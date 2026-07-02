Mint ismert, a Kongói DK válogatottja sokáig vezetett Anglia ellen a világbajnokság harmincketted-döntőjében, ám végül Harry Kane duplájával 2–1-es vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a tornától. A lefújást követően azonban még tragikus hírt osztottak meg: bejelentették, hogy a kongói szövetségi kapitány, Sébastien Desabre édesapja elhunyt.

Elhunyt Sébastien Desabre édesapja Fotó: Steph Chambers

Elhunyt Sébastien Desabre édesapja

Az Anglia-Kongói DK vb-mérkőzés lefújás után a futball teljesen háttérbe szorult. A mérkőzést követő sajtótájékoztató végén a kongói válogatott sajtófőnöke jelentette be, hogy Sébastien Desabre szövetségi kapitány édesapja elhunyt, egyúttal részvétét fejezte ki a francia szakembernek.

Szeretnénk tudatni veletek, hogy az edző elvesztette az édesapját. Részvétünket fejezzük ki

- mondta a sajtófőnök.

Desabre láthatóan megrendült a bejelentéstől, és úgy tűnt, nem számított arra, hogy a tragédiát a nyilvánosság előtt is szóba hozzák. Röviden megköszönte az együttérző szavakat, majd távozott. Arról továbbra sem közöltek információt, hogy a 49 éves edző mikor értesült édesapja haláláról.

El seleccionador de la RD Congo, Sébastien Desabre, estaba dando su rueda de prensa tras haber sido eliminado por Inglaterra y un periodista le hace saber de una manera cruda que su padre murió. 😢💔



El entrenador se levantó, dijo gracias y canceló la conferencia. 😳🇨🇩… — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 2, 2026

Sébastien Desabre irányításával a válogatott 2026-ban először szerzett gólt a vb-n, megszerezte első világbajnoki győzelmét, és története során először jutott be az egyenes kieséses szakaszba. A mérkőzés után a francia szakember csalódottan értékelt:

Csalódottak vagyunk, mert hittünk a továbbjutásban. Jó mérkőzést játszottunk, de a végén két helyzetet is kihasznált az ellenfél, és a világ egyik legjobb játékosa két gólt szerzett ellenünk. Nagyon sajnáljuk. Ugyanakkor gratulálnom kell a játékosaimnak azért, amit ezen a tornán mutattak. Rengeteget tanultak és értékes tapasztalatokat szereztek azzal, hogy ilyen erős ellenfelek ellen játszhattak.

- mondta a Sébastien Desabre, majd befejeződött a sajtótájékoztató.