Florian Pettenberg, a német transzferguru azt írta a közösségi oldalán, hogy Willi Orbánt már kész szerződés várta a szaúdi bajnokságban szereplő Al-Diriyah együttesénél.

Willi Orbán 11 éve az RB Leipzig játékosa

Fotó: Jan Woitas / dpa Picture-Alliance via AFP

A 68-szoros magyar válogatott védő két évre 15 millió dollárt kapott volna a szaúdi klubtól, azonban az aláírás előtt Marcel Schäfer, az RB Leipzig sportigazgatója megtorpedózta az üzletet.

Mennyit keresett volna Willi Orbán Szaúd-Arábiában?

A szaúdi Al-Diriyah orvosa hétfőn érkezett volna Lipcsébe, hogy elvégezze a kötelező orvosi vizsgálatokat a 33 éves magyar válogatott játékoson, azonban egy sérülés átírta a forgatókönyvet.

Történt ugyanis, hogy Abdoul Koné, a lipcseiek 21 éves védője vállsérülést szenvedett, így a következő hetekben harcképtelen lesz, visszatérésének időpontjáról pedig egyelőre semmi biztosat nem lehet tudni.

A francia játékos kiesése miatt a magyar válogatott futballistának maradnia kell Lipcsében, ezzel pedig 15 millió dollártól (4,6 milliárd forinttól) esik el. A Capology adatai szerint Willi Orbán évi 7 millió eurót (2,4 milliárd forintot) keres a lipcsei csapatnál, azonban a szezon végén lejár a szerződése. A szaúdi klubtól kétéves kontraktust kapott volna, ami a jövője szempontjából nem elhanyagolható tényező.

Willi Orbán az RB Leipzig klublegendája

A 33 éves magyar válogatott hátvéd valóságos legendának számít Lipcsében. Willi Orbán 2015 nyarán érkezett a Kaiserslautern csapatától, amikor az RB Leipzig még a másodosztályban szerepelt.

A 2015/16-os szezonban a lipcsei együttes – Gulácsi Péterrel a kapuban – kiharcolta a feljutást, azóta pedig meghatározó szereplő a Bundesligában, valamint rendszeres résztvevője az európai kupasorozatoknak.

Az RB Leipzig – amely a 2026/27-es idényben is ott lesz a Bajnokok Ligájában – 2020 tavaszán elődöntőt játszott a BL-ben, de végül a koronavírus-járvány miatt rendezett egymeccses elődöntőben 3–0-ra kikapott a Paris Saint-Germain ellen.

Willi Orbán az RB Leipzig történetének egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Jan Woitas / dpa Picture-Alliance via AFP

Willi Orbán 11 év alatt 385 mérkőzésen lépett pályára az RB Leipzig színeiben, 36 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, emellett pedig éveken keresztül a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

Még egy évig biztosan szerződés köt a klubhoz, nem mehetek csak úgy oda Marcel Schäferhez azzal, hogy távozom. Jó idényt futottunk csapatként, és ebben nekem is volt szerepem. Fontos volt számomra, hogy bizonyítsak. A klub ezt eddig mindig értékelte, és szerintem ez a jövőben sem lesz másként. Nem érzem úgy, hogy sürgősen el kellene mennem innen. De fontos, hogy minden fél elégedett legyen”

– nyilatkozta a Bildnek a szezont követően a magyar hátvéd, aki a 2025/26-os idényben bronzérmet szerzett a Bundesligában a lipcsei csapattal.