A spanyol bajnokságban szereplő Real Madrid a hivatalos honlapján büszkélkedett el azzal a statisztikával, amely szerint a csapat játékosai már 19 gólt szereztek a 2026-os világbajnokságon, ami új rekord a torna történetében.

Bellingham duplája kellett a Real Madrid történelmi gólrekordjához

Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press via AFP

A korábbi rekordot a Budapest Honvéd, a Bayern München, valamint a Paris Saint-Germain tartotta, amelyek játékosai egyaránt 18 találatig jutottak el egy-egy világbajnokságon.

A Real Madrid a Honvédot is letaszította a trónról

Az első 18 gólos rekordot még a Budapest Honvéd állította fel az 1954-es világbajnokságon. A kispesti együttesre épülő Aranycsapatban Kocsis Sándor 11 gólt lőtt, Puskás Ferenc négyet, Czibor Zoltán pedig háromszor talált be a Svájcban rendezett világbajnokságon.

Hatvan évvel később aztán a Bayern München beállította a Budapest Honvéd 18 gólos világbajnoki csúcsát.

A német rekordbajnok klub játékosai közül Thomas Müller öt gólt szerzett az aranyérmes német válogatottban;

Arjen Robben háromszor volt eredményes a holland csapatban;

míg Xherdan Shaqiri ugyanennyiszer talált be a svájci együttesben.

Mellettük a horvát Mario Mandžukić és a német Mario Götze két-két gólt szerzett;

Julian Green pedig az Egyesült Államok színeiben lőtt góljával járult hozzá a rekordbeállításhoz.

Thomas Müller (jobbra) volt a német válogatott legeredményesebb játékosa a 2014-es vb-n

Fotó: Patrik Stollarz/AFP

Legutóbb, a 2022-es katari világbajnokságon a Paris Saint-Germain is elérte a 18 gólos álomhatárt. A párizsiak az azóta már felbomlott Messi–Neymar–Mbappé triónak köszönhették a rekordbeállítást.

Mbappé nyolc góllal a torna gólkirálya lett;

Messi hét góllal járult hozzá az argentin válogatott világbajnoki címéhez;

míg Neymar kétszer volt eredményes a brazil válogatottban. Rajtuk kívül még Carlos Soler talált be egyszer a spanyol csapatban.

A katari világbajnokságon a PSG-ben futballozó Messi vezette győzelemre Argentínát

Fotó: Franck Fife/AFP

A 2026-os világbajnokságon azonban a Real Madrid történelmi csúcsot állított fel 19 góllal. A rekordban kulcsszerepet vállalt Kylian Mbappé és Jude Bellingham is. A francia támadó nyolc, az angol középpályás hat találatnál jár a vb-n. A rekordhoz nagyban hozzájárult Vinícius Júnior is, aki négyszer volt eredményes a nyolcaddöntőben búcsúzó brazil válogatottban, valamint a már a csoportkörben búcsúzó török csapat játékosa, Arda Güler is, aki egyszer talált be.