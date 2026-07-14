Hazatért a labdarúgó-vb-ről a norvég válogatott, amelyet hétfőn Oslóban 90 ezer lelkes szurkoló fogadott. A csapat történelmi sikert ért el a foci-vb-n, a nyolcaddöntőben legyőzte az ötszörös világbajnok Brazíliát, majd Anglia ellen a negyeddöntőben búcsúzott. Norvégia csatára, Erling Haaland hét góllal zárt és végképp a világ legjobb támadói közé emelkedett.

Oslóban több tízezer ember várta Norvégia válogatottját Fotó: HANS O. TORGERSEN / NTB

Norvégia hazatért a vb-ről

Norvégia 28 év után szerepelt újra a világbajnokságon, és a hazatérés után méltó ünneplésben részesült. A játékosokat és a stábot szállító gép a landolás után látványos vízágyúzáson futott keresztül a reptéren. Haaland a leszállást követően kilépett a repülőgépből, és nevetést váltott ki, mert úgy tűnt, egy olyan kitömött mosómedvével érkezett, amely egy palackot tartott. A csapatot Oslóba vitték, ahol királyi fogadás várta - írja az ESPN.

¡NORUEGA ENLOQUECIÓ! 🇳🇴



90 mil personas recibieron a su selección tras el Mundial.



El príncipe de Noruega tocó el tambor y toda la ciudad hizo el “remo noruego”. IMPRESIONANTE pic.twitter.com/n0rqK9NbCK — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 13, 2026

Az ország királyi családja, Haakon koronaherceg, Ingrid Alexandra hercegnő és Sverre Magnus herceg is csatlakozott a norvég szurkolóhoz a mára már hagyománnyá vált „Viking Row”-hoz, amellyel a világbajnokságon nagy sikert arattak. Haakon koronaherceg ütötte a dobot, pontosan úgy, ahogy a vb-n Martin Ødegaard csapatkapitány és Haaland tették a csapat győzelmei után. A játékosok köszönetet mondtak a szurkolóknak a támogatásért, míg a drukkerek a feledhetetlen élményért hálálkodtak, hiszen a válogatott beírta magát a norvég labdarúgás történetébe.

Ezt követően nyitott tetejű buszon a Városházához vitték a csapatot, így szinte minden szurkoló közelről is vethetett egy pillantást az új hősökre. A közös ünnep után a norvég válogatottat az oslói királyi palotába várták, és fogadáson vettek részt.