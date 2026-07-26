A hazai csapat megszokott módon csak magyar labdarúgóval állt fel a vasárnap esti Paks-FTC NB I-es mérkőzésre, de ezúttal a vendégeknél is több magyar játékos került be a kezdőcsapatba. Varga Ádám, Botka Endre, Gruber Zsombor, Lisztes Krisztián, Szabó Levente és Nagy Olivér mellett a magyar állampolgársággal is rendelkező Corbu Máriusz szintén megkapta a bizalmat a Ferencváros új vezetőedzőjétől, Borbély Balázstól az első bajnoki mérkőzésen.

Botka Ender gólt szerzett a Paks-FTC NB I-es bajnoki mérkőzésen

Fotó: Facebook / FTC

Hat gól született a Paks-FTC NB I-es bajnokin

Rosszul indult az első bajnoki mérkőzés a Fradi számára. A második percben Franko Kovacevic vezette a Paks kapujára a labdát, de felé vágta a labdát, és belesérült a lövésbe. A nemrég felépült 26 éves csatár helyét Bamidele Yusuf vette át.

Bő negyedóra játékot követőn pedig éppen a kényszerűségből pályára lépett 25 éves nigériai labdarúgó szerezte meg a vezetést a Ferencvárosnak: két paksi védő között tört be a tizenhatoson belülre és gurította a hálóba a labdát.

Borbély Balázs együttese azonban nem sokáig örülhetett.

Öt perccel később egy levágódó labda került Pető Milán elé, aki közelről a Fradi kapujába lőtt – kiegyenlítve ezzel az állást.

Bár a Paks hamar meg is fordíthatta volna a találkozót, Varga Ádám nagyot védett. Sőt, a 32. percben már ismét a vendég csapat került előnybe.

Gruber Zsombor beadását a ferencvárosi együttes kezdőjébe hosszú idő után visszatért Botka Endre bólintotta Kovácsik Ádám kapujában.

Két perccel később ismét veszélybe került az FTC előnye, amikor a VAR egy lehetséges büntetőrúgás miatt vizsgálta Gruber Zsombor megmozdulását a saját tizenhatosán belül. Ám végül Karakó Ferenc játékvezetőhöz hasonlóan a videóbíró sem látott szabálytalanságot.

Viszont öt perccel később sem, amikor József Szalai újra kiegyenlítette a találkozó állását. Hiába reklamálták a Fradi-játékosok, hogy földre vitték az egyik védőjüket a találat előtt, a videóbíró érvényben hagyta a paksi gólt.

A két csapat így 2-2-es döntetlennel vonulhatott az öltözőbe.

Az 55. percben először szerzett vezetést a Paks, amikor egy beadást követően Szalai József első próbálkozását Varga Ádám még bravúrral hárította, de a kipattanóból már nem hibázott a 23 éves labdarúgó.

Sőt, négy perccel később Pető Milán is megszerezte a második gólját, megduplázva ezzel a Paks előnyét.

A 21 éves játékos a ferencvárosi védők gyűrűjében tört be a tizenhatoson belülre, és lőtt laposan a hálóba.

A Paks ezzel el is döntötte a három pont sorsát, a Ferencvárosnak ugyanis a szépítésre is mindössze egyetlen lehetősége akadt a hátralévő időben, de Yusuf a 79. percben a kapu felé lőtt. Így maradt a 4-2-es végeredmény.