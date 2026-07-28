Roberto Mancini másodszor irányíthatja az olasz válogatottat, miután három évvel ezelőtt távozott a posztról. A 61 éves szakember – aki 2021-ben, 53 év után vezette Olaszországot története második Európa-bajnoki címéhez – azzal az indokkal mondott le, hogy nézeteltérése alakult ki Malagò elődjével, Gabriele Gravinával a válogatott működésével kapcsolatban.

Roberto Mancini 2021-ben Európa-bajnokságot nyert az olasz válogatottal

Fotó: Carl Recine / POOL/AFP

Mancini ezt követően villámgyorsan elvállalta a szaúdi válogatott irányítását, amelyért négy évre 77 millió font értékű szerződést írt alá, amivel ő lett a világ legjobban fizetett futballedzője

Roberto Mancini visszatér az olasz válogatott kispadjára

Mancini kinevezését Giovanni Malagò az Olasz Labdarúgó-szövetség igazgatótanácsának keddi ülése után erősítette meg, miután az olasz futballban feszült és viharos 72 óra zajlott le.

Mancinivel tárgyalok, mert ő az új kapitány. Arra várunk, hogy aláírja a szerződését”

– idézi a The Athletic az olasz szövetség elnökét, akinek vezetői csapata a napokban mondott le, miután az általuk kiválasztott Andrea Pirlo kinevezése nem kapott megfelelő támogatást.

Giovanni Malagò, az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke

Fotó: Alberto Pizzoli / AFP

Paolo Maldini és a brazil Leonardo Araujo – a szövetség új technikai igazgatója, illetve stratégiai tanácsadója – akkor távoztak, amikor kérdések merültek fel Pirlo alkalmasságával kapcsolatban. Ennek oka az volt, hogy a szakember nagyköveti szerepet vállalt a világ egyik legnagyobb szerencsejáték-szolgáltatójának oroszországi érdekeltségénél.

Pirlo vasárnap este értesült arról, hogy többé már nem számít jelöltnek a posztra, Maldini és Leonardo pedig mindössze 17 nap után hagyta el a szövetséget.

Az Internazionale és a Manchester City élén komoly sikereket elért Mancinit régóta Malagò első számú jelöltjeként tartják számon. Hosszú ideje ismerik egymást, és mindketten ugyanannak a római privát sportklubnak a tagjai.

Antonio Conte szintén elérhető volt, miután a Napoli kispadjáról távozott az idény végén. A Gazzetta dello Sport kedd reggeli interjújában Fabio Capello úgy vélte, hogy Mancini helyett inkább Contét kellene kinevezni.

Hogy egyértelmű legyek: nem kérdőjelezem meg Mancini edzői képességeit, de amit tett – amikor 2023-ban lemondott, hogy elfogadja a szaúdi válogatott ajánlatát –, az véleményem szerint nagyon rossz döntés volt.”

Eközben Giorgio Chiellini kizárta, hogy Maldini helyére lépjen a szövetség technikai igazgatói posztján. Bejelentette, hogy továbbra is a Juventusnál marad klubügyi igazgatóként.