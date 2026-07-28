Az olasz futball hónapok, de talán évek óta mély válságban van, a Paolo Maldini–Andrea Pirlo-ügy pedig csak a legújabb fejezete annak a krízisnek, amelynek következtében az Azzurri története során először egymás után három világbajnokságról is lemaradt.

Amikor még minden rendben volt: Leonardo (balra) és Paolo Maldini vidáman tervezgették az olasz futball újjáépítését

Fotó: Emanuele Roberto De Carli/NurPhoto/AFP

Paolo Maldini és az olasz futball újjáépítése

A FIGC július közepén jelentette be, hogy Maldini lesz a szövetség technikai igazgatója. Az AC Milan legendája nem egyszerű adminisztratív szerepkört kapott: az volt a feladata, hogy kidolgozza az olasz futball hosszú távú szakmai stratégiáját, felügyelje az utánpótlás fejlesztését, és megtalálja azt a szövetségi kapitányt, aki visszavezetheti a válogatottat a világ élvonalába. Az új FIGC-elnök, Giovanni Malago gyakorlatilag rá bízta a szakmai újjáépítést.

Az ötszörös BEK/BL-győztes mellett egy másik legenda, a válogatottal játékosként 2021-ben Európa-bajnok Giorgio Chiellini is fontos szerepet kapott a szövetség új vezetésében, vagyis a terv az volt, hogy az olasz futball két ikonja köré építik fel a megújulást.

Erre minden korábbinál nagyobb szükség volt: Olaszország ugyan 2021-ben Európa-bajnokságot nyert Roberto Mancini vezetésével, ezt követően azonban nem jutott ki a 2022-es katari vb-re, majd idén tavasszal Bosznia-Hercegovina ellen a világbajnoki pótselejtezőben is elbukott. A kudarc után Gennaro Gattuso lemondott, a szövetség pedig teljes átalakításba kezdett.

Guardiola és Ancelotti is nemet mondott

Az 58 esztendős Maldini, és segítője, az 55-szörös brazil válogatott Leonardo első feladata az új szövetségi kapitány megtalálása volt, ám már itt komoly akadályokba ütközött. Elsőként Pep Guardiolát keresték meg, aki azonban nem vállalta el a munkát. Ezt követően Carlo Ancelotti neve is előjött, ám a rutinos szakember már elkötelezte magát a brazil válogatott mellett, így ő sem lehetett opció.

Miután a két világhírű edző kiesett, Maldini Andrea Pirlo mellett tette le a voksát. A 2006-ban világbajnok egykori középpályás játékosként az olasz futball egyik nagy alakja volt, edzőként viszont eddig nem tudott maradandót alkotni: egy idényt töltött a Juventusnál, majd Törökországban és Dubajban dolgozott. Ennek ellenére Maldini úgy gondolta, hogy korábbi csapattársa alkalmas lehet a válogatott újjáépítésére.