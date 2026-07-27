Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült transzferguru a közösségi oldalán tudatta, hogy Yan Diomandé átigazolása kapcsán a Real Madrid és az RB Leipzig megállapodásra jutott.

A Real Madrid több mint 100 millió eurót fizet Yan Diomandéért

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Az olasz újságíró azt írja, hogy Diomandé a héten Madridba utazik orvosi vizsgálatra, ezt követően pedig 2031-ig szóló szerződést ír alá.

A Real Madrid lemondott Vinícius Júniorról?

A The Athletic azt írja, hogy a Real Madrid első ajánlatát körülbelül tíz nappal ezelőtt utasította vissza a lipcsei klub. A Királyi Gárda azonban nem sokkal később egy magasabb ajánlattal tért vissza, amely a 100 millió eurós fix átigazolási díj mellett további 20 millió eurót tartalmaz különféle bónuszok formájában.

Az átigazolási időszak előrehaladtával Diomandé számára a Real Madrid vált az első számú célállomássá. Korábban még a PSG-t részesítette előnyben, azonban a Bajnokok Ligája címvédője nem mutatott hajlandóságot arra, hogy olyan ajánlatot tegyen, amely meggyőzte volna a Leipziget az eladásról ezen a nyáron.

Az elefántcsontparti szélső az előző szezonban 33 bajnoki mérkőzésen 12 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott. Mindössze egy Bundesliga-meccset hagyott ki, azt is az Afrikai Nemzetek Kupáján való szereplése miatt.

Ezzel az átigazolással Diomandé lehet az RB Leipzig történetének legdrágábban eladott játékosa. A rekordot a horvát Joško Gvardiol tartja, akiért 2023 nyarán 90 millió eurót fizetett a Manchester City.

Diomandé Real Madridba igazolása könnyen lehet, hogy Vinícius Júnior távozásához vezet. A brazil válogatott támadó Kylian Mbappé érkezése óta „csak” a Királyi Gárda második számú sztárja, ráadásul láthatóan nincs meg köztük az összhang. A mindkét szélen bevethető Diomandé leigazolásával előfordulhat, hogy a Real Madrid pénzzé szeretné tenni Vinícius Júniort, akinek 2027 nyarán jár le a szerződése a klubnál.

Vinícius Júnior idén nyár távozhat a Real Madridtól?

Fotó: Angela Weiss / AFP

Az 54-szeres brazil válogatott támadó piaci értéke 140 millió euró, de mivel a szerződése már csak 2027 nyaráig érvényes, ennél jóval olcsóbban is megszerezhető lehet. Vinícius Júnior helyzetét állítólag kiemelten figyeli az Arsenal, amely kész lenne bankot robbantani a remek cselezőkészségű brazil szélsőért.