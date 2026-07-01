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A spanyol rekordbajnok anyagilag támogatja a venezuelai földrengések áldozatait és a mentési munkálatokat. A Real Madrid Alapítvány a Vöröskereszttel közösen adománygyűjtő kampányt indított, miközben a klub és elnöke, Florentino Pérez összesen kétmillió euróval járul hozzá a segélyezéshez.

A hivatalos közlemény szerint a Real Madrid egymillió eurót ajánl fel a földrengések áldozatainak és családjaiknak támogatására, míg Florentino Pérez klubelnök ugyancsak egymillió euróval járul hozzá a segélyakcióhoz. A Real Madrid Alapítvány és a Vöröskereszt emellett adománygyűjtést is indított, amelyhez bárki csatlakozhat.

Florentino Pérez és a Real Madrid is támogatja a venezuelai földrengések áldozatait
Florentino Pérez és a Real Madrid is támogatja a venezuelai földrengések áldozatait
Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto/AFP

A Real Madrid támogatása

A Real Madrid szeretné kifejezni támogatását, együttérzését és szolidaritását a venezuelai néppel ezekben a rendkívül nehéz időkben

– olvasható a klub közleményében.

Venezuelát június 24-én két rendkívül erős, 7,2-es, illetve 7,5-ös magnitúdójú földrengés rázta meg alig egy perc különbséggel. A természeti katasztrófa súlyos pusztítást végzett, épületek dőltek össze, ezrek maradtak fedél nélkül, és a mentőalakulatok napok óta folytatják a túlélők felkutatását. A halálos áldozatok száma azóta csaknem másfél ezerre emelkedett, a sérültek száma pedig több ezerre tehető.

A Real Madrid a közösségi felületein is felhívta a figyelmet a kezdeményezésre, arra kérve szurkolóit és támogatóit, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a gyűjtéshez, amelynek célja az egészségügyi ellátás, az élelmiszer- és ivóvízellátás, valamint az ideiglenes szállások biztosítása a földrengés sújtotta térségekben.

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