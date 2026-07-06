Az ibériai rangadót Oyarzabal lövése vezette fel, a 3. percben távolról kínálta meg Diogo Costát, a kapus könnyedén fogta a labdát. A másik oldalon Joao Cancelo válaszolt, szintén távolról próbálkozott, a nagy erejű bombája a kapu felett zúgott el. Egy perccel később Oyarzabal lépett ki a lesthatáron, egy az egyben tört kapura, és tiszta helyzetből, középről, 15 méterről a bal sarok mellé gurított. Óriási lehetőség volt. A 12. percben villant először Ronaldo, a portugálok labdát szereztek a spanyol térfél közepén, a 41 éves sztárhoz passzoltak, ő éles szögből tüzelt, Unai Simon védett. A Portugália-Spanyolország meccs első negyedórájában több történt, mint néhány korábbi teljes mérkőzésen...

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A 16. percben folytatódott a tűzijáték, Lamine Yamal vette célba a jobb sarkot, Diogo Costa vetődve védett, majd a kipattanót Baena szúrta rá, a portugál kapus azt is kiszedte a bal felső sarok elől. Mindkét védés hatalmas bravúr volt. A hidratációs szünet után a spanyolok többet birtokolták a labdát, de a portugálok alakítottak ki helyzetet, a 37. percben egy fejes után Ronaldo háttal a kapunak húzta maga mögé labdát, Unai Simon vetődve védte. Négy perccel később egy portugál szöglet után a spanyolok "elaludtak", Mendes lőtt kapura, Pedro Porro fején megcsúszott a labda, és a felső lécről vágódott ki. A szünetben 0-0-ra állt a Portugália-Spanyolország nyolcaddöntő.

Lamine Yamal (fehérben) ezúttal nem szerzett gólt a Portugália-Spanyolország meccsen Fotó: THOMAS COEX / AFP

Portugália-Spanyolország: a cserék hozták össze a győztes gólt

A második félidő első negyedórája már nem hozott annyi helyzetet. A 65. percben hördült fel először a közönség, Baena 16 méterről próbálkozott, de gyenge lövést küldött kapura, Diogo Costa védett. Nyolc perccel később Lamine Yamal küldött kapura egy szabadrúgást jobbról, a léc alá tartó labdát a portugál kapus fölé tolta. A másik oldalon Bruno Fernandes püfölte az oldalhálóba a labdát egy akció végén.

A 90. percben Spanyolország gólt szerzett, két csere hozta össze: Ferran Torres ugratta ki a rosszul helyezkedő védők között Merinót, aki kapura fordult, és kicsit balról, 15 méterről, laposan a rövid sarokba gurított.

Spanyolország 1-0-ra nyert, Cristiano Ronaldót utoljára láttuk a foci-vb-n. A portugál sztár világbajnoki érem nélkül zárja a karrierjét, 27 vb-meccsen 11 gólt szerzett.

A spanyolok a legjobb nyolc között az Egyesült Államok-Belgium mérkőzés győztesével találkoznak.