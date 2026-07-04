Ha valaki Paraguayra gondol, valószínűleg nem a futball jut elsőként az eszébe. Az amerikai kontinens közepén megbúvó országot sokáig elhomályosították nagyobb és sikeresebb szomszédai, Brazília és Argentína, pedig a több mint hétmilliós nemzet számára a labdarúgás legalább akkora szenvedély, mint bárhol Dél-Amerikában. Egy paraguayi válogatott mérkőzés idején kiürülnek az utcák, megtelnek a bárok és a főterek, a családok együtt ülnek a televíziók elé, és ilyenkor egy egész ország ugyanazért a célért szorít. A futball itt nem csupán játék, hanem a nemzeti identitás része, amely generációkat köt össze. A 2026-os világbajnokság ezért különleges jelentőséggel bír Paraguay számára. A válogatott 16 év várakozás után harcolta ki újra a részvételt a sportág legnagyobb eseményére, ezzel már önmagában óriási örömöt okozva a szurkolóknak. Erről beszélt az Origo Sportnak Marcali Kiss Melitta is, aki hosszú évek óta él Paraguayban, festőművészként és egyetemi tanárként dolgozik, így jól ismeri az országot és az ott élő emberek mentalitását. Elmondása szerint a Németország elleni történelmi győzelem után szó szerint megőrült az egész ország: az emberek az utcákra vonultak, és önfeledt ünneplésbe kezdtek.
Az egész ország ünnepelt. Mi Areguában lakunk, egy kisvárosban, és bementünk a városközpontba. Mindenhol dudálás, petárdázás, zászlók voltak. Az emberek kilógtak az autók ablakaiból, a gyerekek a tetőablakból lobogtatták a paraguayi zászlót. Óriási öröm volt, tényleg hatalmas meglepetés
– nyilatkozta az Origo Sportnak Melitta, aki szerint ebben a sikerben különösen fontos szerepe van a válogatott szövetségi kapitányának, Gustavo Alfarónak, aki visszaadta a hitet az egész országnak.
„Gustavo Alfaro szövetségi kapitány zseniális munkát végez. Olyan pszichológiai légkört tud teremteni a játékosok körül, hogy ne teherként éljék meg a meccseket, hanem egyszerűen csak játsszanak. Emellett kiváló taktikus is: úgy váltogatja a felállásokat, úgy megy át egyik taktikából a másikba, hogy ezzel teljesen meg tudta zavarni a németeket. És persze hihetetlen szívósság és kitartás van ezekben a játékosokban. Itt gyakran mondják azt, hogy garra guaraní, vagyis a harci szellem, a paraguayi lélek. Ebben óriási erő van.”
Paraguay történelmét nemcsak a futballsikerek, hanem súlyos tragédiák is formálták. Az ország egyik legmeghatározóbb eseménye az 1864 és 1870 között zajló Hármas Szövetség háborúja – vagy más néven a paraguayi nagy háború – volt, amelyben Argentína, Brazília és Uruguay egyesített erőivel kellett szembenéznie. A konfliktus szinte teljesen romba döntötte az országot: a lakosság jelentős része életét vesztette, a gazdaság összeomlott, Paraguaynak pedig hosszú évtizedekbe telt, mire újra talpra állt. Melitta úgy véli, hogy a nőknek hatalmas szerepe volt abban, hogy Paraguay újra a régi lett.
A háború teljesen tönkretette az országot. Amikor itt anyák napja van, az egy óriási ünnep. Nemcsak egy kedves, elegáns gesztus, hanem sokkal mélyebb jelentése van. A háború után a nőknek hatalmas szerepük volt abban, hogy az ország újra felépüljön. Rengeteg gyermeket szültek, hogy újra legyen jövője Paraguaynak. Hihetetlen erő van bennük. Én is érzem ezt magamon. Már tizennégy éve élünk itt, és körülbelül háromszor annyit tudok dolgozni, mint korábban
– mondta a magyar festőművész, aki 2008-ban utazott ki először Paraguayba és azóta már kint is él a családjával.
Ha tehetik az emberek, egyszer mindenképpen látogassanak ki ide. Óriási fejlődésen ment át az ország. Mi először 2008-ban jártunk itt, tehát már tizennyolc éve ismerjük Paraguayt. Ahhoz képest nagyjából harminc évnyi lemaradást hoztak be. Technikailag már nagyon sok mindenben a csúcson vannak, ugyanúgy, mint bármelyik másik országban. Mindenki mobiltelefonnal rohangál, a kisgyerekek is használják, sajnos ugyanúgy, mint Európában.
Paraguay először az 1930-as, Uruguayban rendezett világbajnokságon szerepelt, és története során összesen tíz alkalommal jutott ki a labdarúgó-világbajnokságra. Legjobb eredményét a 2010-es dél-afrikai tornán érte el, ahol fennállása során először negyeddöntőig jutott. Ezt követően 16 évig nem szerepelt a világbajnokságon, majd a 2026-os tornán tért vissza, ahol a legjobb 32 között tizenegyespárbajban búcsúztatta Németországot. A Paraguayban élő magyar festőművész szerint a történelmi siker után az emberek önfeledt ünneplésbe kezdtek: sírtak, kiabáltak, dudáltak, és az utcák pillanatok alatt megteltek zászlókat lengető szurkolókkal.
„Az emberek összegyűlnek a kivetítők előtt, örülnek, sírnak, üvöltöznek, szurkolnak. Amikor az utolsó tizenegyes bement, én is ugráltam, tapsoltam, üvöltöttem. A nagylányom egy másik televízión nézte a meccset, és amikor vége lett, üvöltve kirohant az utcára. A gyerekek és a felnőttek kihajoltak az autókból, mindenki zászlót lobogtatott. Azóta is minden autón ott van a paraguayi zászló: vagy a csomagtartóhoz rögzítve, vagy kis zászlóként az ablakban. Tényleg teljes szívvel ünnepel az ország” - jegyezte meg, majd hozzátette: a Németország elleni győzelem után Paraguay elnöke, Santiago Pena június 30-át nemzeti ünneppé nyilvánította, és munkaszüneti napot rendelt el.
Amikor nyertünk, a fiatal, nagyon nyitott és okos elnökünk rögtön bejelentette, hogy másnap munkaszüneti nap lesz, ünnepeljen mindenki. Azonban a gyerekek kimentek az utcára és ott fociztak. Korábban a lányom mesélte, hogy elvették tőlük a labdát az iskolában, erre összeszedtek mindenféle papírt, összegyúrták egy nagy golyóvá, celluxszal és zacskóval rögzítették, és már játszottak is tovább. Nem estek kétségbe attól, hogy nincs labda. A futball itt lételem, ezért is nyilvánították ezt a napot nemzeti ünneppé.
Paraguayban most mindenki ingyen tévét kap
Melitta egy egészen különös történetet is megosztott. Egy paraguayi elektronikai üzletlánc még a torna előtt akciót hirdetett: ha a nemzeti csapat bejut a legjobb 32 közé, minden termékre 50 százalékos kedvezményt adnak. A lelkesedés azonban itt nem állt meg – a cég később még nagyobbat ígért, amit Melitta is felidézett az interjúban.
Azt mondták, ha Paraguay legyőzni a németeket, akkor minden terméket ingyen adnak. Most pedig mindenki tévét és telefont vásárol, még az is, akinek van otthon 2-3.
A paraguayi válogatott ma este, magyar idő szerint 23 órától a torna egyik legnagyobb esélyesével, Franciaországgal csap össze.
Melitta szerint már a Németország elleni győzelem is óriási csodának számított, a franciák ellen pedig egy szoros mérkőzést remél. Hozzátette, bár papíron Franciaország az esélyesebb, Paraguayt soha nem szabad leírni, hiszen a csapatot most hatalmas lelki erő és önbizalom hajtja.
Természetesen nagyon örülnék a győzelemnek, de az már tényleg óriási csoda lenne. A kapusunk zseniális, ezért ha a védelmet ugyanolyan erősen meg tudják tartani, mint a németek ellen, akkor szerintem szoros meccs lehet. Én valahol 2–1 körüli francia győzelemre számítok, de majd meglátjuk, mert a paraguayi lélek nagyon nagy erő. Sajnos Almirón, az egyik legjobb támadónk eleve térdsérüléssel ment ki a világbajnokságra. Erre azért egy-két ellenfél rá is játszott, így rosszabb lett a térde. Meglátjuk, pályára tud-e lépni, és ha igen, milyen állapotban lesz
- mondta a lapunknak Melitta, aki egy dologban még nagyon bízik:
„Remélem, a következő vb-n Magyarország is végre ott lesz, hogy nekik is lehessen szurkolni. Akkor már két országnak drukkolhatunk, és az lesz nekünk a legjobb.”