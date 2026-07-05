Piszkos munkát emlegetett a péntek esti Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő után a mérkőzés győztesgóljának szerzője, Kylian Mbappé. A 27 éves labdarúgónak ez már a hetedik találata volt a foci-vb-n – amivel beérte a góllövőlista élén Lionel Messit –, a találkozó végén viszont a franciák két legerősebb játékosának kellett őt megvédenie a paraguayiaktól.
Kylian Mbappé értékelt a Paraguay-Franciaország meccs után
Mbappé egy 70. percben értékesített büntetővel juttatta tovább a negyeddöntőbe Franciaországot, amely rendesen megszenvedett Paraguay ellen. A 27 éves labdarúgó a mérkőzés lefújása után úgy fogalmazott: tudták, milyen mérkőzés vár rájuk.
Bebizonyítottuk, hogy nemcsak látványos támadófocival tudunk nyerni. Elnézést a kifejezésért, de ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük. Nincs ezzel gond
– mondta Kylian Mbappé. Hozzátette, ők is pontosan tudják, hogyan kell "piszkosan" játszani, és most ezt meg is tették, és még ebben is jobbak voltak a paraguayiaknál.
Ez az ő stílusuk. Mindenki a saját erősségeire épít, nincs jó vagy rossz módja a labdarúgásnak. Egyféle módja van, a győzelem. Ők ezzel próbáltak legyőzni minket, de mi ebben is felülmúltuk őket
– nyilatkozta a gólszerző.
A két legerősebb játékosnak kellett megvédeni
Didier Deschamps szövetségi kapitány a L'Éqipe-nek elmondta, Paraguay minden eszközt bevetett. A szakember úgy fogalmazott, az ellenfél játéka tele volt agresszivitással.
A végén megkértem a két legerősebb játékost, hogy védjék meg Mbappét. A dél-amerikai csapatok ellen mindig nehéz, de nagyon örülök, hogy a csapatnak sikerült. Ma nehéz helyzetben voltunk, ahogyan sok más csapat is, de megtettük, amit kellett
– mondta Didier Deschamps. Hozzátette, nagyon örül, hogy ilyen összetartó csapata van.
Franciaország ellenfele Marokkó lesz a legjobb nyolc között.