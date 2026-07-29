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Nehéz időszakon ment keresztül a Ferencváros belga labdarúgója. Philippe Rommens 2025 tavaszán sérült meg, és az idén májusban véget ért szezon záró mérkőzésein tért vissza. A 28 éves játékos elárulta, mentálisan rendkívül megterhelő hónapokat élt meg.

Philippe Rommens túl van a nehezén. A 28 éves játékos 2024 nyarán a holland Go Ahead Eagles-től került a Ferencvároshoz, ahol gyorsan meghatározó játékos lett a középpályán. Rommens 2025 tavaszán megsérült, ami egy év kényszerpihenőre ítélte. A rutinos játékos végül idén tavasszal az MTK ellen tért vissza a pályára, és a szezon utolsó fordulóiban ismét a kezdőcsapatban szerepelt. Rommens elárulta, végre ismét teljes értékű munkát végezhet.

Philippe Rommens hosszú sérülés után tért vissza
Philippe Rommens hosszú sérülés után tért vissza Fotó: Adam Molnar

"A nyári alapozást végre fájdalmak nélkül tudtam végigcsinálni, teljes értékű munkát tudok végezni, ami az előző idény után több mint jóleső érzés. Mentálisan nagyon megterhelő időszak van mögöttem, hiába szerettem volna napról napra jobb és erősebb lenni, a testem egyszerűen nem engedte. Rendkívül nehéz volt minden nap úgy felkelni, hogy ennek ellenére is teljes erőbedobással kell dolgoznom, de azt is tudtam, hogy ez az egyetlen módja, hogy visszatérhessek a pályára" - fogalmazott Rommens a Fradi hivatalos oldalán.

Philippe Rommens sérülése a múlté

A védekező középpályás azt is elárulta, hogy rengeteg segítséget kapott a Ferencvárostól.

"A klubtól nagyon sok segítséget kaptam, az edzők, a fizioterapeuták rengeteget foglalkoztak velem. 

Nagyon sokat segített viszont a családom, a barátnőm, aki itt él velem Budapesten. Amikor velük voltam, ki tudtam kapcsolni a focit a gondolataimból.

 Így végig pozitív tudtam maradni, ami a legfontosabb volt ebben a helyzetben" - mondta a belga légiós, aki a csütörtöki, Twente elleni Európa-liga visszavágó kapcsán úgy vélte, az első meccsen aratott 2-1-es győzelem miatt bizakodva várhatják a budapesti meccset.

"Ugyanolyan keményen, egymást segítve kell dolgoznunk a pályán, ahogy az első mérkőzésen tettük. Nem szabad arra gondolnunk, hogy előnyből kezdjük a visszavágót, mert egész biztos, hogy a Twente mindent meg fog tenni, hogy a megfordítsa a párharc állását."

 

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