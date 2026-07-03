Az első félidőben a portugálok több helyzetet dolgoztak ki, míg a horvátok csak egyszer találták el a kaput. A luzitánok a legközelebb akkor álltak a gólhoz, amikor a 4. percben Rafael Leao került a horvát védelem mögé, a beadására Bruno Fernandes érkezett, de a lövését Livakovic nagy bravúrral védte. A kipattanó labdát ismét Fernandes szúrta rá, ezt pedig blokkolták. Hatalmas lehetőség volt. A Portugália-Horvátország meccs 0-0-ra állt a szünetben a foci-vb-n.

Cristiano Ronaldo gólt szerzett és lecserélték a Portugália-Horvátország meccsen Fotó: Patrick Smith - FIFA / FIFA

Portugália-Horvátország: parádés második félidő

A második félidő pazar csatát hozott. A szünet után a horvátok növelték a tempót, a 48. percben Kovacic tisztára játszotta magát, majd közeli lövését Costa szögletre védte.

Öt perc múlva Horvátország gólra váltotta váratlan fölényét:

Stanisisc ívelése átszállt a túloldalra, ott Perisic levette a labdát, megigazította, majd balról, hat méterről a kapus alatt a hálóba lőtte. Az 58. percben Rafael Leao kis híján egyenlített, 16 méterről szúrta rá, a labda a felső lécről vágódott le. Három perccel később Cristian Ronaldo egyenlített, de les miatt érvénytelenítették. A 66. percben büntetőhöz jutott Portugália, miután a VAR szabálytalanságot jelzett és a játékvezető utólag megadta.

Ronaldo állt a labda mögé, és magabiztosan bevágta. Ez volt az első gólja a vb-k egyenes kieséses szakaszában.

A 75. percben Kovacic 20 méterről a kapufát találta el, öt perc múlva megint centiken múlt a gól, Sucic lőtt a portugál kapuba, de les miatt ezt is elvették. A 82. percben Cristiano Ronaldót lecserélték, Ruben Neves állt a helyére.

A Portugália-Horvátország meccs a 90. perc utáni ráadásban dőlt el, Leao balról ívelte be a labdát, Goncalo Ramos két védő között emelkedett és a kapu bal oldalába fejelt. Úgy tűnt, a portugálok megnyerik, kihúzzák egygólos sikerrel, de a horvátok szereztek egy újabb gólt. Ünnepeltek, Ronaldo a kispadnál szinte összeomlott, mert hosszabbítást sejtett. Végül a VAR les miatt érvénytelenítette a gólt.

A 90 perc ráadása 19 percig tartott, mert a VAR-vizsgálat után a szurkolók különböző tárgyakat dobáltak a pályára, drámai végjáték volt Cristiano Ronaldo nélkül,

Portugália 2-1-re nyert Horvátország ellen.

Az eredmény azt jelenti, hogy a portugálok a nyolcaddöntőben a spanyolok ellen folytatják.