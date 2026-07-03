"Micsoda fájdalmas vereség!”- Ezzel a felütéssel kezdte értékelését a horvát Sportske Novosti, miután a Portugália-Horvátország világbajnoki nyolcaddöntőben a portugál válogatott 2–1-re legyőzte a 2022-es vb-bronzérmest. A találkozón Cristiano Ronaldo pályafutása során először szerzett gólt világbajnoki egyenes kieséses mérkőzésen, majd a második félidőben lecserélték. Ennek ellenére a FIFA őt választotta a meccs legjobbjának, ami komoly felháborodást váltott ki a horvát sajtóban. A lap szerint a portugál klasszis nem szolgált rá az elismerésre, a döntés pedig „mindent elmond” a FIFA jelenlegi működéséről és értékítéletéről.

A Portugália-Horvátország harmincketted-döntőn Cristiano Ronaldo először szerzett gólt karrierje során a vb egyenes kieséses szakaszában Fotó: NurPhoto

Portugália-Horvátország: Ronaldo először szerzett gólt a vb egyenes kieséses szakaszában

A cikk szerzője részletesen elemezte a mérkőzést is. Úgy fogalmazott, hogy Portugália kiváló csapat, amely a találkozó nagy részében jobb futballt játszott, ugyanakkor a horvát válogatottnak is megvoltak a saját erős periódusai és lehetőségei. Véleménye szerint azonban végül saját hibáik pecsételték meg a sorsukat, miközben a játékvezetői döntések sem nekik kedveztek. A szerző szerint szinte minden a horvátok ellen alakult ezen az estén.

Majd a következő bekezdésben elővette az ötszörös aranylabdást. Cristiano Ronaldo először szerzett gólt karrierje során a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, miután a 66. percben büntetőből egyenlített. Ezek után a 82. percben lecserélték, amit ő sem fogadott kitörő örömmel. Ennek kapcsán úgy vélték, Ronaldo nem érdemelte meg, hogy ő legyen a mérkőzés legjobbja.

Az pedig, hogy a FIFA Cristiano Ronaldót választotta a mérkőzés legjobbjának, sokat elárul arról, hogyan értékelték a történteket.

- olvasható a Sportske Novosti cikkében.

A horvát lap szerint a kiesés különösen fájdalmas, mert a válogatottnak most valódi esélye volt arra, hogy végre megtörje Portugália elleni rossz sorozatát, és egyúttal Cristiano Ronaldót is búcsúztassa a világbajnokságtól. Ez azonban nem sikerült, így a horvátoknak két korábbi világbajnoki érem után ezúttal már a legjobb 32 között véget ért a torna.