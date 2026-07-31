A Ferencváros és a Real Madrid 2026-os budapesti felkészülési mérkőzése nem csupán egy futballtalálkozó, hanem egy történelmi emlékekkel átszőtt esemény is lesz. A két klub legemlékezetesebb magyarországi összecsapására 1995. november 1-jén került sor, amikor a Fradi a Bajnokok Ligája csoportkörében az Üllői úti Stadionban 1–1-es döntetlent ért el a már akkor is európai elitcsapatnak számító Real Madrid ellen. Ifjabb Albert Flórián emlékezetes gólja és a madridiak elleni pontszerzés a magyar klubfutball egyik legendás pillanatává vált.

A Real Madrid 31 év után játszik ismét a Fradi ellen

Fotó: Thomas Coex / AFP

Három évtizeddel később ismét találkozik a két együttes, ezúttal a Groupama Arénában, a találkozót pedig a Sport TV-t üzemeltető AMC Global Media Central Europe, valamint a SPORTFIVE együttműködésének köszönhetően a Sport1 élőben közvetíti.

A Real Madrid több mint 30 év után tér vissza a Fradi pályájára

A találkozó különlegességét tovább növeli, hogy a Real Madrid ismét José Mourinho irányításával készül a szezonra. A portugál szakember visszatérése önmagában is jelentős esemény, ráadásul korábban, 2014-ben már szerepet játszott a Groupama Aréna történetében: a Chelsea vezetőedzőjeként a stadionavatón lépett pályára a Ferencváros ellen. A madridi keretben ezúttal is számos világsztár szerepel, míg a Fradi új vezetőedzővel, Borbély Balázzsal készül a rangadóra.

A mérkőzés nemcsak a pályán, hanem a közvetítésben is kiemelt figyelmet kap. A Sport1 különleges műsorral, helyszíni stúdióval és neves szakmai stábbal készül, hogy méltó módon mutassa be a két patinás klub találkozását.

A Fradi, a Groupama Aréna, a Sport1 és José Mourinho neve is összekapcsolódik, hiszen 2014-ben a Chelsea elleni stadionavatót is mi közvetítettük. Büszkeséggel tölt el minket, hogy részesei lehetünk ezeknek a történelmi mérkőzéseknek”

– árulta el Málnay B. Levente, a Sport TV-t működtető AMC Global Media Közép-Európáért felelős alelnöke.

A találkozót Méhes Gábor kommentálja, a helyszíni stúdió házigazdája Petur András lesz, míg az interjúkat Takács Rita és Fülöp Marcell készíti majd a Ferencváros és a Real Madrid sztárjaival.