Óriási politikai vita robbant ki a kedd esti Spanyolország–Franciaország világbajnoki elődöntő előtt. A konfliktus középpontjában Mariano Rajoy, Spanyolország korábbi miniszterelnöke áll, aki a francia válogatott összetételéről tett rasszista kijelentéseivel komoly felháborodást váltott ki Franciaországban és hazájában egyaránt.

Kylian Mbappé a játékával szokott csattanós választ adni a rasszista megjegyzésekre

Fotó: Ayman Aref/NurPhoto via AFP

Rajoy az El Debate című spanyol lapban megjelent véleménycikkében a keddi elődöntőt felvezetve méltatta a franciák erejét, ugyanakkor vitatott megjegyzést tett a csapat játékosaira.

Jelenleg a FIFA-világranglista első helyén állnak. Emellett kiváló kerettel rendelkeznek, és nagyon jól játszanak. Ennek ellenére nincs egyetlen francia játékosuk sem”

– idézi a The Athletic a korábbi spanyol miniszterelnök mondatait, amelyek óriási vihart kavartak.

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Franciaország vezető politikusai szerint Rajoy kijelentése nem egyszerű tévedés, hanem a francia nemzeti identitás félreértelmezését tükrözi, és rasszista gondolatokat közvetít.

„Franciaország egyáltalán nem ilyen. Franciaország egy sokszínű ország, ahol mindenki kibontakozhat, és megtalálhatja a helyét” – reflektált Laurent Nuñez francia belügyminiszter a BFM TV adásában.

A francia politikai élet több szereplője is kiállt a válogatott mellett. Olivier Faure, a Szocialista Párt vezetője szerint a francia csapat valamennyi tagja francia állampolgár, és hangsúlyozta: „Franciaország nem etnikai nemzet; nincs bőrszíne vagy vallása. Ez egy politikai nemzet, amelyet a köztársasági jelszó egyesít.”

A francia tengerentúli területekért felelős miniszter, Naïma Moutchou még keményebben fogalmazott. Szerinte minden nagy francia futballsiker után újra előkerülnek azok a hangok, amelyek megkérdőjelezik a válogatott játékosainak hovatartozását.

Ezek nem elszólások. Ez Franciaországgal és annak lényegével szembeni módszeres és normalizálódott gyűlölet”

– írta a politikus a közösségi oldalán.

À chaque victoire des #Bleus, les mêmes obsessions et insultes racistes ressurgissent.



Ce ne sont pas des « dérapages ». C’est une haine méthodique et banalisée de la France et de ce qu’elle est.



J’appelle la @FFF à engager systématiquement toutes les poursuites possibles! 🇫🇷 https://t.co/YKrL5zp090 — Naïma Moutchou (@NaimaMoutchou) July 12, 2026

A madridi francia nagykövetség szintén reagált az ügyre, és közleményben emlékeztetett a tényekre.

A francia válogatott minden játékosa francia. A 26 játékos közül 23 Franciaországban született. A három külföldön született játékos szintén francia”

– utalva a Kongói Demokratikus Köztársaságban született Brice Sambára, a Londonban született Michael Olisére, valamint a Parmában világra jött Marcus Thuramra, akinek a legendás édesapja 1996 és 2006 között Olaszországban futballozott.