Az olasz futball hónapok, de talán évek óta mély válságban van, a Paolo Maldini–Andrea Pirlo-ügy pedig csak a legújabb fejezete annak a krízisnek, amelynek következtében az Azzurri története során először egymás után három világbajnokságról is lemaradt.
Paolo Maldini és az olasz futball újjáépítése
A FIGC július közepén jelentette be, hogy Maldini lesz a szövetség technikai igazgatója. Az AC Milan legendája nem egyszerű adminisztratív szerepkört kapott: az volt a feladata, hogy kidolgozza az olasz futball hosszú távú szakmai stratégiáját, felügyelje az utánpótlás fejlesztését, és megtalálja azt a szövetségi kapitányt, aki visszavezetheti a válogatottat a világ élvonalába. Az új FIGC-elnök, Giovanni Malago gyakorlatilag rá bízta a szakmai újjáépítést.
Az ötszörös BEK/BL-győztes mellett egy másik legenda, a válogatottal játékosként 2021-ben Európa-bajnok Giorgio Chiellini is fontos szerepet kapott a szövetség új vezetésében, vagyis a terv az volt, hogy az olasz futball két ikonja köré építik fel a megújulást.
Erre minden korábbinál nagyobb szükség volt: Olaszország ugyan 2021-ben Európa-bajnokságot nyert Roberto Mancini vezetésével, ezt követően azonban nem jutott ki a 2022-es katari vb-re, majd idén tavasszal Bosznia-Hercegovina ellen a világbajnoki pótselejtezőben is elbukott. A kudarc után Gennaro Gattuso lemondott, a szövetség pedig teljes átalakításba kezdett.
Guardiola és Ancelotti is nemet mondott
Az 58 esztendős Maldini, és segítője, az 55-szörös brazil válogatott Leonardo első feladata az új szövetségi kapitány megtalálása volt, ám már itt komoly akadályokba ütközött. Elsőként Pep Guardiolát keresték meg, aki azonban nem vállalta el a munkát. Ezt követően Carlo Ancelotti neve is előjött, ám a rutinos szakember már elkötelezte magát a brazil válogatott mellett, így ő sem lehetett opció.
Miután a két világhírű edző kiesett, Maldini Andrea Pirlo mellett tette le a voksát. A 2006-ban világbajnok egykori középpályás játékosként az olasz futball egyik nagy alakja volt, edzőként viszont eddig nem tudott maradandót alkotni: egy idényt töltött a Juventusnál, majd Törökországban és Dubajban dolgozott. Ennek ellenére Maldini úgy gondolta, hogy korábbi csapattársa alkalmas lehet a válogatott újjáépítésére.
Nem szakmai, hanem politikai okok miatt bukott meg
Pirlo kinevezése azonban olyan botrányt váltott ki, amely végül elsöpörte az egész projektet. A Milan és a Juventus egykori klasszisa tavaly óta a Fonbet nevű orosz fogadóiroda globális nagykövete. A cég több olyan sporteseményt is támogatott, amely kapcsolatba került az Ukrajna elleni orosz háborúval, Pirlo pedig tavasszal Moszkvában részt vett egy Fonbet-rendezvényen. A megjelenése miatt több olasz politikus nyíltan bírálta a FIGC-t.
Carlo Calenda, az ellenzéki, centrista Azione párt elnöke úgy vélte, ha valalki 2022 után Oroszországot népszerűsíti, nem tölthet be nemzeti tisztséget. Eközben az Európai Parlament alelnöke, Pina Picierno úgy fogalmazott, hogy az olasz futballnak erkölcsi és kulturális megújulásra lenne szüksége, Pirlo kinevezése pedig ennek éppen az ellenkezőjét jelentené.
Pirlo végül közleményben jelentette be, hogy visszalép. Azt hangsúlyozta, hogy a Fonbettel való együttműködése kizárólag kereskedelmi és sportszakmai jellegű volt, politikai jelentőséget soha nem tulajdonított neki, és mélységesen csalódott, hogy a vita végül ellehetetlenítette a kinevezését.
Két hét után összeomlott az egész projekt
Pirlo visszalépése után néhány órával Paolo Maldini és Leonardo is lemondott. A két futballikon lényegében az első nagy döntésében vereséget szenvedett, ezért nem kívánták folytatni a munkát. Az olasz sajtó szerint a szakmai elképzeléseik már a projekt elején összeütközésbe kerültek a szövetség vezetésével, így a közös munka gyakorlatilag még azelőtt véget ért, hogy valóban elkezdődhetett volna.
Maldini mindössze 16 napot töltött technikai igazgatóként, ami önmagában is jól mutatja, mekkora káosz uralkodik jelenleg az olasz futballban.
Mi következik most?
Az Olasz Labdarúgó-szövetség most ott tart, hogy a technikai igazgató a 74 éves Claudio Ranieri lesz, aki legutóbb tanácsadóként dolgozott az AS Roma együttesénél, a szövetségi kapitányi posztra pedig visszacsábították azt a Roberto Mancinit, aki 2021 nyarán Európa-bajnoki címet nyert az olasz válogatottal.
Mancini kinevezése azért pikáns, mert az Eb-győzelem után az ő regnálása alatt maradt le a válogatott a katari világbajnokságról, majd 2023-ban váratlanul távozott, hogy átvegye a szaúd-arábiai nemzeti csapat irányítását – és a világ legjobban fizetett edzője legyen.
Az biztos, hogy az olasz futball problémáit aligha oldja meg egyetlen új kapitány kinevezése. A három egymást követő világbajnoki kudarc után most az a projekt is napok alatt összeomlott, amelytől az olasz futball megújulását remélték, ráadásul Maldini személyében az olasz labdarúgás egyik legnagyobb alakja is botrányos körülmények között távozott. Egy biztos: amíg nem sikerül rendbe tenni ezt a mély szerkezeti és vezetői válságot, addig aligha reménykedhetnek abban, hogy a négyszeres világbajnok visszatér az őt megillető helyre a világfutball élmezőnyében.