Piszkos munkát emlegetett a péntek esti Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő után a mérkőzés győztesgóljának szerzője, Kylian Mbappé. A 27 éves labdarúgónak ez már a hetedik találata volt a foci-vb-n – amivel beérte a góllövőlista élén Lionel Messit –, a találkozó végén viszont a franciák két legerősebb játékosának kellett őt megvédenie a paraguayiaktól.

Kylian Mbappé a Paraguay-Franciaország mérkőzésn megszerezte hetedik gólját a világbajnokságon

Fotó: Maddie Meyer/FIFA via Getty Images

Kylian Mbappé értékelt a Paraguay-Franciaország meccs után

Mbappé egy 70. percben értékesített büntetővel juttatta tovább a negyeddöntőbe Franciaországot, amely rendesen megszenvedett Paraguay ellen. A 27 éves labdarúgó a mérkőzés lefújása után úgy fogalmazott: tudták, milyen mérkőzés vár rájuk.

Bebizonyítottuk, hogy nemcsak látványos támadófocival tudunk nyerni. Elnézést a kifejezésért, de ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük. Nincs ezzel gond

– mondta Kylian Mbappé. Hozzátette, ők is pontosan tudják, hogyan kell "piszkosan" játszani, és most ezt meg is tették, és még ebben is jobbak voltak a paraguayiaknál.

Ez az ő stílusuk. Mindenki a saját erősségeire épít, nincs jó vagy rossz módja a labdarúgásnak. Egyféle módja van, a győzelem. Ők ezzel próbáltak legyőzni minket, de mi ebben is felülmúltuk őket

– nyilatkozta a gólszerző.

A két legerősebb játékosnak kellett megvédeni

Didier Deschamps szövetségi kapitány a L'Éqipe-nek elmondta, Paraguay minden eszközt bevetett. A szakember úgy fogalmazott, az ellenfél játéka tele volt agresszivitással.

Didier Deschamps szövetségi kapitány a végén megkérte a két legerősebb játékosát, hogy védjék meg Mbappét

Fotó: Soccrates Images / Getty Images Europe

A végén megkértem a két legerősebb játékost, hogy védjék meg Mbappét. A dél-amerikai csapatok ellen mindig nehéz, de nagyon örülök, hogy a csapatnak sikerült. Ma nehéz helyzetben voltunk, ahogyan sok más csapat is, de megtettük, amit kellett

– mondta Didier Deschamps. Hozzátette, nagyon örül, hogy ilyen összetartó csapata van.