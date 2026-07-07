A portugál válogatott támadója a spanyolok elleni mérkőzésen cipőt cserélt. Amikor a kamerák ráközelítettek a Chelsea játékosára, akkor jól kivehető volt, hogy a jobb cipője sarkán egy hatalmas lyuk tátongott. A legtöbben azt hitték, hogy az egyik spanyol futballista durva belépője miatt ment tönkre Pedro Neto lábbelije, ám kiderült, hogy valójában teljesen más dolog áll a háttérben.
Miért játszott lyukas cipőben a portugál válogatott sztárja?
A félreértést az okozta, hogy a mérkőzés közben Neto egy kemény belépő után reklamált, és megmutatta a cipőjét a játékvezetőnek. Nem sokkal később újabb csukát kapott, ám azon is hasonló kivágás volt megfigyelhető.
Kiderült, hogy Neto szándékosan játszott lyukas cipőben,
méghozzá azért, mert sarokcsont-kinövése van. Ez egy csontos kinövés vagy kalciumlerakódás, amely a sarokcsont alsó részén alakul ki, és nagyon kellemetlen. Éppen ezért a portugál focista szándékosan lyukat szúr a cipője hátsó részébe, hogy elkerülje a dörzsölődést, enyhítse a nyomást és csökkentse a kellemetlen érzést.
Netónak végül nem hozott szerencsét a lyukas lábbeli, a portugál válogatott 1-0-ra kikapott a spanyoloktól, ezzel már a nyolcaddöntőben búcsúzni kényszerült a világbajnokságtól.
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