Leandro Paredes nehezen viselte a világbajnoki döntő elvesztését. Miután Spanyolország a gólnélküli rendes játékidőt követően a hosszabbításban 1–0-ra legyőzte Argentínát, a spanyol kispad játékosai és a szakmai stáb tagjai egy emberként rohantak a pályára ünnepelni. A 32 éves argentin középpályás azonban elveszítette a hidegvérét: előbb fellökte Eric Garcíát, majd a csapattársa védelmére érkező Gavit is megtámadta, és a torkánál ragadta meg. A történtek után azonban már nemcsak ő került a célkeresztbe, hanem a családja is. Felesége legutóbbi közösségi médiás bejegyzése alatt sorra jelentek meg a fenyegető, több esetben életveszélyes hangvételű hozzászólások.
Megfenyegették Leandro Paredes családját
A világbajnoki döntő után rengetegen bírálták az argentin válogatott középpályást, amiért a hajrában elveszítette a fejét. A kritikák azonban hamar átlépték a sportszerűség határát: a közösségi médiában már nemcsak a pályán történtek miatt támadták Leandro Paredest, hanem feleségét, Camilát és a családját is súlyos, több esetben életveszélyes fenyegetésekkel vették célba.
Ne menj egyedül az utcára
- írta az egyik névtelen kommentelő.
Ennek még lesz következménye
- olvasható egy másik hozzászólás.
Mindenkinek meg kell fizetnie a tetteiért
- írta egy harmadik kommentelő.
Szégyenletesnek minősítették az esetet
A történteket több korábbi játékos is élesen bírálta. Az angol válogatott legendája, Alan Shearer a BBC-nek úgy fogalmazott, hogy Paredes viselkedésének nincs helye a futballpályán. Garry Neville sem kímélte az argentin középpályást: szerinte az argentinok híres versenyszelleme tiszteletre méltó, Paredes megmozdulása azonban szégyenfolt az egész ország számára.