Játékosai védelmére sietett a szombat esti Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő lefújása után Gustavo Alfaro szövetségi kapitány. A dél-amerikaiak agresszivitással teli játékstílusát ugyanis súlyos kritikák érték. A győztesgólt szerző Kylian Mbappé piszkos munkát emlegetett, Didier Deschamps szerint minden lehetséges eszközt bevetettek ellenük, míg a BBC szakértői egyenesen szégyenletesnek minősítették az esetet.

Paraguay játékosai súlyos kritikák érték a Franciaország elleni világbajnoki mérkőzés után

Fotó: Richard Sellers/Allstar / Getty Images North America

Súlyos kritikák érték Paraguay játékosait

Szégyenletes, amit a paraguayi játékosok csináltak. Ha az én csapatomban lennének, a felét lerángatnám a pályáról. Soha nem akarnék így nyerni

– fogalmazott a tévés szakértőként dolgozó korábbi angol válogatott kapus, Joe Hart.

Az egykori német klasszis, Thomas Hitzlsperger pedig úgy fogalmazott: kész csoda, hogy Franciaország komolyabb sérülés nélkül átvészelte ezt a mérkőzést.

Elnézést a kifejezésért, de ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük. Nincs ezzel gond

– ezt pedig Kylian Mbappé mondta, aki a 70. percben büntetőrúgásból szerezte meg a továbbutást érő gólt Paraguay ellen.

A szövetségi kapitány megvédte játékosait

Paraguay szövetségi kapitánya, Gustavo Alfaro nem hagyta szó nélkül a sok kritikát. A mérkőzés után úgy fogalmazott, elmondta a játékosainak, hogy olyan labdarúgókkal fognak szembenézni, akik az Aranylabdáért és a világbajnokság gólkirályának járó címért küzdenek.

Gustavo Alfaro szövetségi kapitány védelmébe vette a labdarúgóit

Fotó: Stephen Nadler/ISI Photos / ISI Photos

Nekünk vannak olyan játékosaink, akik soha nem ismerték az édesapjukat. Akik súlyos nehézségeken mentek keresztül. Gillnek el kellett adnia a mezeit, hogy megmentse a kisfia életét. Melyik csapat ne akarna egy ilyen kapust?

– védte meg játékosait a szövetségi kapitány.

Orlando Gill kisfia súlyos betegséggel küzdött

A paraguayi kapus, Orlando Gill történetéről korábban az Origo Sport is beszámolt. A család valóban mindent feláldozott gyermekük gyógyulásáért. Eladták a labdarúgó futballereklyéit, mezeit, trófeáit, sőt még azt a szerelést is, amelyben az U20-as válogatottban szerepelt.

Orlando Gill kapus mindent megtett a kisfiáért

Fotó: Al Bello / Getty Images North America

Annyira kétségbe voltunk esve, hogy folyamatosan sírtunk és Istenhez imádkoztunk, hogy mentse meg a kisfiunkat. Meghallgatta az imáinkat. Rendkívül nehéz időszak volt, de ha szeretet és összetartás van egy családban, minden akadály legyőzhető. Azt szeretném, ha az egész világ megtudná, milyen hatalmas szíve van a férjemnek. Imádunk, Orlando, és végtelenül büszkék vagyunk rád – a fiad és én is

– fogalmazott korábban a kapus felesége, Melissa.