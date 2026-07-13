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A labdarúgó-világbajnokság kedd esti elődöntőjében a tornán még százszázalékos francia válogatott az Európa-bajnoki címvédő spanyol csapattal találkozik a texasi Arlingtonban. A franciák és a spanyolok összecsapását sokan előrehozott döntőként kezelik a világbajnokságon, azonban a találkozót beárnyékolja egy rasszista botrány, amibe most Mariano Rajoy, Spanyolország korábbi miniszterelnöke is beszállt egy komoly felháborodást kiváltó kijelentéssel.

Óriási politikai vita robbant ki a kedd esti Spanyolország–Franciaország világbajnoki elődöntő előtt. A konfliktus középpontjában Mariano Rajoy, Spanyolország korábbi miniszterelnöke áll, aki a francia válogatott összetételéről tett rasszista kijelentéseivel komoly felháborodást váltott ki Franciaországban és hazájában egyaránt.

Kylian Mbappé a játékával szokott csattanós választ adni a rasszista megjegyzésekre
Kylian Mbappé a játékával szokott csattanós választ adni a rasszista megjegyzésekre
Fotó: Ayman Aref/NurPhoto via AFP

Rajoy az El Debate című spanyol lapban megjelent véleménycikkében a keddi elődöntőt felvezetve méltatta a franciák erejét, ugyanakkor vitatott megjegyzést tett a csapat játékosaira. 

Jelenleg a FIFA-világranglista első helyén állnak. Emellett kiváló kerettel rendelkeznek, és nagyon jól játszanak. Ennek ellenére nincs egyetlen francia játékosuk sem” 

– idézi a The Athletic a korábbi spanyol miniszterelnök mondatait, amelyek óriási vihart kavartak. 

Rasszista botrány árnyékolja be az előrehozott világbajnoki döntőt

Franciaország vezető politikusai szerint Rajoy kijelentése nem egyszerű tévedés, hanem a francia nemzeti identitás félreértelmezését tükrözi, és rasszista gondolatokat közvetít.

„Franciaország egyáltalán nem ilyen. Franciaország egy sokszínű ország, ahol mindenki kibontakozhat, és megtalálhatja a helyét” – reflektált Laurent Nuñez francia belügyminiszter a BFM TV adásában. 

A francia politikai élet több szereplője is kiállt a válogatott mellett. Olivier Faure, a Szocialista Párt vezetője szerint a francia csapat valamennyi tagja francia állampolgár, és hangsúlyozta: „Franciaország nem etnikai nemzet; nincs bőrszíne vagy vallása. Ez egy politikai nemzet, amelyet a köztársasági jelszó egyesít.”

A francia tengerentúli területekért felelős miniszter, Naïma Moutchou még keményebben fogalmazott. Szerinte minden nagy francia futballsiker után újra előkerülnek azok a hangok, amelyek megkérdőjelezik a válogatott játékosainak hovatartozását. 

Ezek nem elszólások. Ez Franciaországgal és annak lényegével szembeni módszeres és normalizálódott gyűlölet” 

– írta a politikus a közösségi oldalán

A madridi francia nagykövetség szintén reagált az ügyre, és közleményben emlékeztetett a tényekre.

A francia válogatott minden játékosa francia. A 26 játékos közül 23 Franciaországban született. A három külföldön született játékos szintén francia” 

– utalva a Kongói Demokratikus Köztársaságban született Brice Sambára, a Londonban született Michael Olisére, valamint a Parmában világra jött Marcus Thuramra, akinek a legendás édesapja 1996 és 2006 között Olaszországban futballozott.

Mariano Rajoy kijelentéseire nem csak Franciaországban reagáltak. Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter posztfrancoista idiótának nevezte Rajoyt. A francia Le Monde is vezércikkben foglalkozott az esettel, és rasszistának nevezte a volt spanyol kormányfő kijelentéseit.

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 30: Former Spanish Prime Minister Mariano Rajoy (C) joins a protest organized by the right-wing PP in front of the Temple of Debod to protest Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and his government in Madrid, the capital of Spain, on November 30, 2025. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Mariano Rajoy, Spanyolország korábbi miniszterelnöke 
Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

Nem ez az első alkalom, hogy a francia válogatott rasszista támadások célpontjává vált a világbajnokság során. Nemrég a paraguayi szenátor, Celeste Amarilla került a figyelem középpontjába, miután sértő megjegyzéseket tett Kylian Mbappéra. A politikus gyarmatosított kameruninak nevezte a francia csapatkapitányt.

Ez a vadállat még írni sem tanult meg. Anyatej helyett kókuszdiót szopogatott, és a legértelmesebb lények, akiket valaha hallgatott, csimpánzok voltak” 

– írta a közösségi oldalán a paraguayi politikus, aki aztán Mbappé rendkívül elegánsan kiosztott.

A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) jogi lépéseket kezdeményezett az ügyben, miközben több francia politikus is összefogást sürgetett a válogatott mellett. Fabien Roussel, a Francia Kommunista Párt országos titkára úgy fogalmazott: „Képtelenek megállni, hogy durva rasszizmussal próbálják felzaklatni gyönyörű francia csapatunkat.”

A francia válogatott játékosait egyelőre nem zavarta meg a botrány. Didier Deschamps együttese sorozatban harmadszor juthat világbajnoki döntőbe. A kedd esti találkozó óriási csemege lesz a futball szerelmeseinek, addig azonban nemcsak a taktika és a játékosok teljesítménye lesz a középpontban.

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