A hazai csapat megszokott módon csak magyar labdarúgóval állt fel a vasárnap esti Paks-FTC NB I-es mérkőzésre, de ezúttal a vendégeknél is több magyar játékos került be a kezdőcsapatba. Varga Ádám, Botka Endre, Gruber Zsombor, Lisztes Krisztián, Szabó Levente és Nagy Olivér mellett a magyar állampolgársággal is rendelkező Corbu Máriusz szintén megkapta a bizalmat a Ferencváros új vezetőedzőjétől, Borbély Balázstól az első bajnoki mérkőzésen.
Hat gól született a Paks-FTC NB I-es bajnokin
Rosszul indult az első bajnoki mérkőzés a Fradi számára. A második percben Franko Kovacevic vezette a Paks kapujára a labdát, de felé vágta a labdát, és belesérült a lövésbe. A nemrég felépült 26 éves csatár helyét Bamidele Yusuf vette át.
Bő negyedóra játékot követőn pedig éppen a kényszerűségből pályára lépett 25 éves nigériai labdarúgó szerezte meg a vezetést a Ferencvárosnak: két paksi védő között tört be a tizenhatoson belülre és gurította a hálóba a labdát.
Borbély Balázs együttese azonban nem sokáig örülhetett.
Öt perccel később egy levágódó labda került Pető Milán elé, aki közelről a Fradi kapujába lőtt – kiegyenlítve ezzel az állást.
Bár a Paks hamar meg is fordíthatta volna a találkozót, Varga Ádám nagyot védett. Sőt, a 32. percben már ismét a vendég csapat került előnybe.
Gruber Zsombor beadását a ferencvárosi együttes kezdőjébe hosszú idő után visszatért Botka Endre bólintotta Kovácsik Ádám kapujában.
Két perccel később ismét veszélybe került az FTC előnye, amikor a VAR egy lehetséges büntetőrúgás miatt vizsgálta Gruber Zsombor megmozdulását a saját tizenhatosán belül. Ám végül Karakó Ferenc játékvezetőhöz hasonlóan a videóbíró sem látott szabálytalanságot.
Viszont öt perccel később sem, amikor József Szalai újra kiegyenlítette a találkozó állását. Hiába reklamálták a Fradi-játékosok, hogy földre vitték az egyik védőjüket a találat előtt, a videóbíró érvényben hagyta a paksi gólt.
A két csapat így 2-2-es döntetlennel vonulhatott az öltözőbe.
Az 55. percben először szerzett vezetést a Paks, amikor egy beadást követően Szalai József első próbálkozását Varga Ádám még bravúrral hárította, de a kipattanóból már nem hibázott a 23 éves labdarúgó.
Sőt, négy perccel később Pető Milán is megszerezte a második gólját, megduplázva ezzel a Paks előnyét.
A 21 éves játékos a ferencvárosi védők gyűrűjében tört be a tizenhatoson belülre, és lőtt laposan a hálóba.
A Paks ezzel el is döntötte a három pont sorsát, a Ferencvárosnak ugyanis a szépítésre is mindössze egyetlen lehetősége akadt a hátralévő időben, de Yusuf a 79. percben a kapu felé lőtt. Így maradt a 4-2-es végeredmény.
Újonc elleni döntetlennel kezdett a címvédő ETO FC
A tavasszal még Borbély Balázzsal bajnoki címet nyert ETO FC fordulatos mérkőzéssel kezdte az új szezont az újonc Vasas otthonában. Az élvonalba visszatért hazai csapat már félóra után megfogyatkozott, amikor Hej Viktor szabálytalankodott egy gólhelyzetbe került győri játékossal szemben, és piros lapot kapott. A második félidőben ugyan megszerezte a vezetést az emberelőnyben játszó címvédő – Zeljko Gavrics tizenegyesből volt eredményes –, az angyalföldiek Urblík József bombagóljával gyorsan egyenlítettek. Sőt, a hajrában hiába került megint előnybe az ETO FC Huszár Marcell góljával, egy perccel a rendes játékidő vége előtt Csóka Dániel állította be a 2-2-es végeredményt.
Az NB I első fordulójának eredményei (gólszerzők):
- Nyíregyháza-Újpest 2-1 (Zan Medved és Marko Kvasina, valamint Bodnár Gergő)
- Kisvárda-Honvéd 1-1 (Christián Herc, valamint Baki Ákos)
- Vasas-ETO FC 2-2 (Urblík József és Csóka Dániel, valamint Zeljko Gavrics és Huszár Marcell)
- DVSC-Puskás Akadémia 0-2 (Németh András kétszer)
- Paks-FTC 4-2 (Pető Milán kétszer és Szalai Jószef kétszer, valamint Bamidele Yusuf és Botka Endre)
* A forduló zárómérkőzését, az MTK-ZTE találkozót hétfőn 19 óra 30 perctől rendezik (tv: M4 Sport)