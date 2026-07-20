Leandro Paredes nehezen viselte a világbajnoki döntő elvesztését. Miután Spanyolország a gólnélküli rendes játékidőt követően a hosszabbításban 1–0-ra legyőzte Argentínát, a spanyol kispad játékosai és a szakmai stáb tagjai egy emberként rohantak a pályára ünnepelni. A 32 éves argentin középpályás azonban elveszítette a hidegvérét: előbb fellökte Eric Garcíát, majd a csapattársa védelmére érkező Gavit is megtámadta, és a torkánál ragadta meg. A történtek után azonban már nemcsak ő került a célkeresztbe, hanem a családja is. Felesége legutóbbi közösségi médiás bejegyzése alatt sorra jelentek meg a fenyegető, több esetben életveszélyes hangvételű hozzászólások.

Életveszélyes fenyegetéseket kapott Leandro Paredes (jobbra) családja a vb-döntő után Fotó: NurPhoto

Megfenyegették Leandro Paredes családját

A világbajnoki döntő után rengetegen bírálták az argentin válogatott középpályást, amiért a hajrában elveszítette a fejét. A kritikák azonban hamar átlépték a sportszerűség határát: a közösségi médiában már nemcsak a pályán történtek miatt támadták Leandro Paredest, hanem feleségét, Camilát és a családját is súlyos, több esetben életveszélyes fenyegetésekkel vették célba.

Ne menj egyedül az utcára

- írta az egyik névtelen kommentelő.

Ennek még lesz következménye

- olvasható egy másik hozzászólás.

Mindenkinek meg kell fizetnie a tetteiért

- írta egy harmadik kommentelő.

Szégyenletesnek minősítették az esetet

A történteket több korábbi játékos is élesen bírálta. Az angol válogatott legendája, Alan Shearer a BBC-nek úgy fogalmazott, hogy Paredes viselkedésének nincs helye a futballpályán. Garry Neville sem kímélte az argentin középpályást: szerinte az argentinok híres versenyszelleme tiszteletre méltó, Paredes megmozdulása azonban szégyenfolt az egész ország számára.