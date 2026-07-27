Gólzáport rendeztek Bognár György és Borbély Balázs együttesei a NB I első fordulójának rangadóján. A vasárnap esti Paks-FTC bajnoki mérkőzésen összesen hat gól született. A felek sokáig kiélezett csatát vívtak egymással – az első félidőben a vendégek kétszer szerezték meg a vezetést, a hazaiak pedig valamennyiszer egyenlítettek –, a második játékrészben viszont a paksiak négy perc alatt eldöntötték a három pont sorsát. Előbb Szalai József, majd Pető Milán duplázott, beállítva ezzel a 4-2-es végeredményt.

Hat gól született az NB I első fordulójának rangadóján, a Paks-FTC mérkőzésen

Fotó: Facebook / Paks FC

Bognár György a Paks-FTC mérkőzésről

Bognár György vezetőedző bevallása szerint is a Ferencváros kezdte jobban a forduló rangadóját. Borbély Balázs vezetőedző csapata előbb Bamidele Yusuf, majd Botka Endre révén szerezte meg a vezetést. A Paks viszont mindkétszer egyenlíteni tudott – előbb Pető Milán, majd Szalai József volt eredményes.

A Fradi jól kezdte a mérkőzést, nekünk pedig komoly gondjaink voltak hátul, aztán rendeztük a sorokat. A gólok önbizalmat adtak, egész jó játék volt a csapatban

– fogalmazott a lefújás után az M4 Sportnak Bognár György.

A második félidőben pedig – mindössze négy percen belül – mindkét paksi gólszerző megszerezte a második találatát is.

Nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Tudnak focizni, van bennük dinamika

– dicsérte fiatal labdarúgóit a Paks vezetőedzője. Hozzátette, az a lelkesedés, amit a pályán mutattak, példaértékű volt.

Bognár György szerint négy gólt lőni a Ferencvárosnak jónak mondható, főleg, hogy véleménye szerint Borbély Balázs csapata újra meg fogja nyerni a bajnokságot ebben a szezonban.

Borbély Balázs: „Nem tudjuk ennyire felforgatni a csapatot”

A Ferencváros vezetőedző elmondta, nem úgy játszottak, ahogy szerettek volna. Hozzátette, a Paks éhesebb volt a sikerre.

Sok információt szereztünk a játékosokról, hogy milyen szinten vannak most. Főleg azok, akik eddig nem játszottak. Illetve információ az is, hogy nem tudjuk ennyire felforgatni a csapatot, és meg kell találni az egyensúlyt az európai kupa és a magyar bajnokság között

– fogalmazott Borbély Balázs, aki kilenc helyen változtatott csapatán a Twente elleni kezdőhöz képest.