válogatottban

Fotó: Kyodo News / Kyodo News Stills

Neymar visszavonul

A 34 éves brazil klasszisnak már a beválogatása sem volt olyan egyértelmű a nemzeti csapat világbajnoki keretébe, aztán még meg is sérült. A skótok ellen már pályára tudott lépni csereként, és bár a Japánok elleni találkozót a kispadról nézte végig, Carlo Ancelotti szövetségi kapitány Norvégia ellen ismét beállította a végén. Bár ekkor még gólnélküli döntetlen volt az állás, ezt követően Haaland duplázott, Neymarnak pedig "csak" egy tizenegyes jutott, amit hiába értékesített, a brazil egyenlítésére már nem volt idő.

🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷



“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.



His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

A gólrekorder hiába szerezte meg 80. találatát a válogatottban, Brazília kiesett, ő pedig bejelentette visszavonulását a lefújás után.

Itt kezdtem válogatottbeli karrieremet, itt is fejeztem be. Vége van

– mondta könnyeivel küzdve Neymar, aki 2010. augusztásában, egy USA elleni mérkőzésen lépett pályára először nemzeti színekben, ugyanúgy a New York-i a MetLife Stadionban, mint most a norvégok ellen.