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Foci-vb 2026

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A Királyi Gárda játékosai elképesztő rekordot döntöttek meg a 2026-os foci-vb-n. Miután az angol Jude Bellingham duplázott a norvégok elleni negyeddöntőben, a Real Madrid játékosai már 19 gólnál járnak a világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a Budapest Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain korábban felállított csúcsát.

A spanyol bajnokságban szereplő Real Madrid a hivatalos honlapján büszkélkedett el azzal a statisztikával, amely szerint a csapat játékosai már 19 gólt szereztek a 2026-os világbajnokságon, ami új rekord a torna történetében.

Bellingham duplája kellett a Real Madrid történelmi gólrekordjához
Bellingham duplája kellett a Real Madrid történelmi gólrekordjához
Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press via AFP

A korábbi rekordot a Budapest Honvéd, a Bayern München, valamint a Paris Saint-Germain tartotta, amelyek játékosai egyaránt 18 találatig jutottak el egy-egy világbajnokságon.

A Real Madrid a Honvédot is letaszította a trónról

Az első 18 gólos rekordot még a Budapest Honvéd állította fel az 1954-es világbajnokságon. A kispesti együttesre épülő Aranycsapatban Kocsis Sándor 11 gólt lőtt, Puskás Ferenc négyet, Czibor Zoltán pedig háromszor talált be a Svájcban rendezett világbajnokságon.

Hatvan évvel később aztán a Bayern München beállította a Budapest Honvéd 18 gólos világbajnoki csúcsát. 

  • A német rekordbajnok klub játékosai közül Thomas Müller öt gólt szerzett az aranyérmes német válogatottban; 
  • Arjen Robben háromszor volt eredményes a holland csapatban; 
  • míg Xherdan Shaqiri ugyanennyiszer talált be a svájci együttesben. 
  • Mellettük a horvát Mario Mandžukić és a német Mario Götze két-két gólt szerzett;
  • Julian Green pedig az Egyesült Államok színeiben lőtt góljával járult hozzá a rekordbeállításhoz.
Germany's forward Thomas Mueller (R), Germany's forward Mario Goetze (L) and goolkeeper Manuel Neuer present the World Cup trophy to fans during a public training session of the German national football team in Duesseldorf, Germany on September 1, 2014. Germany's squad prepares for the upcoming friendly game against Argentina on September 3, 2014 in Duesseldorf. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ (Photo by PATRIK STOLLARZ / AFP)
Thomas Müller (jobbra) volt a német válogatott legeredményesebb játékosa a 2014-es vb-n
Fotó: Patrik Stollarz/AFP

Legutóbb, a 2022-es katari világbajnokságon a Paris Saint-Germain is elérte a 18 gólos álomhatárt. A párizsiak az azóta már felbomlott Messi–Neymar–Mbappé triónak köszönhették a rekordbeállítást. 

  • Mbappé nyolc góllal a torna gólkirálya lett; 
  • Messi hét góllal járult hozzá az argentin válogatott világbajnoki címéhez; 
  • míg Neymar kétszer volt eredményes a brazil válogatottban. Rajtuk kívül még Carlos Soler talált be egyszer a spanyol csapatban.
Gianni Infantino (balra) folyamatosan ott van a reflektorfényben
A katari világbajnokságon a PSG-ben futballozó Messi vezette győzelemre Argentínát 
Fotó: Franck Fife/AFP

A 2026-os világbajnokságon azonban a Real Madrid történelmi csúcsot állított fel 19 góllal. A rekordban kulcsszerepet vállalt Kylian Mbappé és Jude Bellingham is. A francia támadó nyolc, az angol középpályás hat találatnál jár a vb-n. A rekordhoz nagyban hozzájárult Vinícius Júnior is, aki négyszer volt eredményes a nyolcaddöntőben búcsúzó brazil válogatottban, valamint a már a csoportkörben búcsúzó török csapat játékosa, Arda Güler is, aki egyszer talált be.

 

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