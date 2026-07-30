A Paks múlt héten, hazai pályán 2-1-re kikapott a görögöktől, így Athénban támadnia kellett a visszavágón. Bognár György együttese meg is tette, azonnal magához ragadta a kezdeményezést, uralta az első félórát, és nem okozott meglepetést, amikor a 35. percben megszerezte a vezetést. Egy kemény ütközés után Pető Milán elé került a labda, és 13 méterről, nagy erővel a léc alá bombázott. A görögök a 44. percben egyenlítettek, a paksiak kétszer is blokkoltak a 16-oson belül, de a labda rendre a hazaiak elé került, végül Jagusic jobbról, 11 méterről a rövid felső sarokba lőtt. A Panathinaikosz-Paks meccs a Konferencia-liga-selejtező második fordulójában 1-1-re állt a szünetben.

A Panathinaikosz-Paks párharc két szoros meccset hozott, Bognár György edző játékosai közel álltak a sikerhez

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Panathinaikosz-Paks: drámai végjáték

Az 56. percben először jutott el a görög 16-oson belülre a Paks a második félidőben, és újabb gólt szerzett: Zeke balról küldte keresztbe a labdát és a jobb oldalon érkező Győrfi közelről a hálóba lőtt (1-2). A 85. percben újra egyenlített a 20-szoros bajnok és 20-szoros Görög Kupa-győztes ellenfél, Rastoder közelről talált a hálóba. Drámai végjáték volt, hiszen Bognár György együttese nagyot küzdött, öt percre volt attól, hogy hosszabbításra mentse a meccset.

A Panathinaikosz-Paks találkozó 2-2-re zárult, és a görögök 4-3-as összesítéssel jutottak tovább,

és a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójában a bolgár CSZKA 1948 Szófiával találkoznak. A Paks befejezte a nemzetközi kupaküzdelmeket.