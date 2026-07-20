A világbajnokság legjobb futballistájának járó Aranylabdát kiérdemlő Rodri végig meghatározó teljesítményt nyújtott a tornán, irányította csapata játékát, miközben abban is fontos szerepet játszott, hogy a végső győztes spanyol válogatott mindössze egy gólt kapott a teljes viadalon. Az Ezüstlabdát a kétszeres győztes Lionel Messi kapta, míg a Bronzlabda Kylian Mbappéhoz került.

Rodri a torna legjobbjának járó Aranylabdával

Fotó: Buda Mendes/Getty Images North America/AFP

Rodri mellett Mbappé is megelőzte Messit

A francia támadó azonban nem maradt kiemelt elismerés nélkül: tíz góllal ő lett a vb gólkirálya, így elhódította az Aranycipőt is. Messi a döntőben már nem tudta utolérni riválisát sem az idei góllövőlistán, sem az összesített örökrangsorban.

A legjobb fiatal játékosnak járó elismerést a Barcelona 19 éves középhátvédje, Pau Cubarsí vehette át. A spanyol védő remek teljesítménnyel segítette csapatát, amely a kapott gólokat tekintve minden idők legjobb győztese lett. Cubarsí többek között klubtársát, Lamine Yamalt is megelőzte a szavazáson.

A legjobb kapusnak járó Aranykesztyűt Unai Simón nyerte el. Az Athletic Bilbao 29 éves játékosa szintén kulcsszerepet játszott csapata sikerében, miközben Luis de la Fuente szövetségi kapitányt rengetegen kritizálták, hogy a kispadon hagyta két kiváló kapusát, az Arsenallal angol bajnok David Rayát és a Barcelonával La Liga-győztes Joan Garcíát.

Spanyolország története második világbajnoki címét ünnepelheti, ezzel beérte az örökrangsorban az ugyancsak két sikerrel álló Uruguay, Franciaország kettőst.