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Portugália 1-0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Cristiano Ronaldo búcsúja mellett egy másik eset is felkeltette a figyelmet, amelynek a portugál válogatott játékosa, Pedro Neto volt a főszereplője.

A portugál válogatott támadója a spanyolok elleni mérkőzésen cipőt cserélt. Amikor a kamerák ráközelítettek a Chelsea játékosára, akkor jól kivehető volt, hogy a jobb cipője sarkán egy hatalmas lyuk tátongott. A legtöbben azt hitték, hogy az egyik spanyol futballista durva belépője miatt ment tönkre Pedro Neto lábbelije, ám kiderült, hogy valójában teljesen más dolog áll a háttérben.

A portugál válogatott Pedro Neto luykas cipőben futballozott
A portugál válogatott Pedro Neto luykas cipőben futballozott
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért játszott lyukas cipőben a portugál válogatott sztárja?

A félreértést az okozta, hogy a mérkőzés közben Neto egy kemény belépő után reklamált, és megmutatta a cipőjét a játékvezetőnek. Nem sokkal később újabb csukát kapott, ám azon is hasonló kivágás volt megfigyelhető. 

Kiderült, hogy Neto szándékosan játszott lyukas cipőben, 

méghozzá azért, mert sarokcsont-kinövése van. Ez egy csontos kinövés vagy kalciumlerakódás, amely a sarokcsont alsó részén alakul ki, és nagyon kellemetlen. Éppen ezért a portugál focista szándékosan lyukat szúr a cipője hátsó részébe, hogy elkerülje a dörzsölődést, enyhítse a nyomást és csökkentse a kellemetlen érzést.

Netónak végül nem hozott szerencsét a lyukas lábbeli, a portugál válogatott 1-0-ra kikapott a spanyoloktól, ezzel már a nyolcaddöntőben búcsúzni kényszerült a világbajnokságtól.

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