Keményen bele kell állnia a csütörtök esti Paks-Panathinaikosz Konferencialiga-selejtező első mérkőzésébe (20:00, tv: M4 Sport) Bognár György vezetőedző együttesének. A magyar klub legendája, Böde Dániel beismerte, hogy nem ők a találkozó esélyesei, de kimondta azt, amit minden szurkoló hallani akart tőle: nem feltartott kézzel mennek neki az összecsapásnak.

Böde Dániel kiadta: nem feltartott kézzel mennek neki a Paks-Panathinaikosz Konferencialiga-selejtezőnek

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Böde Dániel a Paks-Panathinaikosz mérkőzésről

A Paks hazai pályán tér vissza az európai kupaporondra, a Konferencialiga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén a görög Panathinaikosz ellen. A magyar csapat két ikonja, Böde Dániel és Szabó János sem kertelt azzal kapcsolatban, hogy melyik együttes a találkozó esélyese, de kiemelték: szorosra kell venni a meccset, és keményen bele kell állni.

Tények alapján nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de nem feltartott kézzel megyünk neki a találkozónak. Hazai pályán mindenképpen próbáljuk szorosra venni a mérkőzést, de remélem, csak a második meccsen fog igazán eldőlni a párharc

- fogalmazott a klubhonlapnak Böde Dániel.

Szabó János: „Keményen bele kell állnunk”

Szabó János úgy fogalmazott, ha sikerül keményen beleállni az első mérkőzésbe, akkor már elégedettek lehetnek.

Ellenfelünk egy magasabban jegyzett csapat, és több európai kupatapasztalattal is rendelkezik, így nem meglepő, hogy előzetesen Ők a párharc esélyesei, viszont hazai pályán - úgy érzem - ugyanolyan esélyekkel indulhatunk

- tette hozzá a védő.