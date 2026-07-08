„Ami nem öl meg, az megerősít” – tartja a mondás, és talán kevés futballista életére igaz annyira, mint Ricardo Rodríguezére. A svájci válogatott rutinos védője ma már hazája egyik legmegbecsültebb játékosa, aki a 2026-os világbajnokságon ismét fontos szerepet tölt be csapatában. Könnyen lehet azonban, hogy ez lesz pályafutása utolsó nagy tornája a nemzeti együttes mezében. Pedig gyermekkorában aligha gondolta volna bárki, hogy egyszer a világ legjobbjai között futballozhat. Rodríguez veleszületett rendellenességgel jött világra, állapota pedig annyira súlyos volt, hogy az orvosok sem sok esélyt adtak a túlélésére. A családja még papot is hívott hozzá, mert attól tartottak, hogy nem éli meg az első napokat. Később újabb megpróbáltatások következtek az életében, ám minden nehézség ellenére felállt, és végül nemcsak profi labdarúgó lett, hanem Svájc egyik legnagyobb példaképe is.

Nem sok esélyt adtak a túlélésre Ricardo Rodrígueznek Fotó: Valeriano Di Domenico

Nem sok esélyt adtak a túlélésre Ricardo Rodrígueznek

Az, hogy Ricardo Rodríguez egyáltalán profi futballista lett, már önmagában is kész csoda. Az ő története ugyanis nem egy futballpályán kezdődött, hanem egy kórházi szobában, ahol a születése előtt még az is kérdéses volt, hogy életben marad-e.

Édesanyja nyolc hónapos terhes volt, amikor az orvosok megállapították, hogy a kisfiú veleszületett rekeszizomsérvvel fejlődik az anyaméhben. Ez a ritka rendellenesség azt jelenti, hogy a rekeszizom nem záródik megfelelően, így a hasüreg szervei a mellkasba kerülnek, és nem hagynak elegendő helyet a tüdő egészséges fejlődésének. Ricardo állapota különösen súlyos volt.

A gyomra, a lépe, a mája és a belei egy része is a mellkasába került, ezért közvetlenül a világra jötte után életmentő műtétre volt szükség. Az orvosok nem sok reményt fűztek a túléléséhez, a családot pedig felkészítették a legrosszabbra. Még papot is hívtak hozzá, mert attól tartottak, hogy a kisfiú nem éli meg az első napjait.

A sors azonban végül felülírta az orvosok legrosszabb jóslatait. Ricardo túlélte a műtétet, napról napra erősebb lett, és lassan elkezdhette azt az életet, amelyről születésekor még senki sem hitte, hogy megadatik neki.