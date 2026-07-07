A portugál válogatott támadója a spanyolok elleni mérkőzésen cipőt cserélt. Amikor a kamerák ráközelítettek a Chelsea játékosára, akkor jól kivehető volt, hogy a jobb cipője sarkán egy hatalmas lyuk tátongott. A legtöbben azt hitték, hogy az egyik spanyol futballista durva belépője miatt ment tönkre Pedro Neto lábbelije, ám kiderült, hogy valójában teljesen más dolog áll a háttérben.

A portugál válogatott Pedro Neto luykas cipőben futballozott

Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért játszott lyukas cipőben a portugál válogatott sztárja?

A félreértést az okozta, hogy a mérkőzés közben Neto egy kemény belépő után reklamált, és megmutatta a cipőjét a játékvezetőnek. Nem sokkal később újabb csukát kapott, ám azon is hasonló kivágás volt megfigyelhető.

Kiderült, hogy Neto szándékosan játszott lyukas cipőben,

méghozzá azért, mert sarokcsont-kinövése van. Ez egy csontos kinövés vagy kalciumlerakódás, amely a sarokcsont alsó részén alakul ki, és nagyon kellemetlen. Éppen ezért a portugál focista szándékosan lyukat szúr a cipője hátsó részébe, hogy elkerülje a dörzsölődést, enyhítse a nyomást és csökkentse a kellemetlen érzést.

Seguro viste esto…



Pedro neto terminó pidiendo un mercurial derecho luego de que el anterior se le rompiera tras una acción, todos pensamos que así había quedado su calzado lo curioso fue que cuando le entregaron el nuevo estaba exactamente igual y cuando las cámaras enfocaron… pic.twitter.com/sLkGdh8ivu — ZONA MX (@zonamxoficial) July 7, 2026

Netónak végül nem hozott szerencsét a lyukas lábbeli, a portugál válogatott 1-0-ra kikapott a spanyoloktól, ezzel már a nyolcaddöntőben búcsúzni kényszerült a világbajnokságtól.