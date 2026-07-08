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Az időjárás-előrejelzés aggodalomra ad okot. Hatalmas érdeklődés övezi a Norvégia-Anglia vb-negyeddöntőt, de a mérkőzés idejére villámlásokkal kísért vihart jósolnak a meteorológusok.

Időjárási körülmények fenyegetik a szombat esti Norvégia-Anglia világbajnoki negyeddöntőt. A mérkőzést Miamiban rendezik majd meg, a meteorológusok pedig kiadták az előrejelzést, és ebben nem lesz köszönet: vihar, villámlás és 40 Celsius-fokos hőérzet.

A Norvégia-Anglia világbajnoki negyeddöntőnek otthont ado stadion Miamiban
Miamiban villámlásokkal kísért vihart jósolnak a Norvégia-Anglia világbajnoki negyeddöntő idejére
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Vihart jósolnak a Norvégia-Anglia negyeddöntőre

Az időjárás-előrejelzés már most aggodalomra ad okot, miután a FIFA szabályai egyértelműen kimondják, ha a stadion 13 kilométeres körzetében villámlik, akkor a játékosok és a szurkolók védelme érdekében fel kell függeszteni a mérkőzést. Sőt, a játék fél órával később folytatódik minden egyes villámlás alkalmával.

Párás, felhős idő várható napsütéssel, délután helyenként zivatar is előfordulhat, a villámlás befolyásolhatja a futballmérkőzést

olvasható az előrejelzésben.

A hőérzet a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja

A vihar és a villámlás mellett a hőmérséklet is gondot okozhat. A meteorológusok a norvég-angol negyeddöntő idejére ugyan "csak" 33 Celsius-fokot jósolnak, de a hőérzet ennél jóval magasabb lesz, a 40 fokot is meghaladhatja. A FIFA szigorú protokollokkal rendelkezik, ha a hőmérséklet 32 ​​fok fölé emelkedik. 

A mérkőzések elhalasztása vagy eltörlése is opcióvá válhat a szervezők számára ilyen körülmények között – de egyáltalán nem kötelező.

A megoldás sokkal inkább az lehet, mint Anglia legutóbbi találkozóján – a Mexikó elleni nyolcaddöntő egy órával később kezdődött –, ha már a rajongók rengeteg pénzt költöttek az utazásaik megszervezésére. De kizárólag csak akkor, ha ez megfelel a nemzetközi szövetség alapszabályának, miszerint a drukkerek és a játékosok egészsége és biztonsága mindenek fölött áll.

Bármikor is kezdődik, az összecsapás győztese majd az Argentína-Svájc párharc továbbjutójával játszik az elődöntőben.

 

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