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„A felét lerángatnám a pályáról” – elszabadultak az indulatok a Paraguay-Franciaország meccs után - galéria

1 órája
foci vb 2026tömegjelenetParaguay
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Kylian Mbappé csak mosolygott a brutális bánásmódon. Rengeteg közjáték tarkította a Paraguay-Franciaország világbajnoki mérkőzést, az indulatok viszont a lefújás után szabadultak el igazán. A szakértők szégyenletesnek minősítették azt, amit a játékosok csináltak.

Tömegjelenetbe fulladt a Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő, miután a dél-amerikai kapus, Orlando Gill a győztes gólt szerző Kylian Mbappéhoz dobta a labdát a lefújást követően. Mindez azért történt, mert a 27 éves labdarúgó visszautasította a hálóőr kézfogását.

Paraguay-Franciaország: tömegjelenet
Elszabadultak az indulatok a Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő lefújása után
Fotó: Al Bello / Getty Images North America

A franciák találkozóját rengeteg közjáték tarkította, a paraguayiak egyik fő célpontja pedig Mbappé volt, aki a 70. percben egy büntetőrúgásból szerezte meg a vezetést – amely végül győztes találatnak minősült. Bár a 27 éves labdarúgó többnyire csak mosolygott a brutális bánásmódon, a BBC szakértői nem mentek el szó nélkül Paraguay viselkedése mellett.

Szégyenletes, amit a paraguayi játékosok csináltak. Ha az én csapatomban lennének, a felét lerángatnám a pályáról. Soha nem akarnék így nyerni

– idézi a The Sun a korábbi angol válogatott kapust, Joe Hartot.

Az egykori német klasszis, Thomas Hitzlsperger pedig úgy fogalmazott: kész csoda, hogy Franciaország komolyabb sérülés nélkül átvészelte ezt a mérkőzést.

Az indulatok azonban csak a hármas sípszót követően szabadultak el igazán. A játékosok és a szakmai stáb tagjai is a pályára rohantak, miután Kylian Mbappé visszautasította Orlando Gill kézfogását. A paraguayi kapus pedig válaszul hozzádobta a labdát a győztesgólt szerző franciának.

Fotókon a Paraguay-Franciaország mérkőzésen történt balhé:

Galéria: Fotókon a Paraguay-Franciaország mérkőzés végén történt balhé
Fotó: Getty Images
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Fotókon a Paraguay-Franciaország mérkőzés végén történt balhé

Kylian Mbappé piszkos munkát emleget

A 27 éves labdarúgó a mérkőzés után elmondta, tudták, milyen mérkőzés vár rájuk, de bebizonyították, hogy nemcsak látványos támadófocival tudnak nyerni. 

Elnézést a kifejezésért, de ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük. Nincs ezzel gond

fogalmazott Mbappé. Hozzátette, ez a paraguayiak játékstílusa, de a franciák most ebben is felülmúlták őket.

Franciaország ellenfele Marokkó lesz a legjobb nyolc között.

 

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