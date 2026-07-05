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Ha be kell piszkítani a kezüket, akkor megteszik. Így fogalmazott a Paraguay-Franciaország mérkőzés után Kylian Mbappé, aki megszerezte hetedik gólját a világbajnokságon – ezzel kiharcolva csapata továbbjutását a negyeddöntőbe. A 27 éves labdarúgó – akit a két legerősebb játékosnak kellett megvédeni – bocsánatot kért a kifejezésért.

Piszkos munkát emlegetett a péntek esti Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő után a mérkőzés győztesgóljának szerzője, Kylian Mbappé. A 27 éves labdarúgónak ez már a hetedik találata volt a foci-vb-n – amivel beérte a góllövőlista élén Lionel Messit –, a találkozó végén viszont a franciák két legerősebb játékosának kellett őt megvédenie a paraguayiaktól.

Paraguay-Franciaország: Kylian Mbappé
Kylian Mbappé a Paraguay-Franciaország mérkőzésn megszerezte hetedik gólját a világbajnokságon
Fotó: Maddie Meyer/FIFA via Getty Images

Kylian Mbappé értékelt a Paraguay-Franciaország meccs után

Mbappé egy 70. percben értékesített büntetővel juttatta tovább a negyeddöntőbe Franciaországot, amely rendesen megszenvedett Paraguay ellen. A 27 éves labdarúgó a mérkőzés lefújása után úgy fogalmazott: tudták, milyen mérkőzés vár rájuk.

Bebizonyítottuk, hogy nemcsak látványos támadófocival tudunk nyerni. Elnézést a kifejezésért, de ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük. Nincs ezzel gond

– mondta Kylian Mbappé. Hozzátette, ők is pontosan tudják, hogyan kell "piszkosan" játszani, és most ezt meg is tették, és még ebben is jobbak voltak a paraguayiaknál.

Ez az ő stílusuk. Mindenki a saját erősségeire épít, nincs jó vagy rossz módja a labdarúgásnak. Egyféle módja van, a győzelem. Ők ezzel próbáltak legyőzni minket, de mi ebben is felülmúltuk őket

– nyilatkozta a gólszerző.

A két legerősebb játékosnak kellett megvédeni

Didier Deschamps szövetségi kapitány a L'Éqipe-nek elmondta, Paraguay minden eszközt bevetett. A szakember úgy fogalmazott, az ellenfél játéka tele volt agresszivitással.

PHILADELPHIA, UNITED STATES - JULY 4: Uproar between Manu Kone of France, Jules Kounde of France, Kylian Mbappe of France, William Saliba of France, Lucas Digne of France, Michael Olise of France, Manu Kone of France, Orlando Gill of Paraguay, Matias Galarza of Paraguay, Gabriel Avalos of Paraguay during the World Cup match between Paraguay v France at the Philadelphia Stadium on July 4, 2026 in Philadelphia United States (Photo by Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images)
Didier Deschamps szövetségi kapitány a végén megkérte a két legerősebb játékosát, hogy védjék meg Mbappét
Fotó: Soccrates Images / Getty Images Europe

A végén megkértem a két legerősebb játékost, hogy védjék meg Mbappét. A dél-amerikai csapatok ellen mindig nehéz, de nagyon örülök, hogy a csapatnak sikerült. Ma nehéz helyzetben voltunk, ahogyan sok más csapat is, de megtettük, amit kellett

– mondta Didier Deschamps. Hozzátette, nagyon örül, hogy ilyen összetartó csapata van.

Franciaország ellenfele Marokkó lesz a legjobb nyolc között.

 

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