Roberto Martinez a Spanyolország elleni nyolcaddöntőben elszenvedett vereséget követően bejelentette, hogy nem folytatja munkáját a portugál válogatott szövetségi kapitányaként. A spanyol szakembert 2023 januárjában nevezték ki, és két évvel később megnyerte a csapattal a Nemzetek Ligáját.

Roberto Martinez (balra) az Eb-n és a vb-n is csalódást okozott a portugálokkal Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy vélte, új vezetőre van szüksége a portugál nemzeti együttesnek.

„Ezzel véget ért egy korszak. Fontos, hogy új hang, új vezető lépjen a helyemre. Magammal viszem az emlékeket, és remélem, hogy Portugáliának is szép emlékei maradnak arról a három és fél évről, amíg a csapat szövetségi kapitánya voltam. Ez volt életem legnagyobb élménye. Azzal a céllal érkeztem, hogy megnyerjem a világbajnokságot, és mivel nem sikerült, nincs értelme folytatni” - mondta Martinez, akit a The Athletic idézett.

Roberto Martinez az Eb-n és a vb-n is csalódást okozott

Portugália inkább csalódást okozott a világbajnokságon, hiszen a csoportmeccsek során csak Üzbegisztánt győzte le, míg a Kongói Demokratikus Köztársasággal, és Kolumbiával döntetlenre volt képes. A legjobb 16 közé jutásért játszott meccsen úgy győzte le Horvátországot 2-1-re, hogy Luka Modricék az utolsó pillanatban egyenlítettek, de egy kérdéses leshelyzet miatt érvénytelenítették a találatot.

Habár Roberto Martinez megnyerte a Nemzetek Ligáját, a 2024-es Eb- és a mostani vb-szereplés kudarcot jelentett, noha mindkét viadalon erős játékoskerettel voltak jelen. Martinez semmit sem tudott kihozni belőle, ezért mennie kellett. A 2028-as Európa-bajnokságra ismét az esélyesek között érkeznek majd - már egy új kapitánnyal.