Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült transzferguru a közösségi oldalán tudatta, hogy Yan Diomandé átigazolása kapcsán a Real Madrid és az RB Leipzig megállapodásra jutott.
Az olasz újságíró azt írja, hogy Diomandé a héten Madridba utazik orvosi vizsgálatra, ezt követően pedig 2031-ig szóló szerződést ír alá.
A Real Madrid lemondott Vinícius Júniorról?
A The Athletic azt írja, hogy a Real Madrid első ajánlatát körülbelül tíz nappal ezelőtt utasította vissza a lipcsei klub. A Királyi Gárda azonban nem sokkal később egy magasabb ajánlattal tért vissza, amely a 100 millió eurós fix átigazolási díj mellett további 20 millió eurót tartalmaz különféle bónuszok formájában.
Az átigazolási időszak előrehaladtával Diomandé számára a Real Madrid vált az első számú célállomássá. Korábban még a PSG-t részesítette előnyben, azonban a Bajnokok Ligája címvédője nem mutatott hajlandóságot arra, hogy olyan ajánlatot tegyen, amely meggyőzte volna a Leipziget az eladásról ezen a nyáron.
Az elefántcsontparti szélső az előző szezonban 33 bajnoki mérkőzésen 12 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott. Mindössze egy Bundesliga-meccset hagyott ki, azt is az Afrikai Nemzetek Kupáján való szereplése miatt.
Ezzel az átigazolással Diomandé lehet az RB Leipzig történetének legdrágábban eladott játékosa. A rekordot a horvát Joško Gvardiol tartja, akiért 2023 nyarán 90 millió eurót fizetett a Manchester City.
Diomandé Real Madridba igazolása könnyen lehet, hogy Vinícius Júnior távozásához vezet. A brazil válogatott támadó Kylian Mbappé érkezése óta „csak” a Királyi Gárda második számú sztárja, ráadásul láthatóan nincs meg köztük az összhang. A mindkét szélen bevethető Diomandé leigazolásával előfordulhat, hogy a Real Madrid pénzzé szeretné tenni Vinícius Júniort, akinek 2027 nyarán jár le a szerződése a klubnál.
Az 54-szeres brazil válogatott támadó piaci értéke 140 millió euró, de mivel a szerződése már csak 2027 nyaráig érvényes, ennél jóval olcsóbban is megszerezhető lehet. Vinícius Júnior helyzetét állítólag kiemelten figyeli az Arsenal, amely kész lenne bankot robbantani a remek cselezőkészségű brazil szélsőért.
A történelem ismétli önmagát?
Nem ez lenne az első alkalom, hogy az Arsenal lecsap a Real Madrid egyik kegyvesztett játékosára. A madridi klub 2013 nyarán 101 millió euróért szerződtette Gareth Bale-t a Tottenhamtől. A walesi szélső érkezése miatt azonban létszámfelettivé vált Mesut Özil, így az átigazolási időszak utolsó óráiban a német középpályás 47 millió euróért az észak-londoni csapathoz került.
Özil végül 254 mérkőzésen lépett pályára az Arsenal színeiben, 44 gólt szerzett és 77 gólpasszt adott, emellett pedig négy FA-kupát nyert a csapattal.
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