Palakovics Laura után újabb magyar labdarúgót igazolt a US Sassuolo. A válogatott középpályás, Papp Luca a német VfL Wolfsburgtól távozva írt alá az olasz élvonalban szereplő klubhoz.

Papp Luca labadrúgó a német VfL Wolfsburg színeiben a Bajnokok Ligájában is pályára lépett

Fotó: Jane Barlow / PA Wire

Papp Luca a Sassuolo játékosa lett

A Sassuolo hivatalos honlapján közölte, hogy megszerezte a Wolfsburgtól Papp Lucát. A 24 éves labdarúgó a Ferencvárossal ötszörös bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes volt, a német klub színeiben pedig pályára lépett a Bajnokok Ligájában, és a Bundesligában ezüstérmet szerzett. A középpályás emellett már 39 alkalommal szerepelt a magyar válogatotottban is.