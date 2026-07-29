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Újabb magyar labdarúgóval erősített a Sassuolo női csapata. Papp Luca – aki a Wolfsburg színeiben a Bajnokok Ligájában is pályára lépett – érkezését hivatalosan is bejelentette az olasz első osztályban szereplő klub.

Palakovics Laura után újabb magyar labdarúgót igazolt a US Sassuolo. A válogatott középpályás, Papp Luca a német VfL Wolfsburgtól távozva írt alá az olasz élvonalban szereplő klubhoz.

Papp Luca a német VfL Wolfsburg színeiben
Papp Luca labadrúgó a német VfL Wolfsburg színeiben a Bajnokok Ligájában is pályára lépett
Fotó: Jane Barlow / PA Wire

Papp Luca a Sassuolo játékosa lett

A Sassuolo hivatalos honlapján közölte, hogy megszerezte a Wolfsburgtól Papp Lucát. A 24 éves labdarúgó a Ferencvárossal ötszörös bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes volt, a német klub színeiben pedig pályára lépett a Bajnokok Ligájában, és a Bundesligában ezüstérmet szerzett. A középpályás emellett már 39 alkalommal szerepelt a magyar válogatotottban is.

Papp Luca bejelentésére azok után került sor, hogy a Sassuolo a múlt héten megszerezte Palakovics Laurát a Puskás Akadémiától.

 

 

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