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Nem folytatja a kiesés után a portugál labdaúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Roberto Martinez lemondott a spanyolok elleni vereséget követően.

Roberto Martinez a Spanyolország elleni nyolcaddöntőben elszenvedett vereséget követően bejelentette, hogy nem folytatja munkáját a portugál válogatott szövetségi kapitányaként. A spanyol szakembert 2023 januárjában nevezték ki, és két évvel később megnyerte a csapattal a Nemzetek Ligáját.

Roberto Martinez, head coach of Portugal, talk to Bruno Fernandes of Portugal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 6, 2026 in Arlington, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Roberto Martinez (balra) az Eb-n és a vb-n is csalódást okozott a portugálokkal Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy vélte, új vezetőre van szüksége a portugál nemzeti együttesnek.

Ezzel véget ért egy korszak. Fontos, hogy új hang, új vezető lépjen a helyemre. Magammal viszem az emlékeket, és remélem, hogy Portugáliának is szép emlékei maradnak arról a három és fél évről, amíg a csapat szövetségi kapitánya voltam. Ez volt életem legnagyobb élménye. Azzal a céllal érkeztem, hogy megnyerjem a világbajnokságot, és mivel nem sikerült, nincs értelme folytatni” - mondta Martinez, akit a The Athletic idézett.

Roberto Martinez az Eb-n és a vb-n is csalódást okozott

Portugália inkább csalódást okozott a világbajnokságon, hiszen a csoportmeccsek során csak Üzbegisztánt győzte le, míg a Kongói Demokratikus Köztársasággal, és Kolumbiával döntetlenre volt képes. A legjobb 16 közé jutásért játszott meccsen úgy győzte le Horvátországot 2-1-re, hogy Luka Modricék az utolsó pillanatban egyenlítettek, de egy kérdéses leshelyzet miatt érvénytelenítették a találatot.

Habár Roberto Martinez megnyerte a Nemzetek Ligáját, a 2024-es Eb- és a mostani vb-szereplés kudarcot jelentett, noha mindkét viadalon erős játékoskerettel voltak jelen. Martinez semmit sem tudott kihozni belőle, ezért mennie kellett. A 2028-as Európa-bajnokságra ismét az esélyesek között érkeznek majd - már egy új kapitánnyal.

 

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