A Paks és a Panathinaikosz párharcának első mérkőzését az athéni csapat nyerte 2-1-re a Konferencia-ligában. A mérkőzésen a magyar együttes gólját Böde Dániel szerezte, így még maradt esélye a továbbjutásra, de nehéz dolga lesz a tolnai klubnak az idegenbeli meccsen. Bognár György a találkozó után nem volt elégedett a játékvezetéssel, de azt is hozzátette, a visszavágón sem fognak bekkelni, hanem bátran támadnak majd. A főpróba mindenesetre remekül sikerült, ugyanis a Paks az NB I első fordulójában 4-2-re legyőzte a Ferencvárost, és ez Görögországban sem maradt észrevétlen!

A Paks a Fradi legyőzésével hangolt a Panathinaikosz elleni visszavágóra

Fotó: Facebook / Paks FC

A görög sajtó reagált a Paks-Fradi meccsre

A Paks és a Fradi bajnoki rangadója a görögök figyelmét is felkeltette. A gazzetta.gr sportoldal hangsúlyozta, hogy a magyar csapat szép győzelmet aratott, így feltüzelve érkezik a visszavágóra, ezért a Panathinaikosztól fegyelmezett játékra és koncentrációra lesz szükség.

A görög sajtó dicsérte a két fiatal gólszerzőt, az egyaránt duplázó Szalai Józsefet és Pető Milánt, akik az FTC elleni mérkőzés hősei voltak.

A lap kiemelte, hogy Bognár György a Panathinaikosz elleni meccshez képest öt helyen változtatott a kezdőcsapatán, de így is négy gólt szerezve tudott nyerni.

Sorsdöntő meccsre készül a Panathinaikosz a Paks ellen

Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Panathinaikosz-Paks: sorsdöntő meccsre készülnek

Az athéni klub vasárnap a Georgios Kalafatis Sportközpontban kezdte meg a felkészülést a visszavágóra, amelyet a sorsdöntő jelzővel illetett a görög sajtó.

A délelőtti edzésen a hangsúly a technikán és a taktikán volt, a tréningen három a három elleni játék és különféle labdás gyakorlatok is szerepeltek.

A Panathinaikosz játékosai hétfő reggel visszatértek a csapat edzőközpontjába, hogy folytassák felkészülésüket a Paks elleni Kl-selejtező visszavágójára. A mérkőzést magyar idő szerint csütörtökön 20.30-tól rendezik az Athéni Olimpiai Stadionban, a találkozót a holland Marc Nagtegaal vezeti majd.