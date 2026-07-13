Óriási politikai vita robbant ki a kedd esti Spanyolország–Franciaország világbajnoki elődöntő előtt. A konfliktus középpontjában Mariano Rajoy, Spanyolország korábbi miniszterelnöke áll, aki a francia válogatott összetételéről tett rasszista kijelentéseivel komoly felháborodást váltott ki Franciaországban és hazájában egyaránt.
Rajoy az El Debate című spanyol lapban megjelent véleménycikkében a keddi elődöntőt felvezetve méltatta a franciák erejét, ugyanakkor vitatott megjegyzést tett a csapat játékosaira.
Jelenleg a FIFA-világranglista első helyén állnak. Emellett kiváló kerettel rendelkeznek, és nagyon jól játszanak. Ennek ellenére nincs egyetlen francia játékosuk sem”
– idézi a The Athletic a korábbi spanyol miniszterelnök mondatait, amelyek óriási vihart kavartak.
Rasszista botrány árnyékolja be az előrehozott világbajnoki döntőt
Franciaország vezető politikusai szerint Rajoy kijelentése nem egyszerű tévedés, hanem a francia nemzeti identitás félreértelmezését tükrözi, és rasszista gondolatokat közvetít.
„Franciaország egyáltalán nem ilyen. Franciaország egy sokszínű ország, ahol mindenki kibontakozhat, és megtalálhatja a helyét” – reflektált Laurent Nuñez francia belügyminiszter a BFM TV adásában.
A francia politikai élet több szereplője is kiállt a válogatott mellett. Olivier Faure, a Szocialista Párt vezetője szerint a francia csapat valamennyi tagja francia állampolgár, és hangsúlyozta: „Franciaország nem etnikai nemzet; nincs bőrszíne vagy vallása. Ez egy politikai nemzet, amelyet a köztársasági jelszó egyesít.”
A francia tengerentúli területekért felelős miniszter, Naïma Moutchou még keményebben fogalmazott. Szerinte minden nagy francia futballsiker után újra előkerülnek azok a hangok, amelyek megkérdőjelezik a válogatott játékosainak hovatartozását.
Ezek nem elszólások. Ez Franciaországgal és annak lényegével szembeni módszeres és normalizálódott gyűlölet”
– írta a politikus a közösségi oldalán.
A madridi francia nagykövetség szintén reagált az ügyre, és közleményben emlékeztetett a tényekre.
A francia válogatott minden játékosa francia. A 26 játékos közül 23 Franciaországban született. A három külföldön született játékos szintén francia”
– utalva a Kongói Demokratikus Köztársaságban született Brice Sambára, a Londonban született Michael Olisére, valamint a Parmában világra jött Marcus Thuramra, akinek a legendás édesapja 1996 és 2006 között Olaszországban futballozott.
Mariano Rajoy kijelentéseire nem csak Franciaországban reagáltak. Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter posztfrancoista idiótának nevezte Rajoyt. A francia Le Monde is vezércikkben foglalkozott az esettel, és rasszistának nevezte a volt spanyol kormányfő kijelentéseit.
Nem ez az első alkalom, hogy a francia válogatott rasszista támadások célpontjává vált a világbajnokság során. Nemrég a paraguayi szenátor, Celeste Amarilla került a figyelem középpontjába, miután sértő megjegyzéseket tett Kylian Mbappéra. A politikus gyarmatosított kameruninak nevezte a francia csapatkapitányt.
Ez a vadállat még írni sem tanult meg. Anyatej helyett kókuszdiót szopogatott, és a legértelmesebb lények, akiket valaha hallgatott, csimpánzok voltak”
– írta a közösségi oldalán a paraguayi politikus, aki aztán Mbappé rendkívül elegánsan kiosztott.
A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) jogi lépéseket kezdeményezett az ügyben, miközben több francia politikus is összefogást sürgetett a válogatott mellett. Fabien Roussel, a Francia Kommunista Párt országos titkára úgy fogalmazott: „Képtelenek megállni, hogy durva rasszizmussal próbálják felzaklatni gyönyörű francia csapatunkat.”
A francia válogatott játékosait egyelőre nem zavarta meg a botrány. Didier Deschamps együttese sorozatban harmadszor juthat világbajnoki döntőbe. A kedd esti találkozó óriási csemege lesz a futball szerelmeseinek, addig azonban nemcsak a taktika és a játékosok teljesítménye lesz a középpontban.
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