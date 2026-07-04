Ha valaki Paraguayra gondol, valószínűleg nem a futball jut elsőként az eszébe. Az amerikai kontinens közepén megbúvó országot sokáig elhomályosították nagyobb és sikeresebb szomszédai, Brazília és Argentína, pedig a több mint hétmilliós nemzet számára a labdarúgás legalább akkora szenvedély, mint bárhol Dél-Amerikában. Egy paraguayi válogatott mérkőzés idején kiürülnek az utcák, megtelnek a bárok és a főterek, a családok együtt ülnek a televíziók elé, és ilyenkor egy egész ország ugyanazért a célért szorít. A futball itt nem csupán játék, hanem a nemzeti identitás része, amely generációkat köt össze. A 2026-os világbajnokság ezért különleges jelentőséggel bír Paraguay számára. A válogatott 16 év várakozás után harcolta ki újra a részvételt a sportág legnagyobb eseményére, ezzel már önmagában óriási örömöt okozva a szurkolóknak. Erről beszélt az Origo Sportnak Marcali Kiss Melitta is, aki hosszú évek óta él Paraguayban, festőművészként és egyetemi tanárként dolgozik, így jól ismeri az országot és az ott élő emberek mentalitását. Elmondása szerint a Németország elleni történelmi győzelem után szó szerint megőrült az egész ország: az emberek az utcákra vonultak, és önfeledt ünneplésbe kezdtek.

Óriási bulit csaptak a paraguayi szurkolók, miután megverték Németországot a vb-n Fotó: DANIEL DUARTE / AFP

Az egész ország ünnepelt. Mi Areguában lakunk, egy kisvárosban, és bementünk a városközpontba. Mindenhol dudálás, petárdázás, zászlók voltak. Az emberek kilógtak az autók ablakaiból, a gyerekek a tetőablakból lobogtatták a paraguayi zászlót. Óriási öröm volt, tényleg hatalmas meglepetés

– nyilatkozta az Origo Sportnak Melitta, aki szerint ebben a sikerben különösen fontos szerepe van a válogatott szövetségi kapitányának, Gustavo Alfarónak, aki visszaadta a hitet az egész országnak.

„Gustavo Alfaro szövetségi kapitány zseniális munkát végez. Olyan pszichológiai légkört tud teremteni a játékosok körül, hogy ne teherként éljék meg a meccseket, hanem egyszerűen csak játsszanak. Emellett kiváló taktikus is: úgy váltogatja a felállásokat, úgy megy át egyik taktikából a másikba, hogy ezzel teljesen meg tudta zavarni a németeket. És persze hihetetlen szívósság és kitartás van ezekben a játékosokban. Itt gyakran mondják azt, hogy garra guaraní, vagyis a harci szellem, a paraguayi lélek. Ebben óriási erő van.”