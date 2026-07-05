„A felét lerángatnám a pályáról” – elszabadultak az indulatok a Paraguay-Franciaország meccs után - galéria

Tömegjelenetbe fulladt a Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő, miután a dél-amerikai kapus, Orlando Gill a győztes gólt szerző Kylian Mbappéhoz dobta a labdát a lefújást követően. Mindez azért történt, mert a 27 éves labdarúgó visszautasította a hálóőr kézfogását.

Elszabadultak az indulatok a Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő lefújása után

Fotó: Al Bello / Getty Images North America

A franciák találkozóját rengeteg közjáték tarkította, a paraguayiak egyik fő célpontja pedig Mbappé volt, aki a 70. percben egy büntetőrúgásból szerezte meg a vezetést – amely végül győztes találatnak minősült. Bár a 27 éves labdarúgó többnyire csak mosolygott a brutális bánásmódon, a BBC szakértői nem mentek el szó nélkül Paraguay viselkedése mellett.

Szégyenletes, amit a paraguayi játékosok csináltak. Ha az én csapatomban lennének, a felét lerángatnám a pályáról. Soha nem akarnék így nyerni

– idézi a The Sun a korábbi angol válogatott kapust, Joe Hartot.

Az egykori német klasszis, Thomas Hitzlsperger pedig úgy fogalmazott: kész csoda, hogy Franciaország komolyabb sérülés nélkül átvészelte ezt a mérkőzést.

Az indulatok azonban csak a hármas sípszót követően szabadultak el igazán. A játékosok és a szakmai stáb tagjai is a pályára rohantak, miután Kylian Mbappé visszautasította Orlando Gill kézfogását. A paraguayi kapus pedig válaszul hozzádobta a labdát a győztesgólt szerző franciának.

Fotókon a Paraguay-Franciaország mérkőzésen történt balhé: