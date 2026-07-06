A La Liga új idénye eredetileg augusztus 14–15-én rajtolna: a Real Madridnak ezen a hétvégén a Real Sociedadot kellett volna fogadnia a Santiago Bernabéuban, míg a címvédő Barcelona az Athletic Bilbaót látná vendégül, az Atlético Madrid pedig az újonc Málagát fogadná.

Kylian Mbappé és a többi Real Madrid-játékos jó vb-szereplése befolyásolhatja a királyi gárda idénykezdetét

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto/AFP

A spanyol játékos-szakszervezet (AFE) azonban kifogásolta az augusztus közepi idénykezdést, mivel a július 19-én záruló világbajnokság elődöntőjéig vagy döntőjéig jutó futballisták számára nem maradna elegendő idő sem a pihenésre, sem az alapozásra.

A La Liga klubjai még június 9-én egyhangúlag elfogadták azt a megoldást, hogy az első fordulót két részletben rendezik meg. Az új versenynaptárt június 30-án hagyta jóvá a Spanyol Labdarúgó-szövetség közgyűlése.

„Az AFE kollektív szerződésében foglaltakat minden játékos esetében betartjuk. Minden futballistának három hét pihenő és három hét felkészülési idő jár a világbajnoki szereplése után. Ezért az első forduló mérkőzéseinek egy részét augusztus 14-ig lejátsszuk, a fennmaradó találkozókat pedig augusztus végén, a második és a harmadik forduló között rendezzük meg” – mondta Javier Tebas, a La Liga elnöke.

A Real Madrid lehet az első a sorban

A döntés elsőként a Real Madridot érinti. A csapatból ugyanis biztosan lesz elődöntős a világbajnokságon: vagy a marokkói Brahim Díaz, vagy pedig a francia válogatott három játékosa, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni és Ibrahima Konaté.

Ennek következtében a Real Sociedad elleni hazai bajnokit augusztus végére, hétközi időpontra halasztják.

Ez azt is jelenti, hogy José Mourinho második madridi korszakának első tétmérkőzése várhatóan nem hazai pályán, hanem az Espanyol ellen lesz, az augusztus 22–23-i hétvégén. A pontos kezdési időpontokat később hozzák nyilvánosságra.

A Real Sociedad már korábban értesült arról, hogy az első fordulós mérkőzés időpontja változhat, és a La Liga tájékoztatása szerint további találkozók halasztása sem kizárt az idény első fordulójából.

Érdekesség, hogy a Real Madrid nem vett részt azokon az egyeztetéseken, amelyeken a bajnokság új versenynaptáráról döntöttek. A klub hosszabb ideje bojkottálja ezeket az eseményeket a Florentino Pérez klubelnök és Javier Tebas közötti feszült viszony miatt.